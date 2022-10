Il Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia, meraviglia della Liguria di Ponente

Dal 1827 la Famiglia Mela produce olio extra vergine da olive taggiasche all’interno del Frantoio di proprietà sulle colline dell’entroterra Imperiese. L’azienda si trova a Sant’Agata d’Oneglia, un piccolo borgo in provincia di Imperia: 20mila olivi, distribuiti in differenti zone, da 300 metri sul mare fino a 600 metri, in quest’ultima zona nasce il “Gran Cru”, un olio fruttato di montagna, molto pregiato. Certificati e premi fanno da coronamento a un olio pregiato.

I prodotti del Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia

Il Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia e l'oliva taggiasca

L’oliva “Taggiasca” è una cultivar tipica della Liguria di Ponente, diffusa nelle valli di Albenga fino a tutta la provincia di Imperia. Piccola e leggera, è caratterizzata da una forma oblunga dal colore bruno-scuro, un alto contenuto d’olio (25-26 per cento) e con un frutto che si stacca completamente dalla drupa.

La Taggiasca ha caratteristiche organolettiche uniche, un aroma dolce, fruttato, un gusto morbido e delicato. Il sapore unico la rende ideale da gustare come antipasto, aperitivo o come ingrediente nelle ricette regionali, come il coniglio o il pollo con i carciofi. È stato un dono dei monaci Benedettini che nel 1600 introdussero nel Ponente ligure questa varietà d’olivo che si diffuse in tutta l’area. Dobbiamo ai monaci la coltivazione in fasce, oggi così famose, che hanno trasformato questa zona in un naturale anfiteatro sul mare. Così l’oliva Taggiasca regna su una tradizione che si tramanda da generazioni. Da gennaio 1997?è stata istituita la denominazione di origine protetta, legata a un olio extravergine, “Riviera Ligure DOP”. (100 per cento prodotto con olive taggiasche) e nel panorama degli oli italiani spicca per essere considerato tra i migliori. È consuetudine frequente acquistare prodotti negli “shop “interni delle aziende, ma a nostro avviso solo visitando l’intero iter produttivo si può apprezzare a pieno un prodotto. È proprio quello che abbiamo fatto con il Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, una azienda di proprietà della Famiglia Mela, che dal 1827 produce olio evo da olive taggiasche all’interno del Frantoio di proprietà.

Turismo esperienziale a Sant'Agata d'Oneglia

L’azienda si trova a Sant’Agata d’Oneglia, un piccolo borgo in provincia di Imperia: vanta 20mila olivi, distribuiti in differenti zone: da 300 metri sul mare fino a 600 metri, in quest’ultima zona nasce il “Gran Cru”, un olio fruttato di montagna, molto pregiato. Dunque “un turismo esperienziale”, che fa gustare a pieno la zona, conoscere la produzione e come viene invasato l’olio. Un “turismo responsabile” che faccia apprezzare Imperia alta con i suoi carrugi e lo stupendo Monastero delle Clarisse di Santa Chiara con il colonnato a picco sul mare. Qui le monache oltre a dedicarsi alla preghiera, preparano anche gustose marmellate. Imperia nasce come provincia nel 1922 dalla fusione di Oneglia e Porto Maurizio; Sant’Agata è una piccola frazione, composta da un gruppo di case, dove la famiglia Mela conserva con amore la vecchia macchina in pietra che un tempo veniva trascinata dall’asino per torchiare le olive. Proprio accanto troviamo il vecchio stabilimento, che nell’ intenzione della famiglia sarà ristrutturato e trasformato in un museo dedicato all’olio.

Il frantoio di Sant'Agata d'Oneglia

Alla scoperta dell’eccellenza

Oggi la famiglia Mela coltiva, con la stessa passione di sempre, questa tradizione di qualità e di genuinità, ottenendo un olio extra vergine di grande pregio. Ventimila ulivi, tra questi troviamo piante storiche, a cui sono state aggiunte altre insieme a nuovi appezzamenti affacciati sul mare. L’ottima esposizione degli uliveti, su terrazzamenti che vanno dal livello del mare di Capo Berta fino a 600 metri di altitudine. Quest’ultimo non necessita di trattamenti: qui nasce un “Cru di montagna”, un olio dal gusto fresco?del frutto, mandorlato e mediamente piccante, che Antonio Mela ha dedicato a sua moglie Paola. Il Gran CRU "Taggiasco di Montagna" è ottenuto da antichi alberi di ulivo appartenenti da sempre alla famiglia Mela, dove le olive Taggiasche sono raccolte?a mano, subito frante con una lavorazione a freddo. Ne risulta un olio con una acidità inferiore a 0,3percento. La produzione è limitata?in base all'annata, tanto che sono prodotte massimo duemila bottiglie da mezzo litro. L’esperienza di tanti anni di attività aiuta la famiglia nella scelta dei cru e nei blend delle olive.

Olive Taggiasche candite 1/3 Conserve di olive 2/3 La preparazione delle conserve 3/3

Investimenti e sostenibilità

Il Frantoio di Sant’Agata ha saputo rinnovarsi, adeguandosi alla tecnologia. Le nuove gramole permettono di controllare non solo la qualità, ma soprattutto la temperatura. Tutti i macchinari sono collegati con i terminali dell’azienda per controllare la temperatura “a freddo “dell’olio per fare mantenere inalterati i sentori dell’olio. Le olive taggiasche, raccolte con leggero anticipo rispetto alla maturazione, sono frante in giornata con la stessa cura del passato e con attenzione alle nuove tecnologie. Si ottiene così un olio extra vergine di oliva dal carattere intenso e vivace, dal sapore delicato e fragrante. La produzione dell’olio è poi accompagnata anche dalla lavorazione di olive da tavola, in salamoia, denocciolate e oggi anche candite per i gourmand più esigenti. La preparazione anche di altre specialità scandisce le giornate di lavoro al Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, dai paté al pesto ligure alle verdure fresche lavorate e conservate nell’olio extravergine d’oliva.

Una famiglia innamorata del proprio lavoro

Tutti i prodotti curati ed esclusivi, espressione di una famiglia innamorata del proprio lavoro e della propria terra, arrivano sulle tavole di clienti affezionati e nelle cucine dei migliori chef di tutta Italia. Basta osservare come vengono invasate a mano le verdure per capire la cura maniacale che la famiglia Mela mette in ogni prodotto. Anche il packaging viene scelto con attenzione: troviamo bottiglie ricoperte manualmente una ad una con un foglio dorato, altre avvolte da carta écru, altre ancora sono in ceramica… Le confezioni devono coniugare estetica, essere accattivanti, con la funzionalità della presa, perché si sa, gli acquisti si fanno anche con gli occhi. La famiglia Mela desidera che l’ambiente e lo stabilimento sia aperto a tutti, così nel corso degli anni si è trasformata, allestendo una cucina in azienda e una sala dove accogliere invitati intorno a un tavolo. La famiglia invita spesso degli chef a collaborare, così da queste esperienze sono nate idee su nuovi condimenti, salse o le olive Taggiasche essiccate, diverse etichette ideali da abbinare a un piatto, come il Tag-Cor, dato dalle varietà Taggiasca e Coratina, che ha riscontrato un grande successo. Va sottolineato che fra il Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia è nata una fitta rete di ristoranti con cui l’azienda ha instaurato un rapporto di collaborazione, come del caso del ristorante Balzi Rossi di Ventimiglia. Alla base di tutto c’è una storica amicizia e stima reciproca che lega l’Executive chef Enrico Marmo del ristorante Balzi Rossi e Serena Mela, inoltre il ristorante è parte della memoria della famiglia, da sempre da quando c’era la chef Pina Beglia.

Frantoio di Sant’Agata di Oneglia di Mela C.&C. s.a.s.

Via Sant’Agata-Strada dei Francesi 48 Oneglia (IM)

Tel 0183293472