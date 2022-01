Mario Cornali interpreta l'olio della Tuscia di Ione Zobbi

Al ristorante Collina dello chef Mario Cornali, che sorge verso la Roncola di Almenno (Bg), è andato in scena uno show cooking che aveva l’obiettivo di esaltare tre oli dell’azienda agricola Ione Zobbi che produce le proprie bottiglie nella Tuscia, in provincia di Viterbo.

Mario Cornali con Paolo Borzatta

Il menu dello chef

Tre le ricette che lo chef ha proposto, dedicandone dunque una per ogni olio. Pane e olio I&P con pane a cura dello chef come benvenuto. Prima delle portate principali, Crema di missoltin sfoglia di polenta soffiata.

Poi, il primo piatto: Patè di milza di vitello montato all’olio extravergine di oliva I&P su crostone rustico e misticanza invernale. L’olio scelto per questo piatto è stato: Grand Cru Musignano (frantoio).

Secondo piatto proposto dallo chef Cornali: Salmerino in olio Evo I&P in cottura, crema di finocchietto e bottarga, di lago. In questo caso, l’olio scelto è stato: Grand Cru Musignano (caninese) e Grand Cru Gioacchina (leccino).

Quindi, il dolce: Tortino di cioccolato Valrhona con cuore di olio evo I&P e crema di cardamomo. Riproposto, Grand Cru Gioacchina (leccino).

Un olio "etrusco"

La varietà caninese è autoctona della Tuscia ed è la stessa varietà che coltivavano gli Etruschi più di 3.500 anni fa. L’azienda ha 40 ettari di oliveti e un frantoio privato tecnologicamente all’avanguardia. La missione dì Paolo Borzatta, il fondatore è dì produrre uno strumento dì piacere e di soddisfazione con tutta questa tradizione alle spalle.