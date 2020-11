[La settimana dal 30/11 al 6/12] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 30 novembre 2020 | 06:30

Oroscopo 30 Novembre al 6 dicembre 2020



Ariete (21 marzo - 20 aprile) GAGLIARDISSIMO L’APPETITO! In codesta settimana poverissima di significative circostanze celesti fidati dell’audacia che ti viene suggerita dall’ardore di Marte. Il focosissimo pianeta rosso, in tensione con i pianeti nel Segno determinato de Capricorno, ti vorrebbe sempre in prima linea. E in primissima linea sarà pure il tuo gagliardo appetito, che le stelle ti consigliano di assecondare anche se potrebbe tradursi in una circonferenza un pochino più accentuata…



Toro (21 aprile - 20 maggio)

ARMONIA DA CONQUISTARE La tua gelosia è forse motivo di aspri e battaglieri contrasti con la persona cara, che pare tollerare assai poco quella che ritiene una continua ingerenza nella sua vita e nelle sue abitudini… Uniforma il tuo modo di essere con la sua più movimentata natura, e cerca una sintonia anche negli orari e nelle portate dei pasti che tu pretendi forse un tantino troppo copiosi ed abbondanti. L’armonia a due si conquista anche a tavola!





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

PREFERISCI VERDURE E FRUTTA

Nel tuo Segno avverrà in settimana la annuale Luna Piena. Il gg30, nel Grado 8° del Segno, Sole e Luna si contrappongono e per te ciò corrisponderà ad un momento di enorme popolarità personale, di una fase nella quale vedrai finalmente premiato il tuo strenuo e fantasioso impegno, per accedere una visibilità sociale specialissima. Per essere al meglio della forma nutriti di verdure a foglia verde, finocchi e con le vitamine della frutta.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

L’AMORE SUPPLISCE AI DISAGI

Presterai molta attenzione alla linea e ai cibi che sanno tenere a bada le infiammazioni, specialmente quelle silenti. Stai molto attenta alla tua linea. In nome di sentimenti profondi che Mercurio e Venere nel Segno amico dello Scorpione caldeggiano, e che Nettuno nei Pesci sottoscrive a chiare lettere, potrai sopportare anche qualche disagio e qualche rinunzia ancora connessa ai tre pianeti ancora solidali nell’opposto Capricorno.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

BUONE INIZIATIVE IMPROVVISATE

È vero che mangi in continuazione, ma è anche vero che consumi TUTTO ciò che puoi ingoiare: le iniziatiche che ora sai prendere di petto e realizzare praticamente su due piedi sono le migliori. Non ti servono tattiche studiate a tavolino e programmi dai troppi dettagli poiché agisci con l’improvvisazione che Marte amico, con Sole sagittariano, corroborato poi anche dallo scaltro Mercurio, ti sanno suggerire. Evviva i vibranti Segni di Fuoco!







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

COME CURARTI DAVVERO?

Le situazioni astrali prossime venture forse depisteranno il grande favore di cui in qualità di Segno di Terra ora godi, quindi prendi il toro per le corna e datti una sbrigativa mossa L ‘attuale forte motivazione ti sia da guida e da consigliera dato che in certe situazioni occorre stringere e arrivare a un dunque! Pure nel settore del benessere e della salute serve compiere quei passi che ti mettano ben al corrente di ciò che ti serve davvero…





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

TROPPE COSTANTI RINUNZIE

Secondo le amiche stelle, in particolare secondo Saturno, Giove e Plutone, per te i nodi importanti attualmente non sono ancora sciolti. Pure Marte contrario è del parere che l’attuale distanza con la persona cara dipenda dal tuo malumore. E il malumore dipende dal fatto che a tavola affronti sacrifici pesanti e costrittive quanto continue rinunce che adesso, invece, sarebbero invece da evitare Apri le portelle del frigo e dacci dentro…



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

COMPRA CIBI BEN SCELTI

Il Sole, già nel Segno e protagonista di un confronto con la Luna, si avvantaggerà della presenza di Mercurio e il procedere dei tuoi imponenti progetti avrà a disposizione l’energia solare, le qualità comunicative del vivace di dinamico Mercurio. Ti atterrai a soste a tavola più brevi, portando sul desco alimenti non troppo pesanti, cotti magari al vapore e non appesantiti da intingoli e sughi eccessivamente grassi. Fatti tisane con zenzero e limone.





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

SOSTE PIÙ BGREVI AL DESCO

Con la presenza dell’energetico Sole nei Gradi Zodiacali che ti competono, è certo, certissimo, che una migliorata e briosa energia ora sarà positivamente in circolo! L’incoraggiamento che ti viene comunque da un Marte è un altro elemento che ti conferisce una vivacità fisica e mentale di tutto rispetto!!! Prolungate soste a tavola sono il giusto coronamento di una fase nella quale far scorta di energie si rivelerà particolarmente azzeccato!





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

GRATIFICANTE SEGUITO

Nel campo social-mondano la fase attuale promette molto: ottima la lucidità mentale in quanto il sestile che unirà il gg 30 Mercurio con Saturno ti darà modo di capire al volo persone, circostanze e eventi con il solo aiuto dell’intuito. Giove e Plutone sono fattori importanti per la tua autorevolezza e per il peso che le tue precise opinioni hanno sul tuo circolo sociale. Molti si ispirano proprio alle tue parole e al tuo schietto comportamento.







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

FATTI APPREZZARE

Ecco una settimana che ti mette sotto i riflettori e accentua l’attenzione del tuo cerchio di conoscenti. Per dare una bella spintarella ad un tuo progetto, ad una idea che non vede l’ora di partire in quarta per raggiungere mete molto ambite, scenderanno in campo personaggi che apprezzano la tua originare creatività. Fatti apprezzare anche per le scelte alimentari che sai compiere: sobrie, contenute e della massima genuinità.







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

VENERE SI ESPRIME AL MEGLIO

È l’amore ad essere adesso al centro di tuoi interessi e della tua attenzione. La situazione affettiva cambia, evolve, ti da nuovi spunti di benessere e mille modi per farti mettere in bella comunicazione con la persona del cuore. Venere in contatto con Urano e con Nettuno pescino afferma che devi vincere ogni esitazione nel coinvolgere chi ami anche nel tuo preciso modo di intendere la gastronomia e la scelta dei piatti da prediligere.