Olio Bulichella, per il Natale in abbinamento a vini e formaggi

14 dicembre 2020

Le bottiglie di olio evo bio Bulichella nel formato da 0,75

Le Prugne della California

'annata 2020 porta un olio extravergine di olivadi ottima qualità. L'olio evo della tenuta vitivinicola di Suvereto (Li) è un prodotto biologico certificato, uno dei principali organi di controllo in Italia, ottenuto da una tecnica agricola naturale che rende una produzione minore (1.100 litri totali) a favore di un'elevata qualità. Ne deriva un olio gustoso e ricco di vitamine con un’alta dose di antiossidanti e senza colesterolo. L'extravergine Bulichella è disponibile quest'anno anche in unapersonalizzabile con una selezione a propria scelta dei vini della tenuta in abbinamento ai formaggi del, di Suvereto, e ai prodotti del, di Campiglia Marittima.«Questo periodo così difficile e pieno di incertezze ha messo ancor più in evidenza l'importanza del tessuto sociale e del rispetto del proprio territorio - sostiene, amministratrice e socia della tenuta - Sono dei valori da sempre cari alla Bulichella, quest'anno abbiamo voluto rafforzarli fondando insieme a 19 cantine della zona l'associazione. Con questo dono natalizio allarghiamo la collaborazione con i partner del territorio all'intera Val di Cornia e all'ambito del cibo per una sempre maggiore valorizzazione delle eccellenze della costa toscana, dal vino all'olio fino a salumi e formaggi».L'olio Bulichella nasce dalle varietà di Leccino, Moraiolo, Frantoiano e Razza, distribuite nelle 1.600 piante coltivate in 10 ettari di uliveto, sui 42 totali dell'azienda. Il lavoro agricolo viene svolto nel pieno rispetto dell'ambiente circostante e degli organismi vegetali, a conferma delladella tenuta.Bulichella nasce infatti nel 1983 dal bisogno di 4 famiglie di abbracciare ideali e stili di vita più lenti, genuini, rispettosi dell’ambiente e del tessuto sociale. La scelta dell'agricoltura biologica per la produzione di vino e olio è stata confermata dalla famiglia Miyakawa, oggi unica proprietaria e forte sostenitrice del territorio e del senso di comunità.L'olio extravergine di oliva biologico Bulichella è disponibile in bottiglia, nei formati da 0,25, 0,50 e 0,75 litri, e in latta nei formati da 1,3 e 5 litri. È possibile acquistare la confezione natalizia personalizzata in cantina e tramite spedizione contattando l'azienda, scrivendo a info@bulichella.it o telefonando al numero 0565 829892 ). Il prezzo parte dai 25 euro.Per informazioni: www.bulichella.it