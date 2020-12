Olio S'Ena, un'ottima annata sempre nel rispetto della tradizione

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 10:30

Olio sardo extravergine d'oliva fruttato

L'olio S'Ena, ideale con pesci arrosto e carni rosse alla griglia

La storia dell'azienda, vocata alla produzione di olio extravergine fruttato

na "toccata e fuga" causa Covid-19 negli splendidi oliveti di Seneghe, nell'alto Oristanese, l'estate passata. L'annata a prima vista prometteva bene e infatti l'di prima spremitura assaggiato in questi giorni è eccellente. Dopo la stagione di, praticamente terminata, nell'azienda agricola S'Ena disi tira un gran sospiro di sollievo: «Per qualità e quantità - dice - non poteva andar meglio! Noi produciamo, espressione di olive cultivar Bosana, Semidana e Tonda di Cagliari (Manna). Teniamo in modo particolare al rispetto dellee alla salvaguardia del territorio, con l'obiettivo di mantenere ogni anno una elevata qualità del prodotto finale, assai apprezzato dai ristoratori e dai consumatori, non solo locali».L'Oristanese è un'area particolarmente vocata all'olivicoltura di qualità e l'appellativo "" rimanda proprio alla grande fertilità di questa terra. Alla vista, il S'Ena si presenta di color dorato intenso con toni verdi, limpido. Elegante e persistente al naso, è dotato di ricche note di erbe balsamiche che rimandano a salvia, mirto e menta, gioielli della terra sarda. In bocca è potente e fa sentire tutto il calore e la gioia di vivere del mare. Accompagna idealmente gli antipasti di pesce, i primi piatti con verdure; dà il meglio di sé con pesci arrosto e carni rosse allaL'Azienda agricola S'Ena è stata fondata nel 1984 da Pietro Mastinu, in quel di Seneghe, sul versante meridionale del Montiferru. Qui si producono oli decisamente fruttati che si distinguono per l'elevata qualità. Il comune (unico in Sardegna) fa parte dell'associazione nazionale Città dell'Olio. Su una superficie totale di 370 ettari, situati sulle colline poste a pochi chilometri dal mare, sono stati messi a dimora nei secoli scorsi 6.500 ulivi con una produzione di 4.200 quintali di extravergine. Le proprietà sono molto frazionate e la raccolta delle olive avviene per lo piu in maniera meccanica; la trasformazione è immediata. L'oro verde luccica immediatamente.