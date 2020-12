[La settimana dal 28/12 al 3/01] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 28 dicembre 2020 | 06:30

Oroscopo dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021



Ariete (21 marzo - 20 aprile) PUNTA SU DONI GASTRONOMICI La voglia di farti notare è più presente e più acuta che mai: il fatto che il Capricorno ora sia occupato da Sole, Mercurio e Plutone e il fatto che Marte situato nell’ultima decade del tuo Segno non ne sia favorito è l’indizio celeste più certo della tua volontà di non passare inosservata. Piccoli doni e gentili presenti alle persone care possono puntare con successo sul campo delle eccellenze gastronomiche che sono la specialità del nostro Paese.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

CUCINA CON GUSTO! Presa come sei da mille incombenze, ben allettanti ma pure lusinghieramente concrete, punti sulla realizzazione pratica delle mille belle speranze che ti animano e che sono sponsorizzate da Urano. Nei tuoi progetti metti pure la preparazione di piatti ad hoc, per ricordini che siano legati allo stare insieme, magari più virtuale che realizzato in pratica. Brindare insieme, anche solo in maniera Web, è il miglior metodo di congedare il pesante2020…





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

IN AMORE IMPEGNATI…

Hai organizzato le cose per tempo, e adesso molte situazioni filano lisce, ma forse nel settore dei sentimenti l’ostilità che a inizio settimana vede la Luna nel tuo Segno contrastata proprio dal pianeta dell’amore, Venere, ti farà capire che devi dedicarti con maggiore slancio a riconquistare chi ami. Niente di meglio di prolungate soste a tavola, con vini spumeggianti e prelibatezze delicate e squisite, che rendano squisito ogni tipo d’approccio…





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

PRIVILEGIA IL GUSTO

La settimana parte un tantino sottotono, ma la visita della Luna ti metterà in pari con la sua spinta positiva. Il Sole, Plutone e Mercurio contrari, nel Capricorno, invece insistono perché tu non depauperi il patrimonio di energie e di vivacità che ti viene regalato da Nettuno e Urano. Che fanno di te un vero gourmet, capace di portare sul desco intingoli speciali, pietanze veramente uniche, accostamenti che il palato ricorderà a lungo.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

ACCONTENTA OGNI CAPRICCIO…

Combinare per bene i tempi e le intenzioni dei membri del tuo clan domestico è forse più impegnativo del previsto, e ognuno vorrebbe dire la sua… Forse la politica migliore adesso è quella di lasciare che ognuno segua il suo estro, e si impegni nel campo che l’attrae e nelle cose che l’interessino sul serio. Anche per l’ipotetico cenone di Capodanno chiedi a ognuno quello che più preferisce e, nel limite del possibile, accontentane la gola…







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

PROGRAMMA IL FUTURO…

Grazie alla positività che Sole, Mercurio e Plutone ti manifestano, e grazie all’attenzione sulle prospettive di lavoro che sono messe in campo per te da Saturno e Giove, questa settimana sarà basilare per prendere decisioni e per delimitare meglio i settori di attività. Puntando al futuro potrebbe anche tentarti un interesse per commerciare nei beni della gastronomia e dei vini, settori promettenti di cui l’Italia stessa è una maestra!!!





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

INSIEME PER SONTUOSE PRELIBATEZZE!

Il clima affettivo è molto sostenuto e assai convincente. Ti senti confortato dalle attenzioni di una compagine coesa e molto presente, cheti rende affettivamente comunicativa e davvero in grado di rendere con partecipazione e slancio ogni stilla d’amore ricevuto. E la condivisione di tavole ben imbandite, di carni succulente, di verdure pasticciate e della maestosità di formaggi cremosi sia il modo con cui ti piacerà festeggiare con chi ti è caro.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

INFORMATI CON LUCIDA CURA

Controlla i codoni della borsa e non dare subito il tuo benestare a uscite che Venere, all’inizio della settimana posizionata in Sagittario e cioè nella tua Casa Seconda, non pare veder di buon occhio… Allora anche prima di acquistare beni e servizi legati al bel mangiare che ora è così auspicabile, esplora se ci siano, sul mercato, offerte più vantaggiose di quello che hai raggiunto di primo acchito. Non è tirchieria: è il necessario saper vivere!





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

TÊTE-À-TÊTE CON CHI AMI!

Secondo Venere posizionata circa a metà del tuo bel Segno e secondo le ostilità con la quale sia Nettuno e sia la Luna la pungolano, la passione e gli affetti hanno bisogno di una sana messa a punto… La gelosia iniziale che avverti è un segnale, un chiaro avviso che nelle faccende a due occorre più dialogo. Promuovi la vicinanza con occasioni per stare tête-à-tête con chi ami, senza la presenza di terzi incomodi. Per confidarsi, parlare e altro…





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

PRESENZE COMPENSATORIE

È vero che Saturno e Giove ti hanno abbandonato ma le forze astrali che li vengono a supplirli per adesso mitigano la tua percezione della loro mancanza. L’energico Sole, Il disinvolto Mercurio e il possente Plutone sono ora decisamente compensatori, come sarà di conforto viziarti un tantino puntando su piatti speciali, preparazioni insolite, molto coreografiche, e comunque con ingredienti di rara bontà. La tua tavola è speciale!







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

PUNTA IN ALTO…

Quello che ti aspetta è una settimana più che positiva grazie alla presenza nella Prima Decade del Segno del saggio Saturno e del generoso Giove. Il paniere delle tue aspettative è pieno di ottime possibilità di realizzarne la maggior parte, e la prospettiva che le stelle ti offrono è quella della conquista di posizioni di autorevolezza, con una facilità brillante che fino a ieri non era così luminosa e appagante. Punta in alto: le stelle sono dalla tua…







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

IL PARTNER HA BISOGNO DI TE

All’inizio della settimana Nettuno, nel Segno, ha rapporti difficili con i due pianeti legati all’affettività: Venere nel Sagittario e Luna gemellina… La velocità lunare però è già di conforto poiché la tensione fra Nettuno e Luna durerà lo spazio di un mattino, in tempo però par farti accorgere con chiarezza della mancanza di serenità della persona cara, alla quale vorrai e saprai porre rimedio. Con l’intuitiva gentilezza che t’appartiene…