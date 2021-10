La settimana dal 27/09 al 03/10 Oroscopo del cibo di Susy Grossi

L'Oroscopo del cibo di Susy Grossi





Oroscopo dal 27/09 al 03/10



Ariete (21 marzo 20 aprile) SERVE VOLERSI AVVICINARE… Alle persone con la quali condividi lavoro, orari, location e i più importanti obbiettivi sarebbe bene dargli spazio, dargli la possibilità di esprimersi senza il timore di essere stoppati e invece riuscire a parlare a cuore aperto… Solo così i legami si fonderanno su una certa rassicurante fiducia, su una cordialità non di facciata e solo così potrete tutti quanti contare su una collaborazione basata sul buon senso. Appunto per esser solidali nelle emozioni e nel modo di avvicinarvi sul serio l’uno all’altro.





Toro (21 aprile - 20 maggio)

POTENZIA LA SINERGIA. Cessa l’antagonismo con le persone che ti sono vicine, che Venere contraria aveva colorato di una larvata ma presente ostilità: l’uscita di scena di Venere, il pianeta della buona intesa, rimette le situazioni QUASI in pari…. Progettare occasioni di incontri impregnati di una sana e autentica cordialità sarà importante per incentivare accordo, sintonia, interessi reciproci e per meglio potenziare la sinergia creativa di un gruppo ben amalgamato e ben affiatato.

DEVI RINFORZARTI.

Vigore, energia, ottime qualità di briosa e affabile espansività sono a tua disposizione, visto che le stelle ora ti prediligono. Giove e Saturno dall’Aquario e Sole, Marte e Mercurio nel terzo segno D’aria della Bilancia ti spianano la strada come altrettanti spazzaneve! E muoverti con sagacia realizzatrice sarà ora la norma, anche per la intuizione finissima che è il regalo del percorso lunare che si svolge nel tuo Segno nella prima parte della settimana…

Cancro (22 giugno - 22 luglio)

CAMBIANDO I SAPORI…

All’improvviso ti renderai conto che in tavola porti grosso modo spesso le stesse cose, e la tua dieta risulta a volte un pochino monotona… Una ricettina semplice per un pasto diverso, nutriente ed appagante consiste nell’affettare finemente una bella fetta di salmone lessato, unirla a della polpa di avocado e condendo il tutto condito con una noce di burro fatto sciogliere. Accompagnato da spinaci lessati e conditi con oli evo e con succo di limone.

ALLEGGERISCI LE TUE ASPETTATIVE.

Chi ha mai detto che il burro fa male? Probabilmente chi non ha mai imparato ad unire il burro con sapori, erbe e odori che ne aumentano le potenzialità organolettiche. Acquista un panetto di burro di ottima qualità, e lascialo fuori dal frigo per un’oretta. Poi lavoralo energicamente con l’aggiunta di un po’ di erbe aromatiche fresche, per esempio il prezzemolo, o l’erba cipollina oppure la paprika. Per chi sapesse osare perché no l’aggiunta di acciughe sott’olio oppure, udite udite, di caviale e gamberetti…



Vergine (24 agosto - 22 settembre)



INTUIZIONI DA SEGUIRE….

Con la confortante presenza dell’astro notturno nei tuoi Gradi Zodiacali allorquando la settimana avrà inizio sarai aiutata da una intuizione sensibile e preveggente. E visto che in un affare è bene fidarsi del proprio istinto, sarà saggio seguire proprio le mosse che il tuo animo sa già essere vincenti. Fra due opposte possibilità, fra due scelte entrambe impegnative, potrà essere la mente ad indirizzarti verso la opzione più logica… Ma saranno il cuore, le viscere e la pancia a dirti con certezza quel che devi fare…



Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

SEI IL SEGNO DI PUNTA!

Sei il Segno più di punta della intera settimana! Nei tuoi Gradi di si svolgerà la Luna Nuova a 13°, con l’energico avvallo della vicinanza di Marte all’accoppiata di Sole e Luna, intenzionato a darti anche la sua focosa e straripante energia. Dunque organizzare visite, viaggi belli, spostamenti interessanti e vivaci incursioni in posti significativi che de tempo desideri vedere, è la risposta migliore al rilancio e al rinnovamento che la Luna Nuova annuale ora t’invita ad operare.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

CERCHI COMODITÀ E BENESSERE.

Nel posto dove lavori ci sono cose da migliorare affinché diventi davvero la sede luminosa, invitante e davvero bella che hai in mente, e che soddisfi in pieno la tua voglia di comodità e di armonioso benessere per te e per chi ti lavora fianco a fianco. Piccoli miglioramenti che il passaggio delle valenze estetiche di Venere (fino al gg 8) ti aiuterà a realizzare compiutamente, in modo semplice ma nel contempo raffinato e gradevole. Le leggi attuali possono aiutarti: è bene che tu prenda le informazioni del caso.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

TI RAGGIUNGERÀ VENERE…

Il consiglio che ti darà la comparsa di Venere nei Gradi Zodiacali che ti competono è quello di arricchire la tua colazione abituale con qualcosa di dolce. Ma di contro devi invece attenerti a consumi che non prestino il fianco a un accumulo eccessivo di calorie. Scelta senza olio di palma, senza additivi conservanti e senza grassi idrogenati? Eccola: un latte macchiato con fette biscottate integrali con sopra una spalmata di yogurt bianco, delle fettine di banana, di mela e di kiwi.

OTTIMI SUGGERIMENTI DI PLUTONE.

I suggerimenti che ti dà Plutone ora che è tornato a procedere in senso diretto ed ha abbandonato la retrogradazione, sono davvero preziosi. La Luna, inizialmente di passaggio nel segno amico della Vergine, ti spinge a credere che la sensibilità e l’intuizione ti possano fare da guida nelle scelte che proprio ora dovrai fare. Lezioni coraggiose e modi di fare che ti porteranno al pieno successo sono da mettere in preventivo con sicurezza.

METE GESTITE CON POLSO FERMO.

Costi da affrontare con una certa urgenza? A causa dell’attuale percorso acquariano di Giove, probabilmente. Ma non c’è nulla che la tua lucida intraprendenza e la tua capacito di scegliere modi sostenibili non possa riuscire a gestire con polso fermo. Gli obbiettivi che hai in mente non sono certamente di semplice attuazione, ma sono congrui alle situazioni che vuoi raggiungere e che hai in mente di consolidare quanto prima. Saturno approva…

ILLUMINAZIONI E LAMPI DI GENIO.

Nella settimana che ti appresti a vivere ti aspettano splendide illuminazioni sulla via di Damasco, definitive e chiare come quelle che colpirono San Paolo, e altrettanti lampi di genio che ti saranno subito utili. Le stelle ti stanno per mettere al corrente di situazioni un poco complesse, che non sono deducibili e visibili solo alla prima distratta occhiata ma che, per essere capite sul serio, dovranno esser esaminate con attenzione e con cura.