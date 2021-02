[La settimana dal dal 15 al 21 febbraio] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 06:30

Oroscopo dal dal 15 al 21 febbraio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) CAMBIA LA TUA IMMAGINE… All’inizio della settimana sarà la Luna, ben appoggiata dai numerosi valori astrali che sostano adesso nell’Aquario, ad avere le intuizioni giuste per aprirti di più alle attuali interessanti possibilità, una delle quali potrebbe essere un cambio della tua immagine. Diversi modi per far accendere l’interesse di un pubblico interessato verso di te, verso i tuoi prodotti e verso le tue offerte è senza meno più accattivante della precedente.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

NON DEMORDERE… Secondo i dettami di Urano e di Marte, entrambi nel tuo bel Segno, le difficoltà adesso occorre affrontarle di petto. Sfidando certi antipatici antagonismi, che le molte tensioni che il Toro presenta, adesso si vedrà di che pasta sei fatto e quali aggressive politiche saprai mettere in campo. È adesso che nel tuo ambiente si capirà che non vuoi assolutamente demordere dalla linea d’azione che t’interessa proseguire.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

INCORAGGIAMENTO CELESTE

C’è nel tuo Segno, il giorno 19, nel primissimo grado dei Gemelli, la fase di Primo Quarto di Luna! L’incoraggiamento celeste a voler continuare la strada da poco varata si manifesta appunto con questa fase lunare, piena di valori di rinfrancante vigore. Con la certezza di farcela, ora vorrai risollevare le sorti dei tuoi progetti, rendendoli più aderenti e plastici davanti a fatti momentanei che rischiano invece di diventare a lungo termine…



Cancro (22 giugno - 22 luglio)

OFFRI SOLO IL MEGLIO!

Quando in settimana il Sole farà il suo debutto nel Segno amico dei Pesci, in gg 18, l’astro diurno si unirà a Nettuno che da tempo occupa una posizione privilegiata rispetto ai tuoi 30 Gradi Zodiacali. Saranno, Sole e Nettuno, fra loro solidali in una positività creativa. Dai spazio ad una fantasiosa alternativa al solito tran-tran, e orientati verso programmi faraonici, gran-diosi, oceanici. Devi saper offrire il meglio reperibile sul mercato.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

FAI AMMENDA

Qualcuno dei tuoi atteggiamenti pare non sia affatto gradito dalle persone che ti stanno accanto: forse in più di qualche circostanza sei stato a dir poco cocciuto, e talvolta fin troppo convinto di avere senz’altro ragione… I molti valori nel Segno contrapposto depongono sul fatto che non sempre hai portato avanti in buona fede un contraddittorio acceso e polemico. Fare ammenda e tornar sui propri passi è necessario!







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

TERGIVERSA…

Saranno le forze fisiche che dovrai curare a fondo e gestire assai meglio… Hai un modo di fare, tendente alla massima efficienza e alla cura di ogni minimo particolare, che le stelle attualmente giudicano dispersivo. Sole e Nettuno, tuoi attuali dirimpettai celesti, forse comportano confusione nei fini e nei mezzi per raggiungerli. Aspetta, tergiversa, non mettere nero su bianco, e cura moltissimo la qualità di ciò che sai proporre.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

MOLTE FERECCE AL TUO ARCO

Molte le frecce al tuo arco, ora che a proteggere la tua creatività ci sono Saturno, Giove, Venere, Mercurio e fino al 18 anche il Sole, i quali ti galvanizzano fortemente dal Segno amico dell’Aquario. Le idee chiare, ma soprattutto la evidenza che non hai concorrenti validi e preparati quanto te, è un trampolino di lancio per le attività che hai scelto di preferire. La tua maniera di gestire le cose è unica, professionalissima e ben riconosciuta.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

COMPRA SOLO IL NECESSARIO

Una certa seccata irritabilità è da tenere sotto controllo perché potrebbe farti dire e fare azioni che sarebbero invece da evitare come la peste… La Luna che inizia la settimana nell’ Ariete, e cioè in un Segno che è di Fuoco come il tuo, ti darà una bella intuizione. Quella giusta per fare solo le acquisizioni che ti saranno davvero utili, capaci di evitarti sprechi e sospesi…



Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

AVEVA RAGIONE CHI…

Dover dire a chi lavora con te che in definitiva poteva aver ragione in una disputa che vi vedeva su fronti diversi forse non è una decisione senza conseguenze sul tuo orgoglio, ma in effetti si tratta della pura verità! Chi nel tuo staff usa criterio e vigile attenzione aveva infatti intuito e visto delle prospettive che tu, invece, non avevi neppure pensato... Riconoscigli il merito di avere un occhio lungo e di saper inquadrare bene certe faccende…





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

AUMENTA L’APPEAL DEI TUOI PRODOTTI

Marte, dal Toro, incoraggia il volitivo Plutone che adesso abita la Terza Decade del tuo Segno e l’unione di due forze, decise, maschili, determinate e concentrate ti porta verso decisioni epocali, coraggiose ed azzardate, Ti comporti secondo il tuo forte e virile desiderio di superare una fase critica e pesante, e con azioni dirette, intrepide, tanto audaci quanto originali, potresti incrementare di parecchio l’appeal della tua produzione.







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

INCREMENTA IL VENDUTO

Il Tuo Segno è molto sollecitato ad ottenere i mille riconoscimenti che ti interessa raggiungere pur se Saturno, all’inizio del Segno, se la prende con un determinato Urano nel Toro, il 17, mentre Venere guarda di traverso Marte, il 19. Ma per fortuna in settimana il brioso Mercurio si esprimerà in maniera dinamica e convincente. Cibi freschi, piatti giovani, preparazioni veloci potrebbero essere la risposta giusta per incrementare il venduto.







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

MEGLIO DIVERSIFICARE…

Con l’ingresso del Sole nella fettina Zodiacale alla quale appartieni inizia per te una fase molto attiva e altrettanto soddisfacente. Il Sole si aggiunge alle esortazioni creative e diversificanti che ti indirizza di già la presenza di Nettuno. Puntare ad una diversificazione variegata e al poter incrementare la gamma dei tuoi prodotti ti aprirà nuovi e appassionanti orizzonti. La molteplicità consentirà di lavorar su più tavoli…