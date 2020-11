L'olio evo in Lombardia è di Casa...liva

Pubblicato il 15 novembre 2020 | 13:36

Gli uliveti in Lombardia, di fronte al lago di Garda





L'olio da Casaliva è ideale se abbinato ad un piatto di risotto ai funghi





uella che è la regione più popolosa d’Italia, la regione a cui manca solo il mare, la regione considerata locomotiva del Paese, si afferma anche sotto il punto di vista agroalimentare con una. In Italia, Paese d’eccellenza per la vastità e per la qualità dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole, la maggior produzione di olio extravergine di oliva è localizzata nelle regioni del Sud, grazie alle temperature ed al clima in generale.Nel Nord del Paese, invece, si vanno via via affermando, sempre di più - anche se con dimensioni contenute rispetto a Puglia, Sicilia o Calabria - aree che godono di microclimi ideali alla crescita ed alla fruttificazione dell’ulivo. Una di queste zone è rappresentata dallaTanto per dare dei numeri: con circa 1.630 ettari coltivati ad uliveto e con una trentina di frantoi, lo scorso anno la produzione d’olio extravergine d'oliva della Lombardia rappresentava lo 0,15% della produzione nazionale con circa 500 tonnellate prodotte. Quest’anno invece, in controtendenza rispetto alle regioni meridionali che vedono una decrescita generalizzata, al Nord si prospetta una super produzione . Ancora i dati ufficiali non ci sono, ma pare che rispetto alla scorsa annata, si registriPur avendo sempre numeri ridotti rispetto all’intera produzione, l’incremento è più che significativo. E la zona maggiormente interessata è quella in prossimità dei grandi laghi. C’è una piccola zona nei pressi del lago di Como, mentre il grosso dell’olio lombardo vede la luce sulle sponde del. Da Sirmione, passando da Salò fino ad arrivare a Limone sul Garda. In Lombardia, quando non ci sono eccessive gelate primaverili o fenomeni atmosferici violenti, gli ulivi producono molto anche perché i naturali parassiti delle olive soffrono le temperature a quelle latitudini. Ricordiamoci che l’olio del Garda è quello prodotto nella zona più a nord del mondo. Ed in Lombardia la cultivar principale è laPremettendo che se l’oliva viene raccolta anticipatamente, tenuta nelle apposite cassette e lavorata entro le 6 ore dalla raccolta, non esistono oli delicati, la Casaliva è comunque una cultivar già più delicata delle cultivar del Sud, anche se non mancano alcune eccezioni.Una delle caratteristiche principali dell'olio da Casaliva è l'essere un, che al naso genera sentori di mandorla, carciofo, ed erbe aromatiche, mentre al gusto il bilanciamento amaro-piccante lascia sensazioni equilibrate, dando un senso di freschezza in bocca.La Casaliva trova la sua giusta collocazione sui piatti tipici della zona. Il suo fruttato medio infatti non prevarica unadi pesca di lago, ad esempio, ma lo accompagna; ideale anche abbinato a un. La Casaliva è una cultivar che si presta benissimo anche su antipasti e su formaggi a breve stagionatura.E che dire sui luoghi del turismo dove degustare questa prelibatezza? Partendo da Sirmione, con il suo castello ed i suoi siti archeologici romanici, con la villa situata sulla punta della penisola del comune, considerata il più grandioso esempio di edificio privato, probabilmente appartenuto a Catullo, proprio all’ombra degli uliveti. Risalendo la sponda si passerebbe da Salò: qui troviamo il, sede dell’ultima residenza del poeta Gabriele D’Annunzio. E sono solo un paio di esempi di quello che si può trovare percorrendo, in tutta calma, la strada statale che percorre il tratto lombardo del lago di Garda.La Lombardia, oltre alle bellezze naturali, offre anche particolari e suggestivi viaggi nel gusto e nei sapori. E tra questi, l’olio extravergine d'oliva è una scoperta sempre nuova e da diffondere.