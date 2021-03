Gli oli evo del territorio di Bari, autoctoni e protagonisti in tavola

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 07:30

I

La provincia Barese, un vero giacimento di olio extravergine d'oliva

Dalle varietà autoctone, oli evo muscolosi, protagonisti in tavola

n quel tratto diche volge verso sud, dove cinema e televisione attingono a mani basse per la bellezza dei luoghi e l’delle persone, esiste un vero e proprio giacimento di. Si potrebbe considerare la punta di diamante di tutta la produzione nazionale del prezioso nettare.Quando si percorrono quei circa 90 km che separano Trani da Monopoli, attraversando quindi tutta la provincia disi capisce quanto ilverso la Puglia, in questi ultimi anni, abbia reso possibile qualcosa che fino a un paio di decenni sarebbe stato impensabile. Partiamo dal capoluogo: pensiamo alla fama che precedeva il quartiere di Bari vecchia, guardiamolo adesso e notiamo quanto sia stato tirato a lucido; oppure, con la sua cattedrale di San Nicola Pellegrino in riva al mare; passando percon le sue case a strapiombo e le sue viste mozzafiato; per arrivare, infine, a, con il suo centro storico vestito a festa dentro le mura.Si capisce quanto quella macchina - che si spera possa rimettersi in moto presto - che è ilabbia alimentato e reso unica questa parte di Puglia. Ed in questo comprensorio provinciale, che nell’entroterra si spinge fino al confine con la, c’è quella che si può considerare una delle maggiori produzioni, a livello qualitativo, di olio extravergine d'oliva dell’intero Paese.Pensiamo al paese di Corato, da cui prende il nome una delle cultivar più importanti e prestigiose, la. E poi perché non considerare la cittadina di, luogo in cui prospera un’altra famosa cultivar che è la. Nella provincia poi trovano molto spazio l’, laed una cultivar che, pur avendo origini francesi, si è molto bene adattata regalando oli di notevole prestanza e di eccellente qualità: la. Siamo in presenza di oli extravergini d'oliva il cui fruttato va dal medio-intenso della Peranzana all’intenso marcato di Coratina, Cima di Mola e Picholine.In diverse zone della provincia esistono vere e proprie miniere di olio extravergine d'oliva. A Monopoli ci sono almeno 3 produttori di eccezionale qualità, altrettanti nella vicina, anche se poco fuori dalla provincia di Bari.Tra i tanti motivi per cui, quando si fa un viaggio in questa zona, si sente una sorta di mal di Puglia al rientro, ci sono anche i sapori che il territorio offre . Iche vengono tramandati da unaantica ma solida, come ad esempioin quest'ordine, perché l’ingrediente principale sono le patate -, oppure le famoseche profumano le vie dei borghi la domenica mattina, già dalle prime ore. E come dimenticare le, e - perché no? - qualche formaggio fresco come la burrata o la ricotta, così famose ovunque. Sono tutti cibi, questi, che, oltre a creare dipendenza, richiedono un olio extravergine muscoloso. Desiderano oli che amino prendersi il centro della scena. Adorano oli che vogliono recitare un ruolo da protagonisti sulla tavola. E qui in Puglia una sana Coratina, una poderosa Cima di Mola o una prestante Picholine sono in grado di soddisfare questi bisogni.Insomma, in questa regione che sembra quasi invertire la tendenza migratoria dei decenni passati - numerose sono le famiglie che qui si trasferiscono per una migliore qualità della vita - l’olio extravergine di oliva rappresenta una delle attrazioni principali. Se ne deve parlare. Lo si deve diffondere. Lo si deve assaggiare. Lo si deve comprare e poi raccontare, senza fine.