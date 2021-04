[La settimana dal 12 al 18 Aprile] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 14:30

L

Oroscopo dal 12 al 18 Aprile



Ariete (21 marzo - 20 aprile) IMPROVVISAZIONI ARGUTE L’inizio della settimana ha precise indicazioni per te: il Sole, circondato dai suoi paggetti celesti Mercurio e Venere è anche sotto la protezione della Luna. La tensione che però li accomuna a Plutone allora sarà sconfitta ricorrendo alla straordinaria forza dell’arguzia, dell’improvvisazione dinamica e risolutoria, alla fluidità del pensiero propositivo, al constatare l’importanza del proprio ruolo nell’ambito del contesto nel quale si opera.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

PUNTA SU UNA INCROLLABILE PAZIENZA Il desiderio di realizzare concretamente ciò che ti sta a cuore in questa fase incontra ostacoli che la tensione fra Urano, nel Segno e Saturno in Aquario, sottolinea abbondantemente. L’imparare a destreggiarti fra differenti proposte celesti è nelle tue priorità, ma non aspettarti risultati immediati. E’ nella cocciuta pazienza taurina, nella fermezza di chi vuole superare ogni intoppo che sta la mossa vincente suggerita da astri benevoli.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

MARTE TI ESORTA E TI INFIAMMA!

E’ la formidabile energia di Marte, ora sponsorizzato da un baldanzoso Giove nella Terza Decade dell'Acquario e dal Sole e dal suo seguito arietino a darti una, dieci, mille possibilità positive! Infilare un successo dietro l’altro, sommare iniziative impetuose e annoverare idee e progetti che saprai portare velocemente a buon punto, è nelle tue attuali possibilità: fanne buon uso! E non dimenticare di avere un Appeal molto, molto evidente.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

CONCEDITI PIÙ TEMPO

Occhio alla risposta di un fisico più capace di rispondere alle sollecitazioni, alle cure al tono vitale, a tutto ciò che ti fa vigore. Ti serve per uscire definitivamente da situazioni poco duttili e procedere nel rinnovamento voluto da una primavera in verità un poco ritardataria. Ti serve appianare, risolvere, aggiornare concedendosi del tempo per gustare opportunità e occasioni che adesso ti sono necessarie per una migliorata visione d’insieme.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

OCCORRERÀ CAMBIARE METODI…

I rinvigorenti consigli che ti vengono dai molti astri nel Segno amico dell’Ariete ti esortano a prendere provvedimenti energici davanti a certe avvertite vivaci manchevolezze, ipotizzate dall’opposizione acquariana di Giove e Saturno. Reazioni vigorose, vitali, dettate magari da una decisa presa di posizione potente e rocciosa sono un mezzo importante per ripensare e reimpostare un modo di fare utile, ma che è pronto per essere ben sostituito.









Vergine (24 agosto - 22 settembre)

POTENZIALE VINCENTE

Il potenziale che sia Plutone positivo dal Capricorno e sia Urano dal Toro comporta, è un bene prezioso, raro, incredibilmente utile che dovresti amministrare e gestire con maggiore lucidità. Usa l’efficienza per la quale sei famosa per un’attenta programmazione delle tue mosse, che devono essere previdenti e sottili come in un coinvolgente gioco di scacchi, e capaci di consentirti di puntare allo scacco matto. Vincerai:conosci bene la scacchiera







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

OSA E BUTTATI A PESCE…

Ci sono cose che devi aggiustare, situazioni da perfezionare, condizioni da vagliare con cura e con previdente metodo. Le attuali insoddisfazioni ti vengono dal fatto che ti sei limitata ad usare nelle tue azioni il piccolo cabotaggio, senza neppure tentare più ardimentose sortite in mare aperto… Adesso raduna le forze, prendi respiro e slancio, fidati dei consigli di Marte e di Giove e Saturno, e osa nel buttarti a pesce in nuove iniziative…







Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

NUOVE DIRETTIVE MODERNISSIME

Sono da riequilibrare certi equilibri all’interno del tuo gruppo di riferimento, evitando comunque che la spinta alla supremazia nel clan sia motivo di scontri accesi o silenti… Ci sono regole un po’ troppo rigide che devono cambiare, aggiornarsi, diventare più plastiche e adattabili alle mutevoli circostanze. Ci sono punti fermi da riscrivere; ma il difficile potrebbe essere far accettare ai soci la modernità delle nuove direttive che ora vorresti.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

APPOGGIO SALDO E INCONDIZIONATO

La sicurezza dell’appoggio saldo e incondizionato della gruppo dirigente alla tua linea d’azione, della bontà della quale ora si dichiara convinto, non solo ribadisce la tua autorevolezza nel clan ma rilancia una capacità di accordo costruttivo... La sfumatura complice del vs rinnovato patto ha riflessi positivi anche nella scorrevolezza della vs intesa, ma così limpida e univoca. Nel settore delle alleanze c’è qualcosa da rivedere…





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

PIANI TEORICI CHIARI, MA…

Il bel sestile tra Plutone e Nettuno nei Pesci propone strategie rinnovate per affermare le tue direttive, ma Plutone ora se la deve vedere anche con un intoppo: la netta impossibilità alla loro realizzazione veloce, come affermano appunto i molti pianeti in Ariete. Quindi per sommi capi il disegno è chiaro, ma non sono ancora chiare le modalità con le quali passare dal detto al fatto! Sarà il fronte informatico a dover essere ripristinato con cura.





Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

MEGLIO GIOVE DI SATURNO…

Se Giove, nel Segno, è in posizione buona anche per la sponsorizzazione baldanzosa che Marte dei Gemelli gli fornisce con esplo-siva abbondanza, è Saturno a sollevare qualche dubbio… Urano e Saturno ora si guardano in cagnesco, quindi le ambizioni di una certa libertà d’azione e di una tempestività negli interventi adatta al momento sono un tantino compromessi, ma per fortuna ciò durerà pochino.





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

NON PRECIPITARE GLI EVENTI

Potrebbe essere saggio fare un punto sulla situazione generale relativamente a entrate e uscite, a prospettive dell’oggi e del domani e occuparsi chi limpida chiarezza degli averi, delle proprietà, delle incombenze di tipo burocratico per la loro bella manutenzione e salvaguardia. Marte sconsiglia Nettuno aliena-zioni, le quali potrebbero essere decise troppo in fretta per far risaltare in pieno la consistenza, la redditività e il vero valore.









CONCEDITI PIÙ TEMPO