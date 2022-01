Pasquale La Notte, una vita per l’olio extravergine d’oliva

Ha trasformato l'oro giallo nella più grande passione della sua vita, l'amore della vita. Un olio extra eccellente e salutare. Pasquale La Notte lo avevamo conosciuto a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia ( tramite le sue olive in salamoia) alla premiazione del concorso ''Leone d'Oro Mastri Oleari'' ideato da un altro vulcano di idee e passioni per l'olio: Maria Paola Gabusi: «Fare l'olio buono -il suo motto - è raccontare i sogni».

In contrada Don Tito si esulta per quantità e qualità



Quantità e qualità come non si vedeva da anni

E Pasquale, uomo del Sud, esattamente di Trani (Bt), ha saputo coltivare e valorizzare un prodotto unico che porta tutto il calore e il sole delle Puglie, trasformando i sogni in realtà. Il tutto grazie a ulivi secolari. La produzione dello scorso anno, quella che mi ha inviato per gli assaggi è di una bontà unica, impareggiabile. Mentre al Nord, in particolare sul Garda causa clima pazzo e mosca olearia, la raccolta è stata quasi del tutto azzerata, in contrada Don Tito si esulta per quantità e qualità, come non si vedeva da anni.



«Dopo esattamente un mese - scrive Pasquale - ho concluso le operazioni di raccolta, trasformazione e confezionamento della produzione 2021, pronta per raggiungere i nostri clienti a partire dal 10 gennaio. Ho prodotto 3 tipi di olio che ho voluto etichettare, anche per non confonderli. Il primo è quello da anni ottenuto presso il frantoio Accademia Vinicola e Olearia Angarano di Trani che fornirò in BiB o lattine con etichetta “Don Tito”: nome della via e contrada ove io abito tra olivi secolari. Poi “Raciuoppo” in bottiglie da 0,5 prodotto presso il frantoio Olio Mimi di Modugno (Ba) , ricavato dalle medesime olive con impianto di trasformazione Pieralisi (ultima generazione). Infine “Racemi” anche in bottiglie da 0,5 ricavato sempre a Modugno con impianto Mori: il massimo dell'eccellenza che lo scorso anno fu pluripremiato in ben 5 competizioni nazionali ed internazionali e che si appresta a partecipare ai più prestigiosi concorsi del mondo».



Le tecniche di frangitura sono completamente diverse, come i risultati ed anche i costi: gli ultimi due ricavati da drupe defogliate, lavate e con olio filtrato di qualità superiore e fuori dal comune, amaro e piccante in grande equilibrio con ottima armonia e persistenza.



Le differenze tra gli oli prodotti

La differenza tra un BiB lt. 5 di Don Tito e di Raciuoppo non è molta. «Il prossimo anno - annuncia l'olivicoltore pugliese - vorrei passare a questo tipo di olio di gran lunga superiore per qualità, fruttato e sapori. Ho costantemente elogiato la “Coratina”, che considero la migliore delle cultivar italiane e straniere, per le sue qualità organolettiche e nutraceutiche ed esaltato le sue potenzialità superiori in assoluto. Se l’evo della Coratina è ottenuto con impianto tecnologicamente avanzato non ha rivali e vince ovunque: il Mori ha queste capacità. I costi di trasformazione sono alti sia per le modalità di raccolta e stoccaggio del prodotto (in cassette da 25 kg e non sul rimorchio del trattore), sia di molitura». Le olive, infatti, sono frantumate con martellone ed inverter per il controllo della temperatura della pasta in grado di abbassarla in caso di aumento per l’attrito. La gramolatura avviene a 19° per solo 12 minuti (negli impianti normali l'estrazione va dai 25°/26° sino ad oltre 32°/33° e per oltre un'ora per ottenere più olio) in assenza di ossigeno: ciò determina una resa di olio per quintali olive inferiore del 30% ma a vantaggio della qualità. I costi variano dai 14 ai 18 euro per bottiglia.



«Gustate - conclude La Notte - alcune bottiglie Racemi: un Evo indimenticabile, solo per il piacere e la gioia di estasiarsi con il massimo della pregiata “Coratina”. Lascio alle spalle il 2021 con soddisfazione profonda e serenità, oltre ad una punta di orgoglio, per essere riuscito a portare a termine quella che sembrava (e lo è stata) una campagna olearia dalle mille asperità, con successo e grandi risultati».

Pasquale La Notte

Strada Don Tito I, 37 - 76125 Trani (BT)

Tel 0883 506522

www.olioracemi.it