Orii del Lazio, 11 etichette di olio regionali in finale all’Ercole Olivario

02 aprile 2021

Hanno partecipato 48 aziende per un totale di 58 etichette

Un momento di valorizzazione del comparto

Video promo sul territorio olivicolo del Lazio

Da Viterbo 21 etichette in concorso

Lazio, con l’Umbria, in testa alle regioni italiane dell’Ercole Olivario

Obiettivo: stimolare i produttori

Gli oli premiati

i è svolta nella Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma, in modalità virtuale, la cerimonia ufficiale di, 28° Concorso regionale per i migliori oli. Hanno partecipato 48 aziende per un totale di 58 etichette e sarannoche parteciperanno allaIl concorso è promosso da Unioncamere Lazio, l’Unione delle Camere di Commercio del Lazio che, nel quadro delle iniziative promozionali a sostegno del settore agricolo, rivolge la massima attenzione alla filiera olivicola attraverso una serie di iniziative a supporto delle imprese del settore.I lavori sono stati introdotti e moderati da, segretario generale di Unioncamere Lazio, che ha sottolineato l’importanza del concorso regionale che si conferma come alto. Strategico il ruolo del concorso poi in un’annata, come quella attuale, in cui si registra un incoraggiante segnale di ripresa produttiva e la conferma delle ottime caratteristiche del prodotto regionale.«Bendai diversi territori sono elementi – spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente di Unioncamere Lazio – che danno un’idea immediata della rilevanza degli oli extravergine nel panorama delle nostre eccellenze agro-alimentari».In omaggio all’eccellenza del prodotto e al suo territorio Unioncamere Lazio ha lanciato, in anteprima assoluta, in occasione di questa edizione lo specialeche Unioncamere Lazio ha realizzato per accompagnare in Italia e anche all’estero la conoscenza della qualità dell’olio della regione contestualizzato nei diversi territori di provenienza.La selezione si conferma come una importante certezza per le imprese facendo registrare la, con una prevalenza delle, rispettivamente con 21 e 14 prodotti in concorso, seguite da Latina con 12 oli partecipanti, 6 da Rieti e 5 da Frosinone. Ben 30 aziende hanno manifestato interesse a partecipare al concorso nazionale “Ercole Olivario” con 37 oli. Oltre alla categoria extravergine di oliva, dunque, sono in concorso le 4 denominazioni regionali: Sabina Dop, Canino Dop, Tuscia Dop e Colline Pontine Dop.I premi sono attribuiti ai primi due classificati per ognuna delle categorie in concorso (Dop ed extravergine) che si articolano, sulla base del fruttato, in leggero, medio e intenso.I vincitori sono stati selezionati attraversoda una commissione esaminatrice composta da degustatori professionisti individuati, tra l’altro, in base all’anzianità di iscrizione nell’Albo ufficiale degli assaggiatori ed all’esperienza specifica di sedute di assaggio degli oli regionali. I lavori del panel si sono svolti nel laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio di Roma.Quest’anno saranno: un risultato straordinario che colloca la regione al primo posto insieme all’Umbria tra le 17 regioni italiane partecipanti.La presenza del Lazio nella storia del concorso nazionale del resto è sempre stata all’insegna del successo. In passato, su 29 edizioni dell’Ercole, gli oli della regione sono saliti sul podio nazionale con più olii nelle diverse categorie, in occasione di ben 27 edizioni a dimostrazione del primato qualitativo del Lazio che vanta radici antiche.Pur mantenendo l’originale connotazione di selezione regionale per il Premio nazionale, il concorso “Orii del Lazio”, nel corso degli anni, ha assunto sempre maggior prestigio e visibilità. Rappresenta infatti un momento significativo sia per, sia per indirizzare i consumatori verso l’acquisto di oli extravergine di oliva di qualità del territorio.Hanno preso parte ai lavori, componente di Giunta della Camera di Commercio di Roma in rappresentanza del settore agricolo, i rappresentanti delle Associazioni di categoria di settore (Cia, Coldiretti, Confagricoltura).Un interessante contributo sulle leve della comunicazione vincente per impostare strategie commerciali di successo dove la valenza territoriale gioca un ruolo di primo piano lo ha fornitogiornalista enogastronomico. Il professor Giorgio Calabrese si è soffermato invece sul valore aggiunto in termini nutrizionali fornito dall’alimento olio nella dieta quotidiana.L’Assessore all’ Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazioha espresso un ringraziamento a Unioncamere Lazio e AgroCamera «per il felice prosieguo di un concorso, che ormai supera - per visibilità e importanza - i nostri confini regionali, dando un segnale importante di sostegno e di stimolo ai produttori del Lazio in un momento tanto complesso quanto delicato. Un plauso anche per aver accompagnato questa edizione con uno speciale promo per raccontare, in Italia e all'estero, il nostro preziosissimo patrimonio olivicolo, dando a ogni provincia il proprio giusto riconoscimento. I numeri di questa edizione, 48 aziende per un totale di 58 etichette, raccontano la storia dei nostri produttori, donne e uomini che non si sono mai fermati, ma che anzi hanno garantito senza soluzione di continuità anche durante la pandemia la produzione e il rifornimento agroalimentare a livello regionale e nazionale. A loro la mia stima e il mio ringraziamento, nella speranza di poterci vedere presto in presenza per tornare a promuovere - in Italia e nel mondo - le nostre eccellenze agroalimentari».Come sempre Unioncamere Lazio, con il supporto tecnico di Agro Camera, proseguirà il proprio impegno ain occasione di diverse iniziative anche successivamente al Concorso con un occhio attento al mercato nazionale ed internazionale.L’organizzazione tecnica del concorso è stata curata da Agro Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per lo sviluppo del settore agroalimentare.1° Az. Agr. Biologica Quattrociocchi Americo Alatri FR Olivastro2° Soc. Agricola Colli Etruschi Soc. Coop. Blera VT Io BioMenzione speciale: Az. Agr. Mazzi Mirella Ischia di Castro VT Mazzi Mirella1° Agricola Colfiorito 1974 s.r.l. Castel Madama RM Cocceio2° Az. Agr. laRiservaBio di De Rossi Anna Maria Tuscania VT Rivellino1° Az. Agr. Olio Sapora Tarano RI Olio Sapora2° Frantoio Oleario Colli Verolani s.a.s. Veroli FR Olio Sant’Anna1° Frantoio Oleario F.lli Narducci s.r.l. Moricone RM Frantoio Fratelli Narducci2° Az. Agr. Ceccarelli s.s. Fara in Sabina RI Colle San Lorenzo1° Soc. Agr. Colle Difesa s.s. Palombara Sabina RM Colle Difesa2° Az. Agr. Domenici di Domenici Rosanna Palombara Sabina RM Sabina DOP1° Frantoio Gentili s.r.l. Farnese VT Canino DOP2° Oleificio Sociale Cooperativo di Canino Soc. Coop. Agr. Canino VT Canino DOP1° Società Cooperativa Olivicola di Canino a r.l. Canino VT Canino DOP2° Az. Agr. Laura De Parri Canino VT Cerrosughero Selezione Oro1° Frantoio Archibusacci dal 1888 s.r.l. Canino VT Principe di Canino1° Soc. Agricola Colli Etruschi Soc. Coop. Blera VT EVO2° Soc. Agr. Sciuga s.s. Montefiascone VT Il Molino Tuscia DOP1° Az. Agr. Etruscan Kantharos di Gelsomini Flavia Marta VT Tuscia DOP2° Frantoio Tuscus di Giampaolo Sodano e C. s.a.s. Vetralla VT Tuscus1° Az. Agr. Iannotta Lucia Sonnino LT Olio Iannotta2° Az. Agr. Cosmo Di Russo Gaeta LT Don PasqualeMenzioni speciali Az. Agr. Alfredo Cetrone Sonnino LT Cetrone Colline Pontine DOPAz. Agr. Biologica Paola Orsini Priverno LT Orsini Colline Pontine DOP1° Az. Agr. Casino Re di Coletta Filomena Sonnino LT Casino Re Colline Pontine DOP1° Az. Agr. Biologica Paola Orsini Priverno LT Orsini Colline Pontine DOP1° Az. Agr. Iannotta Lucia Sonnino LT Olio Iannotta1° Az. Agr. Iannotta Lucia Sonnino LT Olio Iannotta1° Az. Agr. Casino Re di Coletta Filomena Sonnino LT Casino Re Colline Pontine DOP1° Soc. Agricola Colli Etruschi Soc. Coop. Blera VT Io Bio1° Az. Agr. Biologica Quattrociocchi Americo Alatri FR Olivastro