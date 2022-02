Olivi Piredda: dal 1971 una produzione di qualità e sostenibile

Olivi Piredda è nata nel 1971 grazie all'impegno e all'entusiasmo di Ottavio Piredda in quel di Narbolia, in provincia di Oristano. Ora sono i figli Maria a Piero a continuare il lavoro nella tenuta di Su Bangiu con l'obiettivo di portare la produzione su un livello più sostenibile e al passo con i tempi. Stiamo parlando di un olio di altissima qualità prodotto in quantità minime dalla Opm, Societa agricola semplice che sta anche per Ottavio, Pietro e Maria.

Azienda agricola Olivi Piredda, la raccolta delle Olive

Olivi Piredda, un’azienda piccola, ma in crescita

L’azienda è piccola, ma in crescita e si estende su circa 15 ettari totali comprensivi di un bosco di oltre 6 ettari, un vigneto e vari oliveti. «La Opm - precisano Maria e Piero - coltiva quattro oliveti principali tutti nell’agro di Narbolia nei quali sono presenti circa 300 piante che hanno oltre 25 anni (alcune oltre 50), circa 120 piante con meno di 20 anni e quasi 200 piante giovani che ancora non sono in piena produzione. I terreni, tutti collinari, sono posizionati dove il Montiferru incontra le pianure del Sinis e distano una decina di chilometri dalla costa ovest della Sardegna, possono perciò godere di un microclima abbastanza mite fatto salvo le giornate dominate dal maestrale. Quasi tutte le piante sono di cultivar Semidana, una delle cultivar più diffuse nella provincia di Oristano, che ben si adatta al clima locale. Vi sono poi alcune piante di Bosana e Tonda di Cagliari che in passato venivano utilizzate per le olive da tavola».

L’evoluzione della raccolta delle olive alla Olivi Piredda

Negli anni la raccolta si è evoluta fino ad arrivare alla meccanica che consente di raccogliere e lavorare le olive nell’arco di 24 ore, senza danneggiarle e evitando che possano iniziare processi di irrancidimento. Il frantoio di riferimento utilizza, inoltre, le migliori tecniche di spremitura a freddo. Il risultato è un olio poco amaro con un fruttato medio intenso e un piccante di lieve entità, molto equilibrato ed armonico. Al momento l’azienda non commercializza il prodotto su nessun canale commerciale o di grande distribuzione, ma sta sviluppando tutta la parte commerciale per poter avere presto un prodotto di nicchia.

L'azienda Olivi Piredda

Azienda agricola Piredda

loc. Su Bangiu, 09070 Narbolia OR

Tel. 078357449