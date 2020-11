Movimento turismo dell'olio, via alla nuova missione sulla scia del vino

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 13:09

L'oleoturismo inizia la sua corsa

Movimento operativo da inizio 2021

L'olio cresce sulla scia del vino

La qualità c'è, ma l'obiettivo è migliorare la comunicazione

nche l’, come il vino, ha ottenuto nei mesi scorsi una “promozione” nazionale che gli ha permesso di valorizzarsi ulteriormente di concerto con il turismo attraverso una vera e propria legge. Esiste ed è lanciatissimo l’enoturismo, sta nascendo e si spera si lancerà a breve l’oleoturismo. Da oggi il primo passo verso questa corsa è stato fatto con l’istituzione delche nasce, apposta in virtù del concetto di squadra, sulla scia del Iniziano così le procedure per la creazione del nuovo consorzio che prenderà il via a partire dai. Il Movimento Turismo dell’Olio riunirà i “produttori-artigiani” di olio extravergine d'oliva di qualità , per raccontare e promuovere le eccellenze dell'arte olivicola italiana.sono i valori dei frantoiani associati. Il nuovo consorzio opererà in sinergia con il Movimento Turismo del Vino, da cui trae ispirazione negli intenti e nelle modalità.«Siamo felici di aver finalmente gettato le basi per la nascita del nuovo Movimento Turismo dell'Olio – commentapresidente del Movimento Turismo del Vino - il Consorzio dedicato all’oleoturismo è un progetto entusiasmante che avevamo in cantiere da diversi anni e siamo convinti che potrà andare a coinvolgere tanti aspetti del turismo enogastronomico. Il Movimento Turismo dell’Olio nasce dall’esperienza del Movimento Turismo del Vino, e la sinergia tra le due organizzazioni sarà fondamentale per la valorizzazione del territorio, lavoreranno in partnership in questa direzione. Dopo questa “prima pietra”, il testimone passa adesso al Consorzio Buonaterra della Puglia che è incaricata di procedere alla nascita del Consorzio nazionale e dei Consorzi regionali che contribuiranno alla realizzazione del progetto Mto».Tra gli obiettivi del Consorzio c’è la diffusione della conoscenza del prodotto olio extravergine di oliva presso i clienti finali e i produttori: ciò significa investire in attività di formazione per riuscire a raccontare al meglio uno dei prodotti più simbolici e salutari della produzione nostrana. Per farlo è necessariodegli operatori del settore, attraverso ad esempio l’utilizzo dei social media e delle nuove modalità di promozione online. Il turismo dell’olio avrà un ruolo fondamentale per la nuova realtà: obiettivo finale di Mto è strutturareper i visitatori, che sempre di più sono alla ricerca di esperienze uniche e autentiche, che abbinino alla visita anche occasioni di, didattica e