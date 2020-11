Olio, Sicilia seconda in Italia Ottima produzione, ma meno olive

Pubblicato il 21 novembre 2020 | 11:23

Raccolta delle olive in Sicilia presso il Gruppo Barbera

Manfredi Barbera

si conferma la prima regione nel panorama produttivo italiano, ma la sorpresa è rappresentata dallache si colloca al secondo posto, con il sorpasso di una storica regione olearia come la. In particolare, ottimi risultati si registrano nell'agrigentino e nelle zone della Sicilia orientale, con le due Dop Monte Iblei e Monte Etna che segnano quantità e qualità in linea con le attese.«Abbiamo raccolto prima, con un anticipo anche di due settimane rispetto ai tempi normalmente previsti - spiega, amministratore unico deldi Custonaci (Tp) e consigliere nazionale di- questo anticipo di maturazione è dovuto a specifiche condizioni pedoclimatiche e a un prolungato mantenimento delle temperature sopra le medie stagionali che, soprattutto per le aree costiere della Sicilia, ha determinato anche un frutto più piccolo e concentrato».Una, con notevoli differenze fra un territorio e l'altro, ma con una, anche grazie a un andamento climatico caratterizzato da poca umidità e temperature stabilmente più alte rispetto alla media.Le alte temperature hanno inoltre garantito una perfetta, con un processo di maturazione anticipato. Sotto il profilo morfologico le olive sono risultate leggermente più piccole, con una maggiore concentrazione degli apporti polifenolici che hanno enfatizzato le caratteristiche organolettiche delle cultivar autoctone«Per l'olio italiano - annota Manfredi Barbera - sarà un anno piuttosto impegnativo con i consumi che, a causa della crisi nel settore della ristorazione, si concentreranno maggiormente nel, all'interno dei supermercati e nei negozi al dettaglio. Una situazione difficile che comunque non ci trova impreparati, grazie a una politica di diversificazione che abbiamo messo in campo negli anni precedenti sia nei mercati che nei prodotti, ma anche per quanto concerne i canali di distribuzione. Una strategia che ci ha consentito di registrare un, segno positivo che riscontriamo nei anche mesi di ottobre e novembre 2020. Una grande sfida attende l'extravergine italiano che, essendo un prodotto di qualità, si colloca in una fascia di prezzo premium destinata a subire ulteriori rincari, con contraccolpi nei consumi a causa della diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie».