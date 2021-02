[La settimana dal 1 al 07 febbraio] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 06:30

Oroscopo dal 1 al 07 febbraio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) CHIEDI PREZZI RAGIONEVOLI Fatti accortamente consigliare nel settore degli investimenti, nel campo delle nuove acquisizioni, nel settore dei beni rifugio nei quali instradare i tuoi eventuali risparmi, e in tutta la gamma di spese consistenti che ora saresti forse tentato di promuovere. E quando ti approviggionerai di materiale gastronomico punta a sconti consistenti, a riduzioni drastiche dei prezzi di listino data la consistenza del tuo attuale ordine…



Toro (21 aprile - 20 maggio)

TROPPA COCCIUTAGGINE? La forte congiunzione di Marte e Urano che ora il Segno del Toro presenta dice che forse potresti incaponirti e senza ripensamenti in situazioni che invece avrebbero la necessità di poter usufruire di una maggiore plastica elasticità. Con i fornitori, con il personale, con la clientela in genere è bene star a sentire le vere necessità, per poi prendere le giuste decisioni del caso. Indi evita frettolose approssimazioni.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

SOGNA IN GRANDE!

Sogna in grande, aspira a situazioni deliziosamente premianti, votati a realizzare sul serio ciò che hai in mente, perché le stelle ora intenderebbero accontentarti in tutti i progetti che attualmente ti stuzzicano e ti tentano. I tempi non saranno così grami per molto ancora, e anche le tue speranze così vivaci e vitali contribuiranno a dare un tono più costruttivamente importante alle situazioni che auguri a te e alla tua numerosa comunità.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

RIPARTENZE CONVINCENTI

vita, la situazione celeste che si è formata da poco, le circostanze astrali legate agli ultimi mutamenti, ti stanno offrendo delle alternative ai ritmi soliti finora neppure sperate! Hai sul serio la possibilità di realizzare in breve tempo i grandi disegni e i progetti fantasiosi e bellissimi che la tua creatività ti consente. Attrezzati, provvedi, programma le tue prossime aperture con lo spirito giusto affinché si realizzino tutte, e senza stress.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

TABULA RASA PRIMA DI RIPARTIRE

In effetti adesso è tempo di sgombrare il campo con un solo colpo di spugna, e di ripartire da capo! Ci sono piani da rifare, progetti da riscrivere, programmi da aggiornare coscienziosamente perché Sole, Giove, Saturno, Mercurio e ora anche Venere vorrebbero da te un modus vivendi meno ancorato a vecchi schemi. Le prospettive sono differenti e solo se ti adeguerai al nuovo corso sarai in grado di battere ogni concorrenza.







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

EFFICIENTE LUNGIMIRANZA

Per te in questi prossimi sette giorni determinazione e forza di carattere sono al top! Marte e Urano da un lato, del Toro, e poi Plutone dal Capricorno ti stanno sponsorizzando mica male! E siccome si tratta di valori essenzialmente maschili, determinatissimi, la stessa ferma determinazione la metterai per aggiustare il tiro e avvantaggiarti in un mercato che ha cambiato molti dei suoi modi. La tua efficiente lungimiranza sarà provvidenziale.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

FORNELLI GALEOTTI

La persona che ti piace e che vorresti affascinare in un trait d'union assai vivace ti lancia messaggi positivi a sua volta, e le speranze che fra voi si possa instaurare un legame molto stretto ed altrettanto intensamente coinvolgente hanno basi di fondata speranza. E come non dimostragli che cosa sai fare ai fornelli con il materiale giusto? Mai invito sarà più azzeccato e foriero di occasioni di speciali e di gustosissimi coinvolgimenti a due…



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

TAGLIA DI TUA VOLONTÀ

Avverrà in settimana e nel giorno 4, nel tuo bel Segno, l’ultimo quarto di Luna. Praticamente per dirti che sei ad una svolta e che potresti muoverti con lucida tempestività per buttare alle ortiche una situazione un poco complessa, prima che l’opposizione di Marte e Urano congiunti nel Toro ti costringa a farlo. Rinuncia a qualcosa che non sarebbe possibile portare avanti con lo stesso precedente slancio: taglia tu prima che lo facciano le stelle!





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

DO UT DES

Le tue a qualità di vivace comunicativa stanno migliorando moltissimo e aumenta il numero dei personaggi che sono attirati dalla tua abilità in merito. Venere, entrando anch’essa nell’Aquario già popolatissimo, afferma che fra costoro ci siano condizioni di piacevole scambio. Instaurare un “Do ut des” nel campo alimentare potrebbe essere in giusto suggerimento degli astri per aver ottimi prodotti di nicchia e per fornirne e tua volta!





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

AGGIUSTA IL TIRO!

L’uscita di Venere dai Gradi Zodiacali che ti riguardano forse renderà la tua azione più incisiva, più cruda e decisamente meno morbida e suadente. Ora, con il solo Plutone in qualità di mentore, punti a farti capire senza fraintedimenti e senza frionzoli. Sei decisamente più diretto e più pronto a dire pane al pane e vino al vino: se hai pesanti conti da aggiustare ora è arrivato il momento di parlarne senza peli sulla lingua. E aggiustare il tiro!







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

OCCASIONI APPETITOSE

In un Segno già affollatissimo, che offre asilo al Sole, al vivace Mercurio, al godurioso Giove e al saggio Saturno, adesso già dall’inizio della settimana entrerà anche Venere! E l’impressione che i nativi del segno possano essere come assi pigliatutto si conferma adeguatamente. Concludere affari importanti e fare acquisti prestigiosi ora è nelle tue corde e nelle tua possibilità quindi non farti sfuggire le occasioni del momento!







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

COSA VUOI FAR DA GRANDE?

Il momento attuale per i Pesci si rivela meditativo, porta in evidenza pensieri e una concentrazione cristallina e purissima. Uno degli argomenti delle attuali cogitazioni investe pure il campo della vera convenienza, che forse non coincide con quella puramente economica. Pensaci, punta su quello che vuoi far da grande e decidi con calma il da farsi. Più arzigogolato e più complesso del solito…