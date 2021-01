[La settimana dal 25 al 31 gennaio] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 06:30

Oroscopo dal 25 al 31 gennaio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) INSISTI NEL RINNOVARE In questa settimana in cui nessuno dei pianeti che qui consideriamo è in moto retrogrado il cielo procede per la sua strada e vuole insistere sul rinnovamento che le posizioni attuali dei pianeti nello Zodiaco ci fanno ritenere le più probabili e possibili. Rinnovare ricette, scorte, fornitori e quant’altro sia attinente alla tua alimentazione potrebbe essere un’idea vincente e piena di interessanti spunti. Dunque non esitare…



Toro (21 aprile - 20 maggio)

COMPERA PER VENDERE La forte volontà, più la forza, più lo spirito d’iniziativa, più il desiderio di impiegare ben bene i denari che hai nel borsellino, sono tutti uniti per darti una fase nella quale decidere con criteri di indovinata scelta come spendere il tuo gruzzoletto. Farti delle scorte di prodotti che mirano all’eccellenza e che potresti poi piazzare vantaggiosamente sul mercato potrebbe essere la mossa per assicurarti ottime primizie e reddittività.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

PROGRAMMA VINCENTE

Sarà la magica e cangiante Luna (che inizia la settimana proprio nel tuo bel segno) a darti il là, a provocare reazioni emotive alle molte cose che ti accadono e a farti decidere quali di esse sono belle e gradite e quali, invece, davvero non ti garbano più di tanto… E poi procedere alla decisa eliminazione di elementi che non trovano più il tuo gradimento nella gestione delle questioni gastronomiche: ecco un programma davvero senza una sola grinza!





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

MALIZIOSO INVITO STELLARE

Sei indeciso se usare il fascino personale in una situazione che potrebbe promuovere qualcuna delle tue serie istanze… Non sarebbe nel tuo stile, ispirato alla trasparente limpidezza, ma i consigli di Venere e di Plutone dal contrapposto Capricorno non sono da sottovalutare… Magari con atteggiamenti più accattivanti otterresti condizioni decisamente convenienti e in grado di darti parecchie ricadute positive. Però la decisione è urgente…





Leone (23 luglio - 23 agosto)

COGLI L’ATTIMO

Nel Segno ci sarà la Luna Piena il 28. E le sue indicazioni sono chiarissime: per contrastare la grande affluenza di pianeti lenti e veloci nel contrapposto segno dell’Aquario è bene dimostrare di essere ancora capaci di sorprese, di azioni mirate e di uno spirito d’iniziativa magico… Potrai farti notare nel tuo ambiente proprio tramite la velocità e la vivacità di decisioni che mirano a cogliere l’attimo e ad approfittare del lucido momento presente.







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

RINFRESCA LE REGOLE…

Con i numerosi collaboratori e con i soci con i quali operi ormai da parecchio tempo, è arrivata l’ora di cambiare le regole, aggiornare il modus operandi, riscrivere la lista dei diritti e dei doveri. In parecchi casi gli avvenimenti degli ultimi periodi non ti hanno proprio soddisfatto e mirare ad apportare delle precise regole, più aderenti alla tua convenienza, è uno scalino da salire in fretta per sciogliere ogni eventuale nodo.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

CONDIVISIONI E COMPLICITÀ…

Sono le faccende a due a prendere più consistente spazio durante la settimana esaminata. Perché? Ma Perché nasce con il favore della Luna e con 4 pianeti nel Segno amico dell’Acquario. Prepara con cura uno splendido modo di corteggiare chi ti piace, sia attraverso parole mirate ma anche attraverso intimissimi incontri a due davanti a mirabili preparazioni artigianali e pieni di sapore, di condivisione e d’una complicità speciale.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

STAI ATTENTO E VIGILE

Adesso è il momento giusto per concentrare tutta la tua attenzione su questioni che riguardano il tuo business e su argomenti che si leghino al tuo lavoro e dei prodotti che ami propagandare, appunto poiché si stanno presentando in ottima e migliorativa espansione. Se per caso cerchi una nuova location, una nuova magione, e se vorrai ampliare gli spazi allora stai ben attento alle voci che girano…





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

FATTIVA COMUNICAZIONE

Le stelle ora ti consigliano di privilegiare il dialogo e la comunicazione, che già nel tuo specifico caso sono speciali e fluenti per conto loro. Ora la capacità di essere in sintonia con chi ti può aiutare nel tuo lavoro parte con il piede giusto della buona riuscita. Interessante il settore delle amicizie: forse qualcuno dei tuoi più stretti conoscenti è arrivato ad occupare un posto prestigioso e molto ambito. E ne trarrai ottime prospettive…





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

AMPIE VITTORIE

La stretta alleanza di Venere e Plutone nel Segno da una ideale spallata alle situazioni amorose, molto più passionali e coinvolgenti di quanto fossero prima… La situazione celeste legata all’attualità ti regala forte autostima e l’affermazione di sentimenti appaganti, nei quali il tuo magnetismo è sostenuto e ben sottolineato. Pure nel campo del lavoro fidati dell’appeal della tua persona, capace di darti ampie vittorie senza troppo sforzo.







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

RIMANDA UN PO’

Pare che tutto quello che accade ora nel cielo ha lo stampo del tuo Segno: in Aquario sta succedendo letteralmente di tutto! Il Sole si congiunge a Saturno e a Giove, e si dimostra ostile a Urano procurandoti qualche sussulto d’ansia. Mercurio, raggiunta la Terza Decade, sarà forse meno generoso del suo spirito. Occhio allora a non concludere in fine settimana affari e contratti impegnativi, la cui conclusione è meglio rimandare a poi.







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

DECISIONI IN COPPIA

Nettuno, nel Segno, si mette in positivo rapporto con la bella congiunzione di Venere e Plutone nel Capricorno, a garantirti una situazione a due passionale e con i crismi di una capacità di stupire e lusingare te e la persona cara. Pensare a cambiare qualche addendo della tua vita sentimentale ti fa essere romantico e con uno slancio che regalerai a chi ti sta accanto. Decisioni in coppia? Saranno le migliori del periodo.