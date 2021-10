Da Trento alla Calabria, sei oli per una cena con vista

Terza serata di degustazione e formazione a Roma, al 5° piano di Carolina Rosi (patronne dell'azienda Scovaventi in Maremma) all'interno del percorso studiato insieme da Euro-Toques e Accademia Maestrod'olio.

Antonino Fratello in cucina

Temi dell'incontro

Il tema della serata si è concentrato sui migliori sistemi di produzione per ottenere grandi oli aromatici e profumati ma anche su come usare i prodotti nell’agricoltura, per migliorare a produttività, senza danneggiare l’eco sistema. Tra i relatori: Fiammetta Nizzi Grill e Domenico Terenzio (amministratore unico, di Dom Terry Agrisolutions, leader mondiale nella nutrizione vegetale) con degustazione a cura di Fausto Borella, presidente di Accademia Maestrod'olio.



Gli oli assaggiati

A proposito di assaggi, sono stati degustati gli oli extravergini artigianali di diverse regioni italiane. Primo fra tutti l’extravergine Uliva, Dop Garda Trentino dell’Azienda Agraria Riva del Garda, monocultivar Casaliva, seguito dall’olio special edition appena franto dell’Azienda agricola Il Cavallino, della famiglia Salvadori, di Bibbona (Livorno), Monocultivar di Leccio del Corno.

Il terzo olio assaggiato ci ha portati in invece in Sicilia, con la Nocellara in purezza dei Frantoi Cutrera, di Chiaramonte Gulfi - Ragusa, con il suo inconfondibile profumo di foglia di pomodoro e con note agrumate.

Il quarto olio, torna nella Penisola, con un eccellenza appena franta dell’Azienda Agricola Fratelli Renzo, con un blend di Dolce di Rossano, Nocellara e la Tummaredda a esaltare la bellissima Calabria.

Gli ultimi due oli hanno raccontato le varietà toscane dell’Azienda Giacomo Grassi, con la loro L’Aromantica, di Greve in Chianti, Firenze e dalla esplosiva nuova frangitura dell’Ottobratica delle Sorelle Garzo, dell’Azienda Dolciterre a Seminara, Reggio Calabria.

Menu della serata

Gli oli sono tutti selezionati in Guida Terred’Olio di Fausto Borella, e tutti premiati con i premi Corone e Gemme Maestrod’olio. Gli oli sono stati accompagnati con un carpaccio di fassona e un risotto mantecato con il Pecorino Romano Dop del Caseificio Deroma con spuntoni di zucca e pomodoro san Marzano essiccato e grattugiato dello chef Antonino Fratello.

I grandi piatti sono stati la base perfetta per permettere agli ospiti di abbinare i grandi oli assaggiati. Per l’occasione è stato aperto una Jeroboam Fontalloro 2001 dell’Azienda Fèlsina di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, vera eccellenza di vino e olio, guidata dall’illuminato Giuseppe Mazzocolin.

Come tutti i martedì, gli ospiti sono stati accolti da un aperitivo a base dei prodotti dell’Azienda Agricola Scovaventi, gustati di fronte al tramonto mozzafiato che ha avvolto tutta la città eterna.

Prossimi incontri

Martedì 19 ottobre ore 19.30 - 23.00

Aperitivo al calar della luce. Ore 20:00. Lezione sulle migliori strategie di marketing per riuscire a vendere l’olio di estrema qualità nei locali più adatti. Degustazione di 6 Oli Evo. Degustazione di 3 champagne della maison Encry abbinate ai migliori caviali e acciughe dell’azienda Aquavirgo. Relatori: Fausto Borella, Enrico Baldin, Nadia Nicoli, Maurizio Barcella.

Martedì 26 ottobre ore 19.30 - 23.00

Aperitivo dalla finestra. Ore 20.00. Lezione sui benefici dell’olio extravergine e i diversi impieghi dell’Evo in cucina, in pasticceria, e nella salute. Intervento del Comandante dei NAF Amedeo De Franceschi.

Relatori: Sara Farnetti - Amedeo De Franceschi - Fausto Borella

Martedì 2 novembre ore 19.30 - 23.00

Test di verifica in cui i partecipanti potranno dimostrare la loro preparazione e apprendimento con domande sul mondo dell’olio extravergine italiano.

Seguirà una cena di abbinamento cibo-olio-vino con consegna dei diplomi.

La cena sarà curata dallo chef Enrico Derflingher, presidente dell’associazione Euro-Toques Italia e International.

Il costo per partecipare è di 700 euro (+ iva). 12 i posti massimi a disposizione per le 7 lezioni nelle quali si degusteranno 60 oli. Il prezzo comprende una gita didattica, una cena e il materiale del corso. Per partecipare è necessario il green pass.