Sostenibilità, Carapelli in azione: un protocollo per il cambiamento

Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 20:34

S

Rilancio in chiave sostenibile per Frantolio, capostipite della gamma Carapelli

Sradicare la povertà per raggiungere un mondo sostenibile entro il 2030

L’extravergine Il Nobile, testimone del “progetto sostenibilità” nella Filiera olivicola olearia italiana

L'orientamento è verso una sostenibilità produttiva e culturale a lungo termine

. Un concetto, un valore, un impegno ormai trasversale nel vissuto della società e nel mondo della produzione. Una tematica che, azienda olearia dal 1893, sta affrontando con determinazione. Unaper un futuro virtuoso dellae dei suo consumi.Un appuntamento web, il 18 febbraio, ha voluto mettere a fuoco questa dimensione con la partecipazione di, general manager Business unit Italia Carapelli Firenze,, scientific & public affairs Carapelli Firenze e presidente Gruppo olio d’Oliva Assitol, e, professore di Nutrizione umana-dipartimento Medicina molecolare dell’Università di Padova e membro del comitato scientifico dell’istituto nutrizionale Carapelli.«La sostenibilità - ha ricordato- è un, ma è un concetto chiave per tutta l’industria, fondamentale per la sopravvivenza della filiera produttiva. L’attenzione a questa dimensione è crescente: ilgià utilizza, ildegli italiani nel 2021 nee addirittura il 66% chiederiguardo a questi prodotti, anche se già li consuma».«A livello demografico stiamo aumentando in modo esponenziale - ha sottolineato- Diminuisce la povertà e si dovranno n. Il cambiamento climatico avrà inoltre un forte impatto su quello che mangeremo. Laè quindi, deve essere ancora ben definita e soprattutto deve essere economica. Questo tipo di sviluppo è un principio fondamentale dele un obiettivo prioritario per le sue politiche interne ed esterne. L’Agenda 2030 delleincludedestinati a essere applicati a tutti i Paesi. Un impegno a sradicare la povertà per raggiungere un mondo sostenibile entro il 2030, con ile un pianeta sano al centro».Sul fronte dell’olio di oliva, valorizzare la filiera produttiva sostenibile richiede il investimenti costanti in qualità e trasparenza. «- ha spiegato- si trova al centro tra i bisogni crescenti del consumatore e le, un comparto che si sa adattare, ma la cui. Il prodotto sostenibile va remunerato. In parallelo l’industria deve, affinché il consumatore ne riconosca il valore economico».Il, ispirato dalle linee guida dei 17 obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite, ha l’obiettivo di promuovere il cambiamento verso una sostenibilità produttiva e culturale a lungo termine. Si fonda sudi sostenibilità: sociale (diretto alle piccole associazioni di coltivatori), economica (accordi di fornitura a lungo termine per garantirei), ambientale (gestione ee delle risorse idriche; efficienza energetica e biodiversità) e della qualità (e gestione degli interventi agrochimici). «In questo percorso - ha annotato- sono già statidi filiera e si sono svolte più di 480 ore di formazione nel settore». Il percorso di Carapelli all’insegna della sostenibilità è già in essere con, l’extravergine di oliva storico, capostipite della gamma, acquistato da quasi 3 milioni di famiglie. «Il suo r- ha puntualizzato- prevede una rinnovata identità grafica, che evidenzia il, e l’inserimento di un, grazie al quale il consumatore potrà avere accesso a tutte le informazioni al riguardo».Altri passi importanti verso una definita identità sostenibile sono stati perla conquista delper l’utilizzo die per l’extraverginel’essere testimone del “” nellaPer informazioni: www.carapelli.it