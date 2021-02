Olio Sasso è Marchio Storico, protagonista del made in Italy

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 10:37

Olio Sasso è stato riconosciuto Marchio Storico di Interesse Nazionale

Il Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale è stato istituito dal ministero dello Sviluppo Economico

, la celebre latta verde nazionale, è stato riconosciuto. Mosso da sempre da una grande attenzione ai gusti dei consumatori, il brand Sasso è consapevole dell’impegno che questo riconoscimento porta con sé: rispettare e rinnovare costantemente la, di selezione delle materie prime e di controlli rigorosi, per garantire un«Siamo orgogliosi di aver ottenuto l’», racconta, direttore generale business unit Italia di. «Sasso è un pilastro della storia olearia del nostro Paese e la tradizione e la valorizzazione delsono da sempre le nostre priorità. Offrire prodotti di qualità è un impegno che omaggia la nostra storia e rispetta i tanti consumatori affezionati che ci premiano ogni giorno con le loro scelte. Questo riconoscimento non è per noi solo un grande onore, ma rappresenta anche la spinta per un continuodei nostri prodotti olio e aceto».Con oltre, Sasso è testimone di una grande tradizione fortemente radicata sule rientra, quindi, nei criteri cardine istituiti dal ministero dello Sviluppo Economico.L’istituzione di questo, nato nel gennaio 2020 per iniziativa del ministero, ha come obiettivo lache, da oltre mezzo secolo, hanno fatto la storia del made in Italy e del tessuto imprenditoriale del nostro Paese.Per informazioni: www.oliosasso.it