[La settimana dal 29/03 al 4/04] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 06:30

L

Oroscopo dal 29 Marzo al 04 Aprile



Ariete (21 marzo - 20 aprile) SOLIDARIETÀ BENEFICA Sarà Venere ad animare la scena, in settimana: non solo si congiunge al Sole ma il 30 si unirà a Saturno in un positivissimo Sestile. Venere e Saturno per te comportano che, al contrario del solito, saranno la misura, il garbo, la disponibilità, la gentilezza ad avere la possibilità di metterti in positivo contatto con il resto del mondo… L’accordo e la condivisione armonioso saranno alla base di una solidarietà benefica per la vita e gli affari!



Toro (21 aprile - 20 maggio)

IDENTIFICA I TUOI OBBIETTIVI La perfezione dell’aspetto duro di quadratura fra Urano nel Segno e Saturno di stanza nell’Aquario si è per il momento un tantino allentata, con la conseguenza di regalare maggiore distesa tranquillità al periodo che stai vivendo. Ma sono le finalità di fondo che dovrebbero essere corrette, aggiustate, meglio identificate perché attualmente pare che in parecchi campi tu stia forse girando a vuoto…Identifica gli obiettivi!





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

VIGOROSE INDICAZIONI CELESTI

È il volitivo Marte a dare il suo focoso imprinting al tuo comportamento. Ma occhio alla tentazione di vedere i fatti che stanno accadendo con eccessive semplificazioni, quelle che la troppa fretta in genere malauguratamente porta con sé… Un quadro generale dettagliato e capillare ti sarà indispensabile anche per indirizzare con lucidità ed intelligenza le tue vigorose forze attuali, a cui anche i trigoni di Saturno e di Giove sono alleati.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

GLISSA PARERI FUORVIANTI

La stretta congiunzione e quindi la alleanza fra Mercurio e Nettuno, positivissima, ti porta idee, progetti, piani sostenibili e capaci di abbreviare i tempi nelle realizzazioni che hai in mente di completare a breve… Non lasciare che alcuni pareri severi e molto critici sui tuoi intenti smontino la tua verve, e quindi appannino la tua chiarezza di propositi. Ripeti come un mantra che hai ragione, che non puoi sbagliare, che riuscirai in tutto!





Leone (23 luglio - 23 agosto)

STRINGI I CORDONI DELLA BORSA…

Il tuo capitale, sia esso economico che professionale, o di qualsiasi altro tipo, dovrebbe essere ben conservato, protetto da subdoli ladrocini, usato con selettivo criterio, evitando appena sia possibile mosse un tantino avventurose e senza le garanzie che ti consentano di non depauperalo…Rimanda all’ estate qualche acquisto importante, il quale possa coinvolgere consistenti uscite di quattrini. E agisci con il beneplacito di…









Vergine (24 agosto - 22 settembre)

MIGLIORA LA TUA QUOTIDIANITÀ

L’uscita di Mercurio dai Pesci, il giorno 4, dato che si stratta del TUO pianeta guida, corrisponde per te ad un forte migliora-mento dell’umore, della forma che diventa più scattante, della capacità comunicativa di nuovo vivace… Con tali bei progressi, e con Saturno e Giove nel settore della quotidianità, è matematicamente certo che saprai gestire meglio rapporti, legami, accordi e patti importanti per una economia che torni a crescere.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

SODDISFAZIONI DAL TEAM

Con la Luna nel Segno quando la settimana inizia e con la vicinanza di Venere al Sole, nell’Ariete, vedi adesso i soci più vivaci e i collaborati più attivi come i più bravi, i più preparati e i più capaci del tuo ambiente! Nella vita professionale la soddisfazione di aver riunito un team così motivato e affiatato, ben pronto alla ripartenza, è la sensazione dominante, e le speranze per un futuro appagante non sono di certo campate in aria…



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

SCEGLI REALTÀ MOVIMENTATE

Basta con le esitazioni! Nel settore che ti interessa questo è il momento di impegnarsi di più e di puntare con indomabile grinta a risultati gratificanti e altrettanto soddisfacenti. Bei legami di complicità con lo staff dirigenziale e in benefica ripresa tutto il settore che si lega al lavoro, al rilancio delle competenze che puoi vantare e a delle migliorate (finalmente!) condizioni profes-sionali che si stanno proprio adesso velocemente instaurando.





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

UN PO’ DI COMPETITIVA EMULAZIONE

Buona la comprensione fra te le persone che ti lavorano fianco a fianco. L’intesa che scorre fra voi come un placido fiume, la complicità e la solidale e solida amicizia fra te e gli altri componenti dello staff rende il rapporto più proficuo pure nel senso professionale. Ma forse la presenza del focoso Marte nel contrapposto Gemelli suggerisce che esiste anche un pizzico di competizione, capace di stimolare un certo spirito di emulazione





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

PER RIPARTIRE SERVE…

Avverrà in settimana, nel Segno, il 4, l’ultimo Quarto di Luna. Questa fase lunare ti avverte che in determinate circostanze è arrivato senza dubbio il momento di lasciar definitivamente andare certe faccende, di permettergli di seguire il loro corso senza fare interventi correttivi, e dunque senza trattenerle per la coda…. Ci sono cose che sarà opportuno saper mollare. Per ripartire allora con il tuo cestino più sgombro e più libero…







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

SUGGERIMENTI DIVERSIFICATI

Saturno e Giove, situati nella Prima e nella Terza Decade del tuo bel Segno, ti danno consigli contrapposti poiché Giove è gene-roso, espansivo ed esuberante mentre l’altro costringe, regola, rallenta e cristallizza… In tutte le questioni che adesso ti appassionano l’indecisione è ben presente, ma il tuo desiderio di controllo è comunque ora ammantato da una bonomia che ti attira benevola comprensione, bella collaborazione e simpatia.





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

VIVACI POTENZIALITÀ MERCURIALI…

Mercurio, che inizia nel Segno, sta ingranando la quarta marcia e corre spedito nella Terza Decade del Segno. Incontra la congiunzione con Nettuno, preziosissima per comprendere al volo situazioni complesse, e poi il sestile con Plutone prima di scolli-nare nell’Ariete… La sua fretta, i legami celesti che Mercurio instaura sono di buon auspicio perché sovrintendono ad una potenzialità fatta di scambio, brio e di intelligenti approfondimenti.