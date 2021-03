[La settimana dal 1 al 07 Marzo] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 06:30

Oroscopo dal 1 al 07 Marzo



Ariete (21 marzo - 20 aprile) LO ZODIACO FUNZIONA PER BENE! In codesta settimana che qui esaminiamo gli aspetti celesti fra elementi planetari sono pochi, e non ci sono pianeti retrogradi in tutta la gamma Zodiacale. Quindi ognuno dei pianeti svolge bene il compito al quale le sue forze simboliche sono dedicate e la forza dello Zodiaco diventa intensa, fulgida e cristallina. I bei pianeti che ti sostengono sono Saturno, Mercurio e Giove dall'Acquario e Marte, da quando, il 4, occuperà il Segno dei Gemelli.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

CHI MAI VINCERÀ? Urano, frenato nella sua irruenza da un Saturno che lo tiene in scacco, è convinto che in certe cose ti convenga ora aspettare, pazientare, magari evitando di mordere il freno… Marte invece, che sta per lasciare il Segno e che si trova ad andare d’amore e d’accordo con il ponderato Plutone nel Capricorno, è dell’idea esattamente opposta! Il vero busillis è capire chi fra loro due, cioè fra Urano e Marte, adesso potrebbe avere partita vinta…





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

AFFETTI PIÙ PASSIONALI

Forse in campo amoroso dovresti rivedere un tantino il tuo atteggiamento: è vero che sei galvanizzata e convinta di esser nel giusto dal trigono positivissimo di Saturno, Mercurio e Giove, ma è altrettanto vero che il Sole, Venere e Nettuno, dai Pesci, possono averti fatto un tantino insofferente ai ceppi della convivenza. Però, la comparsa di Marte nei Gradi che lo Zodiaco ti riserva, accende di una più ardita passionalità l’affettività.

Cancro (22 giugno - 22 luglio)

FAVORISCI LA TENEREZZAI

C’è una nota dolce nell’attuale periodo, che nasce con il favore di Venere, Sole e Nettuno i quali dal romantico Pesci sono senz'altro favorevoli al tuo bel Segno. Una nota capace comunque di affievolire l’ostilità di Plutone dal Capricorno…. Tutto ciò ti dice che è solo attraverso una morbida e avvolgente, dolce, disponibilità che ottunderai tutte le armi che forse potrebbero essere usate, sia in pratica e sia solo virtualmente, contro di te…





Leone (23 luglio - 23 agosto)

CAPIRAI QUANDO SOPRASSEDERE…

Incrementa il dialogo, favorisci la vicinanza emotiva e la buona confidenza con le persone che ami. Cioè, dovresti scendere a patti con la tua costante voglia di avere SEMPRE ragione in ogni piccola contesa… I valori attuali che vedono Saturno, Mercurio e Giove contrapposti in Acquario, ti spingerebbero a voler imporre anche nelle quisquilie, ma la tua lucida intelligenza ti mette sull’avviso quando sia un bene soprassedere…







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

OCCUPATI DI TE E DELL’AMORE…

Comportati in modo di ricercare con costruttiva costanza e al meglio sia la salute, che il benessere generale senza dimenticare di puntare ad una soddisfacente forma fisica. Occupati di te stessa, dello scorrere sereno e senza affanno della tua quotidianità, pensa ad alleggerire circostanze che forse sono troppo pesanti e ti costringono a ritmi intensi, e in verità indesiderati… Il tempo recuperato in codesto modo dedicalo tutto all’AMORE…





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

PARTI A RAZZO!

In settimana si aggiungerà anche il focoso Marte al novero di pianeti favorevoli al tuo bel segno! A Saturno, Mercurio e Giove nell'Acquario ora, dal gg 4, anche Marte ti darà senza riserve la sua dirompente energia. Marte saprà allora assicurarti che avrai a disposizione forze adatte e un vigore sufficiente a portare nel porto sicuro della riuscita certi azzardati, ma validissimi progetti. Allora ingrana la quarta marcia: di sicuro ci arriverai a razzo!!!



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

LA SITUAZIONE MIGLIORA

In settimana vedrai che tutto il clima che ti coinvolge si andrà alleggerendo, visto che Marte dalla sua uscita dal contrapposto Toro non lavorerà più “contro” di te. Quindi certe faccende non saranno più così pungenti. Ma Urano – rimasto da solo nel Toro - è del parere che in certe situazioni devi essere ancora tempestiva, attiva e ben ben decisa a portare a casa i risultati che desideri. Chi ti ama è al tuo fianco in ogni situazione, fortunella…



Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

FASE DI RIDIMENSIONAMENTO

A metà del tuo Segno ci sarà la Fase Lunare dell’Ultimo Quarto di Luna, il gg 6. La contemporaneità della fase di netto ridimensionamento prodotto dalla Luna e l’ingresso di Marte nel dirimpettaio Gemelli, ti deve far pensare… Le stelle in soldoni vogliono che abbandoni atteggiamenti di sfida, vogliono che tu non interferisca troppo sulle iniziative già varate per il periodo. Saprai comunque adeguarti e gestire le contrazioni con acuta lucidità.





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

VITA MOVIMENTATA!

I calorosi, focosi e incentivanti suggerimenti di Marte al volitivo Plutone che abita nella tua Terza Decade, prima che Marte cambi la sua casacca e si inoltri in territori gemellari, si impostano l'invito a non demordere. Ad impiegare tutte le tue solide e coese energie per scopi ben precisi, per mete da conquistare con arditi colpi di mano! Con una socialità più sostenuta, con una comunicativa più morbida, rendi la tua vita assai movimentata.







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

DISCORRI E ASCOLTA

Bella e significativa la congiunzione di Mercurio e Giove alla metà del Segno, supportata dalla concentrata solidità di Saturno, il quale veleggia nei pressi! Intervallare il discorrere con la disponibilità ad ascoltare, a dare alla controparte la possibilità di esprimersi fino in fondo è la principale strategia che lo Zodiaco ora ti consiglia caldamente di adoperare. Con le persone di casa, con i tuoi cari, colleghi di lavoro, con ogni tipo di astante.





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

DECISIONI IN CAMPO AFFETTIVO

E’ il dolce pianeta Venere ad avere in settimana mille cose da dirti! La sua vicinanza al Sole comporta una serenità di base molto profonda. Il legame elettrizzante che il gg 3 la unità a Urano, che sta nel Toro proprio nel segno di cui Venere è dominatrice celeste, porta a decisioni affettive e amorose che sembrano improvvise e casuali, ma che nel tuo cuore hanno già trovato da qualche tempo confortevole dimora! L’amore Vince!