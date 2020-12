Peranzana, l'eleganza dell'olio. Perfetto con piatti delicati e i dolci pugliesi

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 18:52

a cultivarè un prodotto tipico di qualità eccelsa, presente nella parte settentrionale della, in particolare nell’Alto Tavoliere di Puglia, nelle aree di Torremaggiore (Fg), San Severo (Fg) e San Paolo di Civitate (Fg). La cultivar Peranzana è detta anche Provenzana o Provenzale.Nel 1083 questi territori erano in possesso ai Di Sangro, nobiledi origine francese, i quali si fregiavano di vari titoli nobiliari tra cui principi di San Severo, duchi di Torremaggiore e marchesi di Castelnuovo e Casalvecchio.Tra gli appartenenti a questa nobile famiglia ricordiamo in particolar modo Raimondo di Sangro, nato a Torremaggiore il 31 gennaio 1710 e morto a Napoli il 22 marzo 1771. Costui fu un’originale esponente del primo illuminismo europeo, uomo letterato, editore, Gran Maestro della massoneria napoletana e inventore. Egli fu tra le tante cose anche un sofisticatoed è proprio in Francia, luogo dove si recava per far visita alle famiglie principesche con la quale era imparentato, che conobbe delle piante di olivo coltivate in Provenza e senz’ altro le trasferì nei suoi feudi di San severo, Torremaggiore e San Paolo di Civitate. Infatti la collocazione di queste piante di olivo originariamente denominate, sono meglio conosciute nella forma dialettica locale comeDurante il 19° secolo l’olivo era disponibile solo ai ceti più ricchi e verso la fine dell’800 ci fu una diffusione anche in ambito familiare, ed è in questo contesto che furono impiantati e innestati nuovi oliveti.Oggi in questi territori così cortesi sono coltivati circa 6500 ettari di Peranzana. La Peranzana dà origine a une si sposa meglio a, vanta un'acidità molto bassa e un gusto molto equilibrato, adatto alla cucina di pesce e alle cotture brevi.È un olio che ben si sposa con i, come, ma anche per dare sapore a zuppe di legumi, così come utilizzato in cottura su carni bianche e in piatti a base di pesce. Ideale per le, l’extra vergine Peranzana è impiegato anche in pasticceria per preparare gli ottimiGrazie al suo gusto equilibrato è buonissimo gustato crudo: su una fetta di pane fragrante o per condire l’insalata oppure sugli ortaggi grigliati.Ilannovera tra i suoi obiettivi la disciplina delle attività di valorizzazione, commercializzazione, promozione e miglioramento della produzione olivicola e olearia del territorio in cui opera. Il Consorzio è impegnato in un programma di valorizzazione e qualificazione delle produzioni di olive e olio extravergine con caratteristiche conformi ai requisiti previsti dai modelli di “filiera certificata”. Tra i protagonisti del Consorzio c’èdiretto, perito agrario che da oltre trent’anni conduce circa 40 ettari di oliveto di proprietà situati in località Dragonara e Mezzanola di Torremaggiore e Colavecchia San Severo. L’azienda Moffa non produce solo olio extravergine di Peranzana, ma ancheda mensa.A seguito dell'interessi dei mercati per questa cultivar, sia gliche gli imprenditori hanno incentivato in modo esponenziale la produzione e la trasformazione, aumentando il numero diNegli ultimi anni sono nate anche aziende costituite da giovani imprenditori, è il caso digestita da Matteo Lamedica uno dei giovani che ha deciso di continuare la tradizione di famiglia e di restare al Sud valorizzando il proprio territorio tramite la produzione e commercializzazione dell’olio di peranzana.Sono nati anche frantoi all’avanguardia come quello dell’agricoladi Torremaggiore che dal 2019 può vantare la realizzazione di un frantoio artigianale che presenta strumenti di alta qualità e produttività: parliamo del del Decanter Serie Sigma 8 di Alfa Laval. Questa“a due fasi” garantisce prestazioni eccezionali in termini di estrazioni, ed è dotata di particolari sensori che permettono un controllo costante della temperatura in tempo reale nei vari passaggi della lavorazione delle olive: lavaggio mediante lavatrice, frangitura, gramolatura, estrazione per centrifugazione, separazione dell’olio dal mosto d’olio, scambiatore tubo in tubo. In merito all’ultima fase bisogna precisare che i tubi concentrici hanno il compito di condizionare la temperatura della pasta all’uscita deldurante il passaggio alla gramola. Lo scambio termico si verifica rispetto alla temperatura d’ingresso con il compito specifico di raffreddare il fluido.Bisogna precisare che ilè stato realizzato seguendo le nuove politiche dell’industria 4.0. Il termine fa riferimento all’automazione industriale che indica un insieme di procedure tecnologiche volte a migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business, aumentare la qualità e la produttività degli impianti. Tutto questo decreterà nei prossimi anni un successo senza precedenti per questa