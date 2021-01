Lodo Guide, partono le selezioni per i migliori oli del mondo

Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 19:00

D

Il concorso

Metodo di valutazione

I premi

1 Orciolo (OTTIMO)

2 Orcioli (ECCELLENTE)

3 Orcioli (LODEVOLE)

Stella (aziende che hanno espresso un’ottima qualità per tutti gli oli presentati alle selezioni)

Premi speciali

all’esperienza trentennale di un contesto che ha fatto la storia nel mondo dell’olio come “”di, la figliae il maritohanno ideato, un progetto eclettico dei migliori oli extravergini d’oliva del mondo. Prima un concorso per la selezione dei migliori oli, che sfocerà nella creazione della, che verrà pubblicata e distribuita a partire dalla fine del 2021. Lodo Guidesi propone di distinguersi per forma e sostanza dalle classiche guide: le valutazioni saranno integrate da recensioni attraverso brevi descrizioni di aziende, luoghi, profumi, sapori, e persone.Oltre a dare forte risalto alla territorialità dell’extravergine d’oliva d’eccellenza in tutte le sue sfaccettature, Lodo Guideevidenzierà un percorso curato, dove l’aspetto tecnico e professionale integrerà l’immagine, raccontando le emozioni di ciò che una bottiglia d’olio regala, e in essa la passione di chi lo produce. Una guida, un viaggio, un percorso che visiterà e proporrà le migliori realtà aziendali olivicole mondiali ed i suoi “maestri”, i loro volti, i loro sacrifici, dove il viso dei produttori racconterà la storia di chi l’olio lo produce, di chi l’olio lo vive, di chi dell’olio ne fa vocazione.Sono già iniziate le iscrizioni per l’, chepossono pervenire solamente attraverso il canale ufficiale del sito www.lodo-guide.com : le aziende possono partecipare alla competizione con un massimo die la ricezione dei campioni deve avvenireIlavviene sul territorio e garantisce il coinvolgimento delle maggiori associazioni e/o delegazioni professionali di categoria italiane ed estere di assaggiatori professionisti, che avranno il compito di preselezionare i campioni (entro il 1° marzo 2021).I campioni selezionati accederanno poi alla, ovvero il secondo step di selezione (8-12 marzo 2021), momento in cui gli oli verranno assaggiati da un panel di 32 assaggiatori provenienti dalle associazioni o dalle delegazioni di assaggiatori professionisti coinvolte. In questa secondo step, ai campioni verrà assegnato un punteggio in base al quale potranno accedere alla fase finale.Alla, che si terrà a Milano dal 29 al 30 marzo 2021, la giuria sarà composta dai rappresentanti e referenti delle associazioni/delegazioni coinvolte: avranno accesso a questa fase i “”.La seconda fase per l’partirà ad aprile 2021 per concludersi a luglio 2021.Il metodo di valutazione si basa sullo studio comparato di tre fattori: analisi chimiche, analisi sensoriali e analisi della/e cultivar che si identifica o identificano maggiormente con le caratteristiche della/e cultivar stessa/e, sposando il territorio di vocazione.Verranno assegnati:Ai vincitori verrà assegnato un Orciolo d’Oro . Tutte le aziende e gli oli partecipanti che avranno superato la fase di preselezione saranno pubblicati nella prima edizione cartacea bilingue Lodo Guide 2022.Per informazioni: www.lodo-guide.com