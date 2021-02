[La settimana dal 22 al 28 Febbraio] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 06:30

Oroscopo dal 22 al 28 Febbraio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) NUOVE INSPERATE OPPORTUNITÀ Codesta sarà una altra settimana con una vera scarsezza di aspetti celesti fra i valori planetari del sistema solare, ma il TUO pianeta, Marte (il quale sta facendo compagnia al rivoluzionario Urano nel Toro, ed è quindi caricatissimo), ora verrà incoraggiato dall’aspetto di appoggio con Plutone: ecco che nuove possibilità, anche economiche, per inserirsi in mercati finora neppure sperati, spuntano da sole, vivaci, e come per magia…



Toro (21 aprile - 20 maggio)

EVITA TITUBANZE Urano e Marte, entrambi nel Segno, stanno comunque percorrendo strade diverse e hanno diversi input celesti. Urano non è sorretto da Saturno, con uno strascico forse di piccole esitazioni. Marte, posizionato nella Terza Decade del Segno, è galvanizzato dallo sprone del saggio Plutone. Evita paralizzanti titubanze, ma gettati nella mischia con la tua audacia lungimirante, con la sicurezza che saprai centrare ogni obbiettivo importante.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

FIDATI DEI NUMEROSI TRIGONI…

Ci sono cose, nella tua vita, che sinceramente consideri già tue di diritto ma per le quali, forse, dovrai ancora batterti… Se per caso pensavi di aver già passato un esame, e con ottimi voti, ti sarà invece chiaro che devi ancora darti parecchio da fare per conquistare concretamente e definitivamente ciò che desideri ti appartenga. Senza farti accorgere quanto ti scocci ribadire i tuoi sacrosanti diritti, opera di nuovo con cristallina chiarezza.



Cancro (22 giugno - 22 luglio)

CONDIVISIONI APPAGANTI

Fra te e il novero delle persone che ti sono vicine nel campo del lavoro, e grazie al regalo che ti fa l’ingresso di Venere nei Pesci e la sua vicinanza al Sole, il patto si rinnova, si rinfranca, si approfondisce e comporta una ottima capacità di scambio e un tessuto d’interessi comuni di ottima resa. Potrebbe esserci l’apice di una condivisione lungimirante e lucida, tale da comportare una buona crescita che darà soddisfazione a tutto il gruppo.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

SUPERA ACCORTAMENTE I DISAGI

Intoppi reali, concreti e in verità noiosetti si frappongono fra te e le mete che vorresti raggiungere. Saranno la pazienza, la capillare organizzazione e una olimpica calma nel gestire le cose, a rappresentare la chiave per aprire qualche porta capace di farti superare l’impasse a piè pari… La sfida è di certo superabile, ma nella misura che saprai realizzare delle alternative valide e immediate per dare scacco matto agli attuali disagi.







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

IL MASSIMO DELLA VISIBILITÀ…

Nel tuo bel Segno in settimana ci sarà la fase lunare molto preziosa della Luna Piena. Il gg 28, nell’ottavo grado del Segno, ecco che la Luna apparirà in tutto il suo luminoso splendore e ti darà il massimo della visibilità. Al tuo pubblico, quello reale e quello per ora puramente potenziale, mostrati al meglio poiché avrai in quel momento molti occhi addosso. Molti dei successivi buoni affari si fonderanno su una tua eclatante credibilità.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

ASPETTA CHE LE COSE MATURINO…

Le spinte celesti che Saturno, Mercurio, Giove e inizialmente anche Venere comportano sono operative, certamente, ma gli intoppi che Urano e Marte dal Toro ora rappresentano sono una causa di rallentamento verso certe situazioni di netta promozione. La risultanza sarà comunque allettante, di sicura presa, ma sarà saggio che tu non spinga accelerazioni di eccessiva intensità. Lascia che le cose maturino e si definiscano da sole…



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

CLIENTELA IN MIGLIORAMENTO

Forza di carattere, vigore maschio e una ferrea quanto ferma determinazione in codesta fase sono forze da saper usare nella maniera giusta, senza strafare. Mentre i valori che coinvolgono alternative interessanti che il Sole, Nettuno e dal 25 anche Venere promettono, sono la parte migliore delle attuali aperture verso una clientela in miglioramento e in divenire, con possibili consolidamenti con personaggi che gradiscono il tuo nuovo corso.



Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

PROMESSE BALLERINE…

Nel campo del lavoro, ahinoi, occorrerà dar battaglia sul serio! Delle situazioni si sono trascinate troppo a lungo. Se contavi su delle interessanti conoscenze e di conseguenza anche sulle promesse che ti erano stare fatte balenare davanti agli occhi, potresti accorgerti che le chiacchiere si sono sprecate… Ti serve informarti capillarmente, a fondo, allo scopo di sapere con precisione a che cosa si può aspirare… Dopo di che, INSISTERE!





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

SAPRAI IMPORTI CON DECISIONE

In qualche ambiente, grazie alla complicità che vige attualmente fra il lungimirante Plutone nella tua Terza Decade e il suo amico fraterno, Marte, saprai far sentire chiara e stentorea la tua voce e le tue esigenze. Manifesterai la ferma determinazione e quindi imporre la tua volontà ti sarà facile perché essa è ben suffragata da fatti ben precisi e da elementi circostanziati.







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

VERIFICA PER MIGLIORARE

I due Signori del tuo bel Segno, cioè Urano e Saturno, in codesta circostanza astrale si stanno guardando in cagnesco, l’uno nel Toro e l’altro all’inizio dei trenta Gradi Zodiacali che ti spettano. Verifica che le cose per le quali ti stai tanto e tanto accuratamente impegnando siano davvero valide e che esse ti servano sul serio per migliorare tutto il tuo lavoro, l’intesa con i collaboratori e la sincronia dei tempi di consegna dei fornitori...







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

PREMI, SODDISFAZIONI, RICONOSCIMENTI…

Alla importante alleanza che Sole e Nettuno, entrambi nei Pesci, avevano da pochissimo varato ora si aggiunge l’azione gratificante, deliziosamente appagante e validissima legata all’ingresso di Venere nel Segno. Premi, soddisfazioni, riconoscimenti, attestazioni di stima e una nomea che si spande sempre più proprio negli ambienti che ti interessa coinvolgere ne sono la lusinghiera conseguenza. E, sappi, derivano tutti dalla tua abilità personale…