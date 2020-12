Laudemio Frescobaldi 2020, espressione aromatica del territorio

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 19:35

S

Laudemio Frescobaldi 2020 nella caratteristica bottiglia a sezione ottagonale

Le Prugne della California

i è conclusa ladel. L’olio extravergine di oliva tutto toscano prodotto dalla famiglia Frescobaldi dal 1989 nelle loro tenute in zona di elezione della. La maggior parte degli oliveti è stata ripiantata dopo la gelata del 1985, le cultivar sono. Le olive vengono raccolte per distacco diretto e frante immediatamente, entro le 24 ore, nel frantoio di proprietà Frescobaldi alnel comune di Pelago (Fi)., brand manager, racconta a Italia a Tavola che l’di questa annata è stato perfetto. «Abbiamo iniziato la raccolta a metà ottobre e si è proseguito fino a tutto novembre. Le escursioni termiche ci hanno aiutato ad avere nell’olio il profilo armonico tipico del prodotto di questo territorio. Il nostro Laudemio 2020 si presentae colore, decisamente caratteristico della Toscana centrale con aromi e profumi molto freschi, erbacei. Retrogusto amaro e piccante, molto equilibrato, piacevole e».Credo che l’evoluzione naturale dell’olio extravergine di oliva di alta qualità sia quella di elevarsi dai prodotti di massa ed esprimere il carattere fortemente distintivo che viene dal. Da non dimeticare anche il processo produttivo garantito e controllato.Difficicile trovarne solo uno. Per esaltare il suo sapore, a crudo su patate bollite o su unL’olio Laudemio Frescobaldi, confezionato nella celebre e caratteristica, dal design retrò simile a quella di un profumo francese, ideata per sottolineare e rafforzarne l’eccellenza, viene venduto attraverso i canali specializzati nel fine food in Italia e nel mondo, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone.Come consuetudine, ogni anno, a novembre, per il suo compleanno, viene regalata la prima bottiglia del nuovo raccolto al principe: un vero intenditore che ha piantato 30 anni fa a Nipozzano proprio un ulivo.Per informazioni: www.laudemio.it