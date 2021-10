La settimana dall'11 al 17 ottobre Oroscopo del cibo di Susy Grossi

L'Oroscopo del cibo di Susy Grossi





Oroscopo dal 27/09 al 03/10



Ariete (21 marzo 20 aprile) TIENI PRESENTE CHE… Le persone che ti stanno accano si aspetterebbero qualche concessione in più, qualche elargizione maggiormente generosa e qualche incentivo più consistente… Se non gliela volessi concedere potrebbero contestare il tuo operato e procurarsi in prima persona l’approvazione che in effetti si meritano. Sole, Marte e Mercurio contrari nella Bilancia, e Plutone malizioso, ti invitano a tener presente le necessità e le esigenze concrete e pratiche di chi ti girella all’intorno…





Toro (21 aprile - 20 maggio)

RICERCA IL RELAX RIPOSANTE. Hai molta più grinta di quello che da un Segno che tutti giudicano paziente, calmo ed attendentista in effetti ci si aspetterebbe… La ragione è che è lo straordinario pianeta Urano che attraversa i tuoi Gradi Zodiacali, con la sua originalità e con la sua immediatezza nell’agire. Ti serve concederti qualche serata calma, qualche ripetuta fase di relax, qualche momento nella giornata tipo nel quale il riposo sia la prima cosa che cerchi e che desideri.

ENERGIA E VIGORE.

Ci sono concomitanze celesti che ti danno una vitalità molto speciale e che saranno la piattaforma per ben raggiungere il benessere fisico e psichico. Giove e Saturno dall’Aquario e la stretta alleanza di Sole, Marte e Mercurio nella Bilancia ti galvanizzano parecchio e ti danno ottimo slancio fisico. Per rinforzare la muscolatura e per avere muscoli tonici e scattanti cibati spesso di pesce azzurro, di salmone, di carboidrati diversi come avena, semi di chia e sesamo, poi frutta oleosa e semi.

Cancro (22 giugno - 22 luglio)

ANTIPASTO VEGETALE.

Chi mangia spesso vegetali non solo vive più a lungo, ma vive decisamente meglio. La circostanza delle attuali quadrature e della opposizione di Plutone dal Capricorno rende il periodo adatto a mangiare leggero e … solo vegetale! Un antipasto super sano che non ricorra ai salumi ma sia ugualmente appetitoso lo possiamo creare con un frullato di 100 g di ceci lessi cui si aggiunge il succo di un limone, un cucchiaio di crema di sesamo, un pizzico di cumino e uno di paprika, più un cucchiaio di olio evo.

FAI IL PRIMO PASSO.

È con una dichiarata e sincera disponibilità che si disinnescano meccanismi ci contrarietà sponsorizzati adesso dalla opposizione di Giove e Saturno dall’Aquario. Fidati di Venere e inizialmente anche la Luna nel Sagittario, e allora porgi frondosi rametti di ulivo, fuma il kalumet della pace, fai il primo passo… Il clima che molti pianeti nel conciliante Segno della Bilancia promettono, ti consentirà di appianare con risolutezza ogni eventuale fase di disputa accesa nell’ambiente che frequenti abitualmente.



Vergine (24 agosto - 22 settembre)



CONTRASTI QUASI APPIANATI.

Dentro la impresa alla quale prestate lavoro, attenzione e cure ci sono scintillanti tesori di sintonia, di vicinanza emotiva e di tutte quella qualità che uniscono grazie alla constatazione che si hanno in comune le medesime e stesse aspettative. Tutte cose che ti fanno capire che il tuo e certosino e lungo impegno per creare atmosfere serene e amichevoli sta avendo esattamente il risultato che ti saresti aspettata. Forse un motivo di contrasti non ancora risolto sarebbe il come, dove e perché usare il bel patrimonio che avete insieme guadagnato…



Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

ENERGIA STRARIPANTE!

In questo momento puoi contare su una energia davvero extra e straripante perché nel Segno ci sono, vicinissimi e solidali fra loro, Sole, Marte e Mercurio, valori planetari che Giove e Saturno dall’Acquario guardano davvero di buon occhio. Ma la irrefrenabile fretta, l’eccessiva precipitazione, la voglia di sbrigarti velocemente nelle incombenze quotidiane potrebbero indirti a fare dei passi falsi, e forse a prendere di slancio decisioni che non sono affatto congrue e in linea con il periodo in corso…



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

PROGRAMMA CON ATTENZIONE.

Fare un punto sulla situazione economica generale, sul Dare e sull’Avere della tua personale partita doppia è indispensabile. Per poter aumentare il reddito del tuo lavoro dovresti avere le idee più chiare delle prossime scadenze in maniera da stilare un accorato programma di incassi e di pagamenti, anche quelli relativi a tasse e imposte che il periodo rende di stretta attualità. Occorre ridimensionare spese, acconti, uscite non previste e anche le calorie che stai introducendo a ripetizione nell’ organismo…







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

VERE SODDISFAZIONI A TAVOLA.

Non solo quando la settimana inizia entrambi i pianeti legati alle situazioni gradevoli, appaganti e generose, cioè Luna e Venere nel Segno, valori planetari che ti vogliono regalare una fase delicata e deliziosa. Venere si lega il gg 13 al solido e razionalissimo Saturno, per una bella e vera consistenza di grande portata nel settore delle soddisfazioni e delle gratificazioni. Che anche a tavola saranno importanti: quindi cibi saporiti, pietanze succulente, accostamenti gustosi sono nella tua lista…

PRIMO QUARTO DI LUNA.

Il valore confermativo che il Primo Quarto di Luna I del gg 13 ti dà ragione in un progetto interessante. Ti interessa voler reimpostare al meglio la gestione della tua leadership dentro e fuori della tua magione, anche perché la considerazione di cui godi è un fatto importante per l’ascendente che eserciti nel tuo ambiente. In vero adesso Plutone e il Primo Quarto ti aiuteranno a condurre verso mete trainanti con mano assai lieve, vero, ma con una determinazione rocciosa e granitica!

CONCOMITANZE POSITIVE.

La circostanza che il gg 11 il saggio Saturno torni a procedere in senso diretto, e il concomitante fatto che Sole, Marte e Mercurio ti sono favorevoli, sono il nucleo di una positività astrale che ti conforta e t’incoraggia. E potrebbe darti ottimi risultati pure nell’aspetto, nella compattezza della pelle, nel colorito sano e molto bello. Al quale potrai partecipare attivamente prendendo ogni mattina un centrifugato ottenuto con 400 g di carote fresche e prendendo, subito dopo, un cucchiaio di gel di Aloe vera che depura e disinfiamma.

POTENZIANTI CAMBIAMENTI.

margini del tuo orizzonte, e con i quali i legami negli ultimi tempi si erano un pochino allentati. Se adesso Venere e la Luna ti pungolano un tantino, e ti fanno render conto che di certi legami hai bisogno, invece il legame che si forma fra Nettuno e Plutone nel Capricorno potenzia i cambiamenti relazionali che hai in animo di fare. Anche e soprattutto nelle faccende legate all’ amore…