[La settimana dall’11 al 17 Gennaio] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 11 gennaio 2021 | 06:30

Oroscopo dall’11 al 17 Gennaio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) MANGIA PROTEINE À GOGO… Datti da fare per confermare un’immagine di te positiva, attivissima e determinata, esattamente quella che la presenza di due pianeti intraprendenti nella tua Seconda Casa, cioè nel Toro, vogliono propagandare di te… Urano e Marte incrementeranno l’appetito appunto perché sarete più attivi che mai, e con la necessità di riprendere con tempestività le forze. Proteine allora, innanzi tutto, con la carne rossa servita a pranzo e cena.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

EVITA LA SUPERFICIALITÀ NEGLI ACQUISTI Ci sono elementi celesti di grande vigore di passaggio nel tuo Segno: un Marte sbarcato da poco nei Gradi Zodiacali che ti riguardano, e un Urano che giusto adesso, guarda caso, sta di nuovo viaggiando in moto diretto, libero di esprimersi. Occhio a non essere troppo frettoloso nel giudicare gli acquisti alimentari, da eseguire con maggiore avvedutezza e senza la fretta eccessiva che ora potreste esser la prassi…





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

SAI CONTRATTARE BENE

L’attualità comporta l’inizio di un’ottima fase sia a livello organizzativo e sia in una concretezza che i pianeti nel segno amico dell’Aquario caldeggiano a gran voce. Anche Mercurio si è adesso aggiunto allo sprone di Saturno e Giove e un’incredibile scaltrezza potrebbe dare una marcia in più nelle tue abilità percettive. Capire al volo situazioni, personalità e analizzare tempestivamente gli accodi che ti propongono vorrà dire contrattare bene.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

INTESSI TRAPPOLE GOLOSE…

Non te la prendere più di tanto se chi ti piace sfugge un tantino alla tua corte e depista con disinvoltura le tue attenzioni: con Sole, Plutone e Venere contrari che cosa mai pretendevi? Ma intessere un’avvincente trappola che ne diminuisca il riserbo, avvalendovi della golosità di chi ti piace, prospettandogli delle meraviglie gastronomiche di grande nome che rappresentino un’appetibile tentazione, adesso è un giochetto che ti piacerà.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

TARGET PIÙ SOBRIO?

In certi affari in cui ti sei imbarcata di getto, seguendo più l’istinto che le severe proposte di un lucido ragionamento. Sei certamente sulla strada giusta ma le risultanze concrete e redditizie non sembrano immediate. Sul tuo desco desiderio cibi sembra di qualità eccelsa ed eccellente, ma in questa fase qualche prodotto di target appena minore forse potrà trovare alloggio anche alla tua tavola… Partner permettendo!







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

AUDACI INIZIATIVE

Siamo alle solite: chi ami ti vorrebbe più ardimentoso e più capace di dar spazio all’amore e alla passione nella sequela di scadenzate abitudini giornaliere alle quali ti attieni di solito. Ora Venere, Sole e Plutone rendono audace il tuo modo di agire. E, in qualche occasione privatissima, qualche cibo dalla consolidata fama afrodisiaca avrebbe molto da aggiungere alla tua personale passionalità, aumentando l’intesa con chi ami!





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

NUOVI VASTISSIMI ORIZZONTI

Ti sei liberato dell’assedio di Marte e di recente della tensione che sia Saturno e sia Giove hanno coltivato nella sosta capricornina. Ora con un cielo rinnovato ti si aprono orizzonti di incredibile vastità e di prospettive finalmente appaganti della quale usufruirai anche a tavola: con Saturno, Giove e Mercurio molto positivi e stimolanti metterti ai fornelli a improvvisare piatti fantastici per te sarà un vero gioco da ragazzi.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

DUE CUORI E UN’ANIMA SOLA…

Grazie alle indicazioni di Luna e Nettuno nei Pesci all’inizio della settimana, grazie alla complicità che Venere, Plutone e Sole dal Capricorno sanno condividere con te, questo sarà un periodo nel quale le svettanti gioie dell’amore e della vicinanza emotiva con chi ami toccheranno vette himalayane… Cenette intime, occasioni a due di grande e dolce romanticismo puntualizzano l’attuale settimana, e ti daranno modo di sentirvi due cuori e un’anima…





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

CEDERAI ALLE TENTAZIONI

Le necessarie puntualizzazioni finanziarie, che Venere, Plutone e Sole ora rendono di basilare importanza, si stanno verificando con molti meno disagi del previsto. Certo che qualche lacuna economica ad un esame anche superficiale si rende evidente, ma di certo adesso non ti mancheranno i mezzi per acquistare le prelibatezze che ti piacciono tanto e rappresentano comunque sempre un’invincibile tentazione. Alla quale senza meno cederai.





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

LUNA NUOVA POTENZIALIZZANTE

La Luna nuova di questa settimana avverrà il giorno 13 e nel 23° grado del Segno, nelle vicinanze di Plutone. Il grande spirito innovatore dell’attuale fase lunare si unirà alla bella potenzialità che ti consentirà di cambiare vita, scopi, ambizioni e finalità. La finalità di nutrirti di ciò che ti piace di più, di addobbare il tuo desco con ogni ben di Dio, di gustare solo il meglio sarà il motivo conduttore dei prossimi sette giorni!







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

FRETTOLOSITÀ DA CONTROLLARE

Il periodo è intensissimo grazie alla presenza di Saturno, Giove e Mercurio nei Gradi della Prima Decade del Segno. Ma sia il vivace Mercurio e sia il loquace Giove dimostrano un pizzico di insofferenza con Urano e con Marte, causandoti qualche eccessiva frettolosità in tutto, anche nell’alimentarti. Mangiare di fretta, incamerando aria con il cibo non è una politica adatta alla buona digestione e ad un benessere generale sostenuto. Ergo…







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

CREATIVITÀ ARTISTICA…

La settimana inizierà con la vicinanza fra Luna e Nettuno In Pesci. Questo darà impulso alla parte più sognante e più artistica della tua natura, per la quale la lucidissima intuizione di adesso è un elemento di grande appagamento. Inventare ricette nuove, aggiornare con geniali diversificazioni interessanti piatti che hai fatto e rifatto, aggiungere altri strani elementi a ricette della tradizione ti risulterà facilissimo!