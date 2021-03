[La settimana dall'8 al 14 Marzo] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 06:30

Oroscopo dall'8 al 14 Marzo



Ariete (21 marzo - 20 aprile) CONQUISTA MAGGIORE AUTONOMIA Marte, che adesso dall’inizio dei Gemelli è in ottimi rapporti con Saturno in Aquario, a allora porta in primo piano la tua rocciosa determinazione, che altri valori acquariani come Giove e Mercurio sapranno confermarti. Una ben identificata linea d’azione, dritta e ben motivata, ti permetterà iniziative autonome nell’ambito del tuo lavoro, adatte a sganciarti da certi giri un poco troppo condizionanti. Ottima la libertà d’azione conquistata!



Toro (21 aprile - 20 maggio)

NON SCALPITARE… In effetti vorresti tutto, e lo vorresti subito, come Urano nel Segno impone… Ma le stelle non te lo stanno concedendo per la quadratura che separa Urano da Saturno, o per lo meno non sono così tempestivi come vorresti… Invece di scalpitare osserva il bicchiere mezzo pieno rappresentato dalla tua costanza, dalle prospettive di miglioramento e dalla tua attuale forte determinazione. Prestissimo i risultati ti cadranno da soli nel piatto…





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

IMPEGNATI A FONDO

Le mete che hai in animo di conquistare sono ora a portata di mano ed è appunto con un colpo di mano marziano che le farai tue! Quello che saprai conquistare adesso si rivelerà una condizione costante, salda e definitiva, capace di farti ben progredire regalandoti uno scatto in avanti che si rivelerà assai proficuo. Quello che devi assolutamente fare è osare, non tirarti indietro, pensare a un futuro dovizioso e impegnarti a fondo per ottenerlo.passionalità l’affettività.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

ASPIRAZIONI CONCRETIZZATE

Consentiti e permettiti di godere delle aperture che uno stato di benessere fisico, mentale, psicologico comportato dal favore di Sole, Venere, Nettuno dai Pesci e soprattutto dalla fase di Luna Nuova nei Pesci. Realizzare qualcuna delle tue più alte aspirazioni sarà più facile del previsto, perché ora non avevi messo in conto la significativa spinta celeste. Soddisfazioni a cascata e occasioni di irripetibile appetibilità spuntano nel tuo orizzonte!





Leone (23 luglio - 23 agosto)

STAI A SENTIRE CHI LAVORA

Parla e sarai ascoltato, ma in questo periodo la tua missione vera deve essere l’ascolto… Mercurio e Giove opposti, con Saturno, tutti e tre nell’opposto Aquario, sono del parere che dovresti essere maggiormente in sintonia con le persone che fanno parte del tuo entourage. Piccole segnalazioni, fuggevoli notifiche, appunti che se non riferiti al volo andrebbero nel dimenticatoio sono invece da ascoltare per migliorare davvero la collaborazione.







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

CAMBIA MODALITÀ DI APPROCCIO

Comportati in modo di ricercare con costruttiva costanza e al meglio sia la salute, che il benessere generale senza dimenticare di puntare ad una soddisfacente forma fisica. Occupati di te stessa, dello scorrere sereno e senza affanno della tua quotidianità, pensa ad alleggerire circostanze che forse sono troppo pesanti e ti costringono a ritmi intensi, e in verità indesiderati… Il tempo recuperato in codesto modo dedicalo tutto all’AMORE…





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

PARTI A RAZZO!

Molte cose nei rapporti che intrattieni con fornitori, clienti e frequentatori della tua azienda dovrebbero essere radicalmente cambiate. Lo dicono Sole, Venere e Nettuno contrari, ma in particolare ora lo afferma la Luna Nuova contrapposta nei Pesci! Il modo, le modalità di approccio, dovrebbero dare a chi ti contatta la sensazione di essere al primo posto nel tuo interesse di avviare e di concludere, con attenzione, specifiche trattative.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

LUMINOSO RILANCIO AMOROSO

Le eventuali tensioni cheti opponevano alla persona amata, su suggerimento di un Urano contrario e contrariato, si stemperano grazie agli eventi positivi che sono provocati ora dal favore che gli astri in cammino nel positivo Pesci ti concedono. A Venere, Sole e Nettuno si aggiunge la Luna Nuova nei Pesci, la quale ti darà il modo di rinnovare, riannodare, confermare la linea d’azione scelta, e di rilanciare per bene i prodotti preferiti…





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

CE LA STANNO METTENDO TUTTA…

Secondo le amiche stelle dovresti cambiare radicalmente la tua maniera di comportarti. Ci sono situazioni da gestire, secondo gli astri, con una maggiore disponibilità, senza volere la fantomatica Luna nel pozzo… Collaboratori, fornitori e personale in genere sono inappuntabili e ti sta dando il meglio. Lo staff che hai messo in piedi ce le mette tutta per darti motivo di soddisfazione. Però forse Marte adesso ti rende un pochino troppo esigente…





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

METE CONDIVISE

Quando la settimana inizia e dà il suo imprinting ai giorni successivi nel tuo Segno sostano il lentissimo Plutone e la velocissima Luna… Quindi intuizione e lungimiranza si alleano, si uniscono allo scopo di darti gratificanti condivisioni e la sensazione di non essere solo tu a puntare su determinati obbiettivi. Saprai allora che non sei il solo a puntare in alto, a volere mete difficili ma assai prestigiose, le quali stanno a cuore a te ma anche ad altri…







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

VIVACE INTRAPRENDENZA

L’attuale splendida vicinanza nel tuo Segno dell’esuberanza proposta da Giove, unita alla saggezza di Saturno e alla dinamica verve fornita dalla presenza di Mercurio è foriera di una capacità comunicativa a 360 Gradi! È vero che Urano infastidisce un poco con le tensioni che coinvolgono Saturno, ma è anche vero che in codesta fase sai dirigere al meglio la navicella della tua vivace e ben finalizzata intraprendenza. Niente male!





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

INNOVAZIONI DI SUCCESSO

Splendido momento astrale quello che ora ti aspetta: nel Segno il Sole si mentre è del 13 la congiunzione fra Venere e Nettuno, senza dimenticare che per l’appunto il 13 ci sarò la Luna Nuova, capace di proporre una rivisitazione al tuo prodotto, all’impacchettamento, alle confezioni ma anche alla sostanza della merce offerta, presentata finalmente in una veste più moderna e più accattivante. Le tue innovazioni avranno un pieno successo!