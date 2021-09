Alla scoperta di 60 oli extravergine di tutta Italia: un corso per studiarli

Da 17 anni Fausto Borella, presidente dell’Accademia Maestrod'olio crea corsi e degustazioni per comprendere in tutti i suoi molteplici aspetti, l'arte nel creare i migliori oli extravergine artigianali. Da quest'anno le serate avranno una connotazione di esclusività. Raffinatezza e unicità mettendo in primo piano le materie trattate e i protagonisti che le racconteranno e le prepareranno, tutto questo in un ambiente di rara bellezza: il 5° piano di Carolina Rosi a Roma, patronne dell'azienda Scovaventi in Maremma.

Durante le sette giornate, si scopriranno tutti i segreti dell'olio extravergine di oliva, imparando a riconoscere i difetti dell’olio per apprezzare tutti i profumi e gli aromi degli oli più pregiati d’Italia. Le serate non saranno soltanto didattiche, ma verranno incastonate con pillole e degustazioni dei prodotti più alti dell'enogastronomia italiana e internazionale. Un viaggio emozionale che per alcune ore, darà modo di staccare la spina della frenesia quotidiana, per entrare in una dimensione provata poche volte.

Antonio Fratello, Carolina Rosi, Fausto Borella e Alessandro Scorsone

Il format

Ogni lezione durerà 2 ore e mezzo ciascuna e proseguirà con gli assaggi e le degustazioni. Un aperitivo di benvenuto mezz’ora prima accoglierà gli ospiti prima di ogni class room. La gita didattica sarà effettuata il sabato, presso l'azienda agricola pluripremiata I&P di Canino in provincia di Viterbo di Paolo Borzatta. Prima della cena finale, ci sarà un test e poi l'abbinamento olio-cibo-vino.

L'esordio è avvenuto martedì 28 settembre. Dopo i saluti, l'aperitivo e la consegna del kit degustativo si è parlato della storia dell'olio e dell'immediato paragone con i tempi attuali. Quindi, analisi e statistiche dell'olio evo. Situazione mondiale e ricerca del metodo migliore per affrontare i mercati dell'olio in Italia e all'estero.

Quindi si è passati alla degustazione di 6 oli Evo, Degustazione di vino - olio e piatti per comprendere l’abbinamento migliore. Brindisi con 3 diversi spumanti degustati da Alessandro Scorsone, sommelier Ais Bibenda e gran cerimoniere di Palazzo Chigi. Ai fornelli, Antonio Fratello, delegato Euro-Toques per il Lazio.

Antonio Fratello

I prossimi eventi



Martedì 5 ottobre ore 19.30 - 23.00

Saluto al sole con aperitivo.

Ore 20.00. Analisi delle cultivar italiane e i loro profumi. Assaggio di n°6 oli monocultivar. Degustazione di 4 vini della pluripremiata azienda romana. Tenuta di Fiorano del Principe Alessandro Boncompagni Ludovisi sita nella storica Via Appia Antica.

Relatori: Fausto Borella - Alessandro Boncompagni - Giuseppe Picconi.

Martedì 12 ottobre ore 19.30 - 23.00

Saluto al sole che lascia la città eterna. Ore 20.00. I migliori sistemi di produzione per ottenere grandi oli aromatici e profumati. Come usare i prodotti nell’agricoltura, per migliorare a produttività, senza danneggiare l’eco sistema. Interverrà il Professor Domenico crcn/io. g metodi di agricoltura e frangitura, applicati all’olivicoltura di estrema qualità; intervento della Dott.ssa Fiammetta Nizzi Grifi. Degustazione di 6 oli Evo con l'abbinamento di tarlare di carne e di pesce e la maionese latta in casa.

Relatori: Fiammetta Nizzi Grill e Domenico Terenzio. Degustazione di Fausto Borella

Sabato 16 ottobre ore 11.00 - 17.00

Visita al Frantoio di I&P di Paolo Borzatta a Canino, in provincia di Viterbo. Dopo la visita, pranzo nel patio del padrone di casa con assaggio di 6 oli extravergine dell’azienda abbinata ai cibi ai vini c spumanti. Relatori: Paolo Borzatta. Alessandro Morosini, Fausto Borella.

Martedì 19 ottobre ore 19.30 - 23.00

Aperitivo al calar della luce. Ore 20:00. Lezione sulle migliori strategie di marketing per riuscire a vendere l’olio di estrema qualità nei locali più adatti. Degustazione di 6 Oli Evo. Degustazione di 3 champagne della maison Encry abbinate ai migliori caviali e acciughe dell’azienda Aquavirgo. Relatori: Fausto Borella, Enrico Baldin, Nadia Nicoli, Maurizio Barcella.

Martedì 26 ottobre ore 19.30 - 23.00

Aperitivo dalla finestra. Ore 20.00. Lezione sui benefici dell’olio extravergine e i diversi impieghi dell’Evo in cucina, in pasticceria, e nella salute. Intervento del Comandante dei NAF Amedeo De Franceschi.

Relatori: Sara Farnetti - Amedeo De Franceschi - Fausto Borella

Martedì 2 novembre ore 19.30 - 23.00

Test di verifica in cui i partecipanti potranno dimostrare la loro preparazione e apprendimento con domande sul mondo dell’olio extravergine italiano.

Seguirà una cena di abbinamento cibo-olio-vino con consegna dei diplomi.

La cena sarà curata dallo chef Enrico Derflingher, presidente dell’associazione Euro-Toques Italia e International.

Il costo per partecipare è di 700 euro (+ iva). 12 i posti massimi a disposizione per le 7 lezioni nelle quali si degusteranno 60 oli. Il prezzo comprende una gita didattica, una cena e il materiale del corso. Per partecipare è necessario il green pass.