[La settimana dal 18 al 24 gennaio] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 18 gennaio 2021 | 06:30

Oroscopo dal 18 al 24 gennaio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) FORTE L’ABILITÀ MANUALE È la Luna a darti l'intuizione giusta per incanalare bene le spinte celesti che ricevi del tuo pianeta guida: Marte. La sua congiunzione con Urano è foriera di una ottima abilità manuale e quindi impastare, tagliare, sfilettare, agglomerare e compattare, quindi mettere mano in prima persona sui piatti che ora vorrai presentare in tavola sarà una sfida che vincerai alla grande! Non sempre con risultati ottimali, ma si sa che tutto fa esperienza!



Toro (21 aprile - 20 maggio)

ORIENTAMENTO AFRODISIACO… Sei pieno di una vitalità speciale, assai presente nel primo quarto di Luna che stimola le cose che hai in mente di portare a termine, fra le quali spicca la bella possibilità di dare spazio a delle iniziative che uniscano affetti, seduzione e un pizzico di malizia… Ad esempio adesso sarebbe il caso di attenersi a piatti e portare che stimolino la reciproca attrazione, che si orientino verso preparazioni e verso ingredienti dalla fama afrodisiaca.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

SCEGLI ALIMENTI ALTERNATIVI

Anche il Sole andrà a far compagnia a Giove, Saturno e allo spericolato Mercurio nel Segno dell’Aquario e quindi le tue forti alleanze aquariane di questa fase sapranno spianarti la strada. Privilegia la schietta originalità in tutto, anche a tavola, e anche nella scelta di preparazioni che esulino un poco dalla solida abitudine delle tradizioni. Scova il negozietto che ti può fornire alimenti che non sono consueti nella tua cucina.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

COME, QUANDO E PERCHÉ

Il Sole abbandona il Capricorno e dunque adesso si sottrae alla opposizione con i tuoi Gradi Zodiacali. Di certo allora peserà di meno l’influenza di certi personaggi autorevoli che si sono dimostrati pretenziosi e poco comprensivi. Quindi i giudizi taglienti che ti hanno forse infastidito nei periodi precedenti sono del tutto superati e, forse, ritrattati… Ma ricordati bene da chi sono venuti e come, quando e perché…





Leone (23 luglio - 23 agosto)

RIFUGIATI IN CUCINA

Occorre tirare i remi in barca in più di una questione: le ferme indicazioni che la posizione critica di Saturno, Giove, Mercurio e, ora, anche il Sole ti daranno, ti devono servire per ridisegnare e ricombinare fra loro molti elementi che intenderesti potenziare. Cerca pace, consolazione e ricarica nella serena atmosfera della tua cucina, circondati degli attrezzi che sai usare con perizia e lascia ogni ambascia fuori dalla porta…







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

INCREMENTA LE SCORTE

Marte e Urano, amicissimi nel Toro, ora sponsorizzano la tua volontà di agire bene, di agire subito, di agire con una immediatezza che non lasci agli eventuali contendenti neppure il tempo di orientarsi… Potrebbe rivelarsi una fase ottima per ripristinare scorte e rinnovare il parco delle provviste da tenere nella dispensa. Un suggerimento: tenete ben chiusi i pacchetti.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

DECISIONI IRREVERSIBILI

Per raggiungere le importanti mete che desideri conquistare e con il determinante aiuto di Giove, Saturno, Mercurio e poi anche del Sole, hai nella tempestività una preziosa alleata. Sarai fulmineo nel vedere, giudicare e nel decidere il da farsi. Per esempio, cambiare un fornitore che recentemente ti ha deluso richiederà pochi minuti, e la tua decisione sarà irreversibile!



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

OTTIMI CAMBI DOMESTICI

Sarà a livello domestico che il momento attuale si rivelerà proficuo, creativo e molto speciale! Aggiustare la casa, rivoluzionarne gli spazi o arricchirla di arredi e comunque darle una conformazione che vi regali intimità è nelle proposte celesti. E sarà forse il caso di cambiare qualche elettrodomestico che, se ti ha servito fedelmente, è comunque arrivato a mostrare la corda. Ringrazialo e cambia…





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

STRUTTURATI CON DISCIPLINA

Potresti essere interessato ad una maggiore mobilità all’interno dello spazio che le regole vigenti ti consentono e ad essere il motivo di una maggiore capacità comunicativa. Venire in contatto con persone che hanno le tue stesse aspirazioni sarà un incentivo a realizzarne il più possibile. Progetti di arrivare ad una organizzazione più capillare non sono campati in arie: aspettano solo una tua struttura maggiormente ordinata!





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

MAGICHE CONQUISTE

Occhio ai rapporti con chi ti piace, perché Venere e Plutone insieme adesso nei gradi che ti riguardano sponsorizzati dal Sole nel Segno, sono dell’idea che saranno il fascino e le qualità seduttive la moneta corrente del periodo. Dunque, inviti personali, ben indirizzati per incontri che uniscano il gusto del mangiar bene con sguardi, sorrisi, promesse allusive molto seducenti potrebbero essere il passo definitivo per magiche conquiste…







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

INIZIATIVE IN VISTA

L’Aquario in settimana sarà coinvolto in una moltitudine di esperienze e di eventi perché sarà il segno più in auge del momento! La presenza di due star dello Zodiaco come Giove e Saturno, l’intesa con Mercurio e con il Sole ti mettono in bella vista. E in bella vista saranno le tue iniziative anche gastronomiche, per le quali occorrerà sfoggiare insuperabile stile, brillante perfezione e tutta la disinvolta signorilità che ti distingue.







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

EVITA LA SOLITUDINE A TAVOLA

In questa fase forse soffri di un pizzico d’inattesa solitudine, risenti di un isolamento che non avevi previsto così lungo e così pesante… Ti piacerebbe poter usufruire di una socialità brillante e gioiosa, ma le strette regole vigenti non te ne danno il modo. E allora brinda con ospiti a distanza, festeggia con persone che ti possano corrispondere anche sul web, per non stare a tavola senza compagnia. Il resto verrà…