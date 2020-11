[La settimana dal 23 al 29 novembre] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 23 novembre 2020 | 06:30

Oroscopo 23 al 29 Novembre 2020



Ariete (21 marzo - 20 aprile) OCCHIO A IMPAZIENTI TENSIONI Marte domina ancora la situazione con la sua impazienza impulsività, quindi occhio a decisioni improvvise, polemiche, in una parola delibere “marziane”, specialmente se esse riguardassero situazioni legate alla tua immagine. Marte ti rende impaziente anche nel tempo del pranzo e della cena, inducendoti a mangiare ingurgitando gli alimenti praticamente interi… Le conseguenze potrebbero indurti dei leggeri mal di stomaco.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

ESCLUDI LE SOLITE ABITUDINI Urano nel Segno è in contraddittorio con Mercurio e Venere e in parecchi campi non ti senti a tuo agio. In campo pratico rivedi, riconsidera, aggiorna e riprogramma le tue giornate vincendo ogni traccia di inappetenza e di rifiuto dei cibi che di solito preferisci. Potresti accorgerti che non è né il momento nè l’occasione per realizzare le solite ricette, preferendo originali divagazioni con alimenti insoliti e magari di diversa provenienza.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

DEPURA L’ORGANISMO

Per giungere ad un migliorato tenore vitale dell’organismo dovresti iniziare a depurare il fisico, a bere decotti di tarassaco e cumino, a prepararti tisane di limone e zenzero, a orientarti verso una alimentazione leggera con cibi cotti al vapore. Escludi rigorosamente i fritti, i salumi che ti piacciono tanto, i saporosi intingoli per preferire verdure fresche e una vasta gamma di frutta fresca. Porta in tavola solo cibi di garantita freschezza.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

SETTIMANA PROTETTA

Sotto la protezione del dinamico Mercurio e della deliziosa Venere, oltre che quella di Nettuno dai Pesci, molte sono le situazioni che si stanno modificando in meglio. Il periodo è ancora faticoso ma l’arguzia spiritosa di Mercurio e gli aiuti che ti offre Venere sono un bell’aiuto. Concederti qualche capriccio alimentare, qualche leccornia goduriosa potrebbe essere il giusto premio del tuo fermo impegno e della tua grande pazienza





Leone (23 luglio - 23 agosto)

FERMA VOLONTÀ ENERGETICA

L’energia e il vigore adesso non ti mancheranno, per una fase di grande capacità di ripresa e di una capacità reattiva del tuo corpo... Il Sole entrando nel Segno amico del Sagittario si rivela un gran protettore, deciso e determinato com’è a difendere a spada tratta certe tue posizioni e determinate idee. Pure Marte, dall’Ariete, da una mano e il gagliardo appetito di ore dovrà essere assecondato, con sostanziose soste alla tua tavola.







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

DEFILATI ACCORTAMENTE

Occorre dividere in precise fasce chi sia nato nella Vergine: se la Prima Decade del Segno gode dei buoni uffici di Urano la Terza Decade del Segno ha dalla sua gli appoggi che derivano dal trigono di Plutone, Giove e Saturno. Ma qui la scadenza si avvicina a grandi passi poiché fra pochissimo Giove e Saturno si defileranno…E anche tu dovrai defilarti da possibili rischi e da una promiscuità accentuata: solo ai pasti mascherine no…





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

ABBANDONA CERTE ABITUDINI

Nonostante i consigli battaglieri di un Marte cocciuto, nella tua esistenza ora ci sono settori nei quali incaponirsi, insistere ancora e non darsi per vinti potrebbe essere addirittura contro producente… Ci sono settori che non danno e non daranno affatto spago alla tua volontà di miglioramento. Prendi baracca e burattini e butta tutto quello che sia obsoleto a mare… Anche abitudini alimentari e di vita scelte di vita non più consone!



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

SI SVEGLIANO “GLI” APPETITI…

Sei il Segno che in settimana ha la maggiore attività astrale, sostenuta da Mercurio e da Venere. Dunque: Mercurio il 24 fa un eccellente trigono con Nettuno, favorendo tutte le attività artistiche. Il 27 Venere però si oppone a Urano e per le storie a due confronti in vista, Ancora il 27, Mercurio si lega bene a Plutone e il 29 compie un sestile con Giove, rendendo frizzanti molti settori del tuo orizzonte, anche quello DEGLI appetiti…





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

MIRA AGLI OBBIETTIVI PRIMARI

Con la presenza dell’energetico Sole nei Gradi Zodiacali che ti competono, è certo, certissimo, che una migliorata e briosa energia ora sarà positivamente in circolo! L’incoraggiamento che ti viene comunque da un Marte è un altro elemento che ti conferisce una vivacità fisica e mentale di tutto rispetto!!! Prolungate soste a tavola sono il giusto coronamento di una fase nella quale far scorta di energie si rivelerà particolarmente azzeccato!





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

VERIFICA CON SCRUPOLO

Strattonati da Mercurio e da un nettuno possibilista, i tre pianeti posti ora insieme alla fine del Segno danno molto a livello di idee, progetti e intenzioni. In settimana si intravvedono parecchie buone possibilità, ma prima di passare ai fatti veri e propri, è bene che ti verifichi la affidabilità di ciò che ti viene indicato dalle amiche stelle. Fra l’altro verifica se le materie prima che usi in cucina hanno davvero la garanzia di genuinità.







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

METTITI IN BELLA MOSTRA!

Mettersi in mostra, adesso che all’inizio settimana Luna e Nettuno insieme (per di più al trigono del comunicativo e intelligente Mercurio in Scorpione) lo favoriscono parecchio, potrebbe rivelarsi una mossa saggio e assai aderente alle opportunità che le stelle vogliono varare per te. Non aver paura di non fare la bella figura che desideri perché le circostanze tramano per darti un appoggio fantastico. Specie con chi sai tu…







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

PASSI IN AVANTI

Il fatto che in settimana, esattamente il gg 29, Nettuno abbandoni la retrogradazione e torni ad essere operativo in moto diretto per te ma anche per tutti quanti abbiano un nettuno forte nel proprio Oroscopo, è foriero di nettissimi miglioramenti. Il potenziale evolutivo di Nettuno, corroborato da Plutone e soprattutto da Mercurio, adesso è davvero formidabilmente significativo e comporta degli splendidi passi in avanti.