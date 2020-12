Olio Dop dei Monti Iblei, l'antico sapore di Sicilia

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 19:35

La coltivazione olivicola in Sicilia ha una superfice di 164.448 ettari, divisa tra le varie province

Dop Monti Iblei: la zona di produzione si estende sugli altipiani compresi tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania

Nocellara Etnea

Moresca

Tonda Iblea

Zaituna

Marmurigna

inha una superfice di 164.448 ettari, divisa tra le varie province. Su questa superfice prosperano ben: Biancolilla, Cerasuola, Moresca, Nocellara del Belice, Nocellara Etnea, Ogliarola Messinese, Santagatese, Tonda Iblea. Varietà che compongono le, Monti Iblei, Valli Trapanesi, Val di Mazara, Monte Etna, Valle del Belice e Valdemone.In questo articolo poniamo l’accento sulla. La coltivazione dell’olivo in questa zona è antichissima. La leggenda attribuisce all’ateniese Aristeo i primi rudimenti sulla tecnica di estrarre olio dai frutti dell’olivo, tanto che a Siracusa un tempio è ispirato proprio al “trappitu” (frantoio), in onore dell’olivo. Questa è la versione Greca, ma dalle ultime ricerche fa testo il ritrovamento di un. L’archeologo Paolo Orsi lo definisce preellenico, quindi si riferisce alla civiltà Sicula e non Greca.La zona di produzione si estende sui, in massima parte suglicompresi tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania. Il territorio delimitato scende a Est verso il golfo di Noto, a Sud-Ovest verso l’estremo lembo meridionale della Sicilia e risale a Nord verso la Piana di Catania.La superficie complessiva dell’area a Dop stimata è dicirca, mentre le aziende olivicole sono 22.000. Il disciplinare di produzione distingueaggiuntive: Monte Lauro, Val d’Anapo, Val Tellaro, Frigintini, Gulfi, Valle dell’Irminio, Calatino, Trigona-Pancali.Nellasi coltiva Nocellara Etnea dal 30-35%, Moresca 25-30%, Tonda Iblea 20-25%, Zaituna 5-10%, più una piccola quantità di Marmurigna (solo zona Cassaro). Vediamole nel dettaglio.Nelle prime fasi di maturazione producecon sensazioni di cardo o carciofo e talvolta di pomodoro verde, mandorla verde e foglia. Il fruttato di oliva va dal medio all’inteso e, altrettanto, il piccante; mentre, l’amaro è un po’ più attenuato. Può dareÈ una delle cultivar ache di norma produce oli dal, anche se da frutti poco invaiati si possono ottenere oli di maggiore intensità olfattiva. Di norma si ottengono, con bassa intensità di amaro e piccante. Può conferire tenui e gradevoli sentori di mela matura o verde.Produce sensazioni di fruttato di oliva di media intensità, a volte di elevata intensità. Oli che si contraddistinguono per la netta sensazione olfattiva e retro-olfattiva di, normalmente presente, che può essere verde o leggermente maturo. Può dare inoltre sensazioni die, nei primi stadi di maturazione, sensazioni di foglia di pomodoro. Sporadicamente si possono percepire l’odore di carciofo o di erba. Amaro e piccante di solito sono di medio-alta intensità.Oliva detta anche Siracusana, unica varietà che compone l’olio, si coltiva nell’area del Siracusano ed è possibile trovarla dalla costa sino alle colline. Si pensa che sia la cultivar che abbia datoin Sicilia. Il suo portamento è maestoso; molto difficile è la raccolta data l’imponenza dell’albero ed è esclusivamente manuale. Si ricava un olio dal sapore. All’olfatto si nota un profumo di erbaceo, di erba fresca tagliata, presenti anche note di carciofo e di mandorla caratteristica della varietà. Al palato l’sono sempre presenti in modo equilibrato.Pianta arcaica di forma imponente e vigorosa, dà frutti densi, pizzuti e di polpa marmorea. I rami sono frastagliati ed è difficile fare una raccolta meccanizzata. Viene coltivata nelle chiuse di Cassaro in terreni terrazzati a circa 600/700 m s.l.m. suprattutto in biologico tradizionale senza uso di sostanze tossiche. L’olio che si ottiene ha un sentore persisente die di. Al palato conferisce una sensazione di une un leggero piccante.