Lodo Guide valorizza le produzioni olivicole internazionali

L'Orciolo d'Oro, con i suoi trent’anni di vita, è il più antico tra i concorsi dedicati all'olio extravergine d'oliva. Quella del 2021, accanto ai nomi dei vincitori dell'annata, è stata l’edizione che ha visto nascere Lodo guide. Una guida internazionale (disponibile sia in italiano che in inglese) che è già sugli scaffali delle librerie che racconta e celebra le produzioni delle aziende olivicole internazionali d'eccellenza.

I Volti dell'Olio: raccolta notturna

All'interno della guida Lodo una sezione speciale è dedicata ai. Si tratta di un progetto fotografico curato dagliche, attraverso i volti dei titolari delle aziende vincitrici, è riuscito a immortalare la passione, il sacrificio, l’amore e l'anima dei territori di provenienza dei produttori.

Aziende in primo piano

Sono 49 i riconoscimenti assegnati da Lodo. Ognuno racchiude un'eccellenza, una peculiarità che fa dell'olio o dell'azienda premiata un unicum all'interno del panorama internazionale. Di rilievo il Premio Azienda dell’Anno assegnato all’Azienda Agricola Mandranova, una realtà siciliana che opera nella zona di Agrigento, il Premio Nuova Azienda a Vincenzo Signorelli Olivicoltore per le nuove produzioni di alta qualità, il Pink Planet Award a Gabrielloni Elisabetta e Gabriella snc, azienda di Macerata, nelle Marche. Un riconoscimento speciale assegnato a una azienda tutta al femminile che ha dimostrato di portare avanti un lavoro con coraggio e tenacia in un ambiente imprenditoriale non sempre favorevole.

Lodo Design Award per questa edizione è finito nelle mani della greca Pamako Monovarietal Tsounati Organic, che grazie alla loro bottiglia, all’etichetta e al packaging nella loro totalità, è riuscita a rappresentare uno stile. Tra le menzioni speciali si segnala Olio Schinosa La Coratina, di Trani, scelto da Mauro Uliassi, tre stelle Michelin a Senigallia (An) e socio Euro-Toques.

Sorie, passione e sacrifici

«Non è un elenco asettico, ma il racconto di incontri con i migliori produttori di olio extravergine di oliva del mondo. Abbiamo voluto raccogliere le loro storie, la loro passione, ma anche i loro sacrifici che ogni giorno fanno per regalarci oli semplicemente straordinari», ha spiegato Manuela Vigo, che raccogliendo il testimone della madre, Marta Cartoceti, ha fatto di Lodo e di Lodo Guide dei punti di riferimento internazionali per il mondo dell'evo. Per la nuova edizione di Lodo sono già aperte le iscrizioni che possono essere fatte esclusivamente collegandosi al sito.

Vincitori Lodo 2021 - I volti dell'olio

AZIENDA DELL’ANNO - Azienda Agricola Mandranova (Sicilia)

FRANTOIO DELL’ANNO - Frantoio Marsicani (Campania)

NUOVA AZIENDA - Vincenzo Signorelli Olivicoltore (Sicilia)

LODO COEP DE COEUR - Decimi Azienda Agraria (Umbria)

PINK PLANET - Gabrielloni Elisabetta e Gabriella (Marche)

MIGLIOR BIOLOGICO

Frantoio Marsicani (Campania)

Americo Quattrociocchi (Lazio)

Oro del Desierto (Spagna)

Monini (Umbria)

MIGLIOR FRUTTATO LEGGERO

Tamia Olio Extravergine di Oliva (Lazio)

Collemassari Società Agricola (Toscana)

Frantoio Bonamini (Veneto)

MIGLIOR FRUTTATO MEDIO

Terra d’Oro (Puglia)

Az. Agrobiologica Olivicola Masoni Becciu (Sardegna)

Fazenda do Campo Alto (Brasile)

Kyklopas (Grecia)

MIGLIOR FRUTTATO INTENSO

Paolo Bonomelli Boutique Olive Farm (Veneto)

Puertas de Guarilihue (Cile)

Oro Bailen Galgòn (Spagna)

MIGLIOR DOP

Almazaras de la Subbética (Spagna)

Marfuga Azienda Agraria (Umbria)

Frantoi Cutrera (Sicilia)

MIGLIOR IGP

Vincenzo Signorelli Olivicoltore (Sicilia)

La Gramigna Az. Agr. (Toscana)

Mediterre Eurofood (Grecia)

MIGLIOR MONOCULTIVAR

Az. Agricola Rodyum (Campania)

Paolo Cassini (Liguria)

Amore Coltivato (Puglia)

Agroalimentari del Colle - Masserie di Sant’Eramo (Puglia)

MIGLIOR BLEND

Fattoria di Poggiopiano (Toscana)

Azienda Agricola Mandranova (Sicilia)

M.C. Rabaçal E Aragão (Portogallo)

Knolive Oils (Spagna)

La Lode - Menzioni speciali

GREEN & INNOVATION AWARD - Terre di Molinara (Campania)

HEROIC OLIVE GROWING AWARD

Meo Modo di Angelo Taranto (Liguria)

Hirpus (Campania)

SUPERNOVA AWARD - Agricola Taranto (Puglia)

MILANO AWARD - Settemisure (Campania)

GIUSEPPE FONTANAZZA AWARD - Natyoure (Puglia)

LODO SOCIAL AWARD - Querciamatta (Toscana)

WINE & OIL AWARD - Az. Agr. La Selvotta (Abruzzo)

REGIONE MARCHE AWARD - L’Olivaio (Marche)

SOUTH HEMISPHERE AWARD - Oliovita (Argentina)

HYPER EVO AWARD - Androulakis Eftychios Olive Oil Bottling Pamako (Grecia)

PRESS AWARD - Frantoio di Cornoleda (Veneto)

DESIGN AWARD - Androulakis Eftychios Olive Oil Bottling Pamako (Grecia)

RED CARPET AWARD Miglior Fruttato Leggero - Almazaras de la Subbética (Spagna)

RED CARPET AWARD Miglior Fruttato Medio - Malvetani Società Agricola (Umbria)

RED CARPET AWARD Miglior Fruttato Intenso - Tosoni Frantoio e Serra (Lombardia)

THE CHEF’S CHOICE AWARD

Aziende Agricole Di Martino (Puglia)

Olivicola Laur Millan (Argentina)

