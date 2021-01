[La settimana dal 04 al 10 Gennaio] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 04 gennaio 2021 | 06:30

Oroscopo dal 04 al 10 Gennaio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) A TAVOLA VIZIATI… In codesto avvio del nuovo anno è chiaro che le stelle da te vogliano concretezza e negli argomenti legati ai quattrini e alle proprietà. In generale è importante che tu segua un filo logico e che tenga tutto sotto stretto controllo. L’affollarsi di problematiche pratiche potrebbero depistare la tua attenzione circa le solite, gustose, soste a tavola, le quali in precedenza avevano l’assoluta priorità. A tavola dunque viziati…



Toro (21 aprile - 20 maggio)

EVITA OGNI ECCESSO! È in codesta settimana che Marte raggiungerà il segno, e potrà quindi unire le sue forze con Urano, l’altro pianeta determinatissimo e deciso! L’iniziale tensione di Marte con Saturno e Giove posti all’inizio di Acquario ti rendono molto immediata nelle tue reazioni, e comportano una certa vulnerabilità verso gli eccessi. In tutto, ma soprattutto a tavola, evita di dare spago ad una ingordigia un pochino troppo accentuata, che ti appesantirebbe.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

GOLOSI CONFRONTI GASTRONOMICI

Il favore di Saturno e Giove è una solida certezza e in settimana si andrà ad aggiungere anche l’azione assai vitale e comunicativa di Mercurio, pianeta veloce che dal giorno 8 entrerà a sua volta in Acquario. Ti piacerà confrontarti con gusti alimentari di diverse località e tradizioni, facendoti magari raggiungere da simpatici pacchi che contengono delle ricercate specialità e eccellenze enogastronomiche dal gusto insolito.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

DOVE MAI POTREBBE…

Un pizzico di accesa gelosia da quando, il giorno 8, Venere sbarcherà nell’opposto Segno del Capricorno, da quando chi ami potrebbe renderti nota la sua aspirazione di diventare più indipendente peri voler usare una maggiore autonomia. Uno dei mezzi che le stelle ti mettono a disposizione, appunto per attirare chi ami nella tua scia è il cibo. Dove mai potrebbe trovare i meravigliosi sapori che sai preparare se non alla tua sontuosissima tavola?





Leone (23 luglio - 23 agosto)

SITUAZIONI DA VALUTARE

Ci sono situazioni da valutare con severo criterio critico perché, una volta che bussino alla tua porta, per ora non si capisce dove vogliano in effetti condurti… Forse la persona del cuore ha in merito delle idee più chiare delle tue, e il suo consiglio sarà prezioso. Specialmente se ti consiglierà di metterti alla prova con deliziosi piatti da aggiungere alla lista delle cose che sai preparare in maniera egregia e con risultati in vero specialissimi.







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

CONTROLLA LE TUE SCORTE

Sarà nel campo del lavoro e della vita quotidiana che ti verranno in mente delle soluzioni azzeccate ed intelligenti, quelle che Sole, Mercurio e Plutone suggeriscono con la severa saggezza capricornina di ora, e che Urano e Marte dal segno amico del Toro vorranno ratificare. Fai un adeguato e certosino controllo su ciò che hai ben custodito negli appositi spazi, nelle cantine e nei freezer di casa. Sarà necessario un inventario dettagliato.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

CONTROLLA LA DATA DI SCADENZA

Nel Segno avverrà in settimana l'ultimo quarto di Luna, incaricato del riciclo Pare allora che per te sia indispensabile togliere dall’attualità’ qualche argomento che puoi considerare obsoleto, e del tutto superato. Prima che certi cibi raggiungano la loro vicinanza della data di scadenza, sarebbe buona cosa metterli a disposizione della cucina e preparali nella maniera più acconcia. Proprio come ti consiglia l’attuale magica e cangiante fase lunare.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

TIENI A FRENO L’INSOFFERENZA

Nella tua vita adesso ci sono forse disaccordi? Avverti qualche malumore? Forse in effetti dai troppo spago e una corda eccessiva a delle sensazioni che sono passeggere, relative e per nulla sostanziali per determinare il tono del tuo benessere. Marte e Urano contrari, nel Toro, danno il là ad una frettolosa insofferenza, da tenero sotto controllo anche a tavola. Inutile rammentare che la buona digestione inizia da un’esaustiva masticazione.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

CONDIVISIONI SFIZIOSE

Conta sulla presenza della dolce e affettuosa Venere nel tuo Segno, che durerà fino al gg 8. Appunto per la prima parte della settimana punta sul pianeta dell’amore per instaurare con la persona che occupa il tuo cuore una gioiosa atmosfera di vera connivenza. Condividere sfizi alimentari particolarmente saporiti e avere il piacere di fare in due piccoli peccati di gola sarà una ulteriore maniera di sentirsi audacemente complici e in accordo.





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

SCAMBIO FRA MERCURIO E VENERE

Ci sarà un interessante cambio della guardia nel gradi zodiacali che ti appartengono: Mercurio abbandonerà il Capricorno subito comunque sostituito, nello stesso giorno, dall’ingresso di Venere nel tuo Segno. Un certo edonismo fisico e mentale è dunque prevedibile, con la comparsa di una tua necessità di lusingare e stuzzicare il gusto con un’alimentazione più varia e capace di accontentare anche esigenze alimentari parecchio più raffinate.







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

AUMENTANO LE TUE NECESSITÀ

Le cose più interessanti delle possibilità celesti avvengono per te in questa intensa settimana! Non solo Mercurio verrà a far compagnia a Saturno e Giove nel giorno 8, ma avrà rapporti con Saturno e poi con Marte. Il dinamismo mercuriale e la vivacità fisica che ne consegue aumenteranno senza meno il fabbisogno alimentare, e le razioni saranno allora abbondanti e congrue alle mutate necessità. Solo che ti seccherà da matti mangiare da sola…







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

MEDIAZIONI CONCILIANTI

È possibile che il ruolo di mediatore che Nettuno nel Segno si incarica adesso di ricoprire diventi ora anche il tuo ruolo, più importante e necessario. Con le tue attitudini che sanno ricorrere alle mediazioni è possibile che tu intervenga fra due amici, due parenti o due conoscenti proponendo loro una stessa specialità gastronomica, che giudicheranno entrambi ottima. La base di un accordo teorico sul quale tu poi costruirai una sintonia reale…