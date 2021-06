Pubblicato il 04 giugno 2021 | 09:04

La spesa green degli italiani supera i 10 miliardi di euro

Una tendenza diventata sempre più una conferma : il carrello della spesa è sempre più verde con un giro d'affari dei prodotti che riportano sulla confezione un claim relativo alla sostenibilità che ha superato i 10 miliardi di euro (+7,6% in un anno).Nel 2020 sono saliti a oltre 26mila i prodotti di largo consumo, alimentari e non, che presentano sulle confezioni un claim relativo alla sostenibilità per un rappresentanza pari al 22% degli oltre 120 mila prodotti rilevati. A rilevarlo è la 9ª edizione dell'Osservatorio Immagino Gs1 Italy, studio che ogni sei mesi analizza più di 100 informazioni presenti sulle confezioni dei prodotti di largo consumo digitalizzati dal servizio Immagino di Gs1 Italy e le incrocia con le rilevazioni Nielsen su venduto, consumo e fruizione dei media.Dal report emerge che cresce anche il numero dei prodotti che forniscono informazioni sulla riciclabilità delle loro confezioni e le loro vendite a conferma- sottolineano gli analisti- della sempre maggiore attenzione degli italiani rispetto alle tematiche ambientali. La ricerca evidenzia in particolare che sul 30,1% dei prodotti è indicato anche come smaltire le confezioni. La 9ª edizione dell'Osservatorio Immagino Gs1 Italy ha avuto una base statistica di oltre 120 mila prodotti che hanno sviluppato quasi 39 miliardi di euro di vendite e che rappresentano l'82,6% del sell-out realizzato nel 2020 dai canali ipermercati e supermercati nel mercato totale del largo consumo in Italia.