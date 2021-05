Olio Principe Corsini, tradizione toscana dal 1363

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 09:30

Oli Principe Corsini

Duccio Corsini

Digiwine, il nuovo canale d’acquisto riservato all’Horeca

listino con sconti personalizzati fino al 25%;

nessun minimo d’ordine;

possibilità di ordinare h24, 7 giorni su 7, anche da cellulare;

spedizioni rapide e sicure in tutta Italia;

possibilità di accumulare punti fedeltà da trasformare in ulteriori sconti.

San Casciano in Val di Pesa (Fi), il comune più a nord della denominazione Chianti Classico, il suolo ricco di scheletro e il clima fresco conferiscono caratteristiche uniche ai prodotti di eccellenza di: il vino e l’olio. Nel territorio la più antica produzione di olio documentata è a, dove la famiglia Corsini vi si dedica sin dal 1363. Oggi la proprietà conta, tra le quali le cultivar prevalenti sonoLe olive vengono lavorate in modo artigianale nel frantoio di proprietà della famiglia. Qui, perseguendo l’obiettivo della, la tradizione delle eccellenze toscane e degli antichi sapori si intreccia all’innovazione e alla ricerca della massima qualità. Raccolta manuale, frangitura entro sei ore e lavorazione a freddo delle olive sono le regole irrinunciabili che guidano la produzione di questo prodotto inconfondibile, ideale sia per condimenti a crudo sia per accompagnare i grandi classici della cucina italiana.L’attuale produzione comprende un olio extravergine di oliva, un olio Dop bio del Chianti Classico e due monovarietali bio di Frantoio e Moraiolo.Dal 2019ha introdotto una grande novità nel mondo della distribuzione di vino in Italia grazie al lancio di Digiwine , lo shop online dove è possibileVisita il sito digiwine.it e registrati gratuitamente per scoprire la realtà Principe Corsini.Per informazioni: principecorsini.com