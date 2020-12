Olio, l’Agraria Viola nell'empireo. Per Flos Olei tra le prime al mondo

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 19:07

urata dai giornalisti, l’atlante olivicolo annualeè un punto di riferimento per addetti ai lavori e appassionati di tutti i continenti. Conprovenienti da tutto il mondo, per un totale di 54 Paesi, Flos Olei costituisce un vademecum per tutti coloro che desiderino avere un quadro completo delle migliori produzioni olivicole.Realizzata inin doppia lingua (italiano-inglese e italiano-cinese), la guida si basa su unche si svolge grazie a un panel di esperti assaggiatori coordinati da Marco Oreggia. Quest’anno sono statidi olio e ne sono statiSezione prestigiosa del volume è la, riconoscimento dedicato alle realtà produttive che hanno dimostrato un livello dinegli anni., 100/100 che per il 2021 è stato assegnato: due spagnole e quattro italiane, il gotha della produzione internazionale. Tra le italiane, un’unica azienda umbra, l’di Foligno (Pg)«Risultati come questo mi rendono molto fiero – ha commentato- perché sono il frutto di anni di duro lavoro, ma anche di profonda passione e ricerca costante di una qualità assoluta, perseguita conquasi maniacale e con mezzi sempre al passo con i tempi, ma mai disgiunta dal re dalla cura verso i consumatori attenti al buon mangiare».Per informazioni: www.viola.it