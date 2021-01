Olià, l'olio delle donne per le donne. Profumo delicato, adatto per cucinare

Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 07:39

Olià, l'olio al femminile di Premiati Oleifici Barbera

Olio siciliano da olive Biancolilla

e latrovano oggi un’esplicita espressione attraverso un nuovo, leggero e delicato, pensato e voluto dalle donne per le donne. Prodotto da, una delle varietà autoctone più antiche dellaè un olio dal gusto gentile, elegante come l’animo delle donne che lo hanno desiderato concependone l’intero progetto produttivo nonché l’innovativo ed eleganteOlià èed emoziona con le sfumature rosate e le linee sinuose della sua bottiglia, un vero “cadeau” dedicato all’universo femminile. Parliamo di un olio decisamente delicato atto ad arricchire i piatti di unadai sentori mediterranei.Olià è idea integrante di un’azione profonda e dal più ampio respiro, partorita, promossa e portata avanti proprio dalle donne, quelle donne che lavorano all’interno di uno storico marchio italiano:(Palermo).Non solo, il progetto si sviluppa in collaborazione con, associazione nazionale nata a Palermo nel 1986, che opera con l'obiettivo di promuovere la libertà e ledelle donne. In che modo? Semplice, valorizzando la loro creatività e identità, combattendo le discriminazioni, esaltando la sensibilità e le competenze: dando voce ai. A tal proposito dobbiamo sottolineare che parte dei proventi di Olià saranno infatti devoluti proprio ad Arcidonna.Olià è il frutto dellae ha lo scopo di valorizzare lo spirito d’iniziativa e l’identità femminile, ovvero le donne dell’azienda, quelle lavoratrici che sono il cuore pulsante della nota realtà produttiva siciliana e che ricoprono oltre il 60% delle maestranze.Per rimarcare l’importanza del mondo femminile il lancio di olià è stato supportato da una, firmata da, che ha visto coinvolte come protagoniste ben 20 donne siciliane, tra imprenditrici, giornaliste, chef e attrici legate all’associazione Arcidonna, che hanno prestato il loro volto per promuovere il prodotto dedicato alle donne e ai valori delle pari opportunità.Più che rappresentative le parole della presidente di Arcidonna: «Quando, amministratore delegato della Manfredi Barbera & Figli e consigliere nazionale di, mi parlò di questo progetto produttivo dedicato alle donne lo trovai subito interessante anche perché anch’io, sull’isola di Ustica e in Maremma, produco olive e olio».In effetti la presidente conosce molto bene con quanta cura e dedizione bisogna lavorare per mantenere laproduttiva e quanto ci si deve impegnare per trasferirla alleAnche Arcidonna ha sempre guardato con grande interesse ale alla trasformazione agroalimentare di qualità. Olio, vino, agrumi, le donne in Sicilia hanno saputo conseguire risultati di prim’ordine, non solo come imprenditrici, ma anche come professioniste, dando valore aggiunto alla visione d’e dicontinua. Olià è figlio di questa cultura.L’olio extravergine di oliva olià è prodotto con un processo di, ottenuto entro e non oltre le 12 ore dalla. È indubbiamente un olio di grande levatura, contraddistinto dal suo, con un marcato sentore erbaceo e leggere e piacevoli note piccanti sul finale., realizzato in, con una tiratura iniziale pari a 5mila bottiglie, ma è anche vero che l’azienda è pronta ad aggiungere un ulteriore produzione che entrerà in commercio sui mercati italiani e internazionali dal mese di dicembre.La confezione si presenta al pubblico con note essenziali e delicate, linee sinuose per la bottiglia mentre l’ricorda decisamente l'universo femminile. Viene realizzata in carta perlata antiolio e l’etichetta impreziosita da serigrafie e lamina in oro rosa.Olià è dunque buono al palato, al volontariato e alla voglia di fare bene e del bene… Olià è donna!Per informazioni: www.oliobarbera.it