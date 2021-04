[La settimana dal 26/04 al 02/05] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 25 aprile 2021 | 14:00

L

Oroscopo dal 26/04 al 02/05



Ariete (21 marzo - 20 aprile) MARTE TI INCORAGGIA Recedere da una determinazione e capire che una decisione non soddisfa affatto la tua necessità di consolidare sia la tua vera economia e sia la tua immagine, è un passo che le stelle ti invitano a fare. L’accozzaglia composta da Sole, Mercurio, Venere e Urano è un tantino contraria e chiaramente in antitesi con le tue tesi e nei campi della praticità ci potrebbero essere parecchie spiazzanti discrepanze. Ma Marte positivo lascia ben sperare.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

TERGIVERSA E ASPETTA… Il tuo Segno è pieno delle energie planetarie, visto che Sole, Venere, Mercurio e Urano ne occupano la prima parte, ma… c’è un ma! Saturno dall’Aquario non consente loro di espandere l’accumulo di forze che stanno ad indicare, e quindi ne raffredda gli entusiasmi… Tergiversa, allunga le attese, non voler cogliere subito l’attimo ma aspetta che certe faccende ora si definiscano meglio e siano maggiormente delineati gli obbiettivi finali!





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

NON DIVULGARE NESSUN PROGETTO…

Tieni ben per te idee, progetti, intenzioni e non farne parola a destra e a manca come avresti invece, a volte, la forte tentazione di fare… Non dimenticare che i tuoi propositi e il modo di realizzarne al meglio in termini pratici l’essenza e lo spunto creativo sono una voce importante del tuo patrimonio personale di talenti, di lucide predisposizioni, di riassuntive conclusioni di lunghi ragionamenti…Per ora tienili solo per te!





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

DOMINERAI LA SCENA

Il suggerimento della Luna che all’inizio della settimana sfida la poderosa potenza del contrapposto Plutone capricornino sarà poi avvallata dall’ingresso del determinato Marte nei Gradi che lo Zodiaco ti ha assegnato. Allora, contrastando con le proprie energie di convinta determinazione certe imposizioni che non ti garbano, aspetta che sia Marte a darti la grinta giusta per aggiustare il tiro e sbarazzarti di ogni intimidazione sgradita…





Leone (23 luglio - 23 agosto)

OCCORRE OCULATA PRUDENZA

Adesso per te la fretta pare essere diventata l’acerrima nemica del bene. Quindi il tuo ardente desiderio di percorrere ora assai velocemente le modalità necessarie alla realizzazione dei tuoi progetti potrebbe essere malamente impedito dai fatti e dalle contingenze. L’ambizione gioca un ruolo importante, ma la scelta dei tempi per realizzarle richiederà una oculata prudenza da parte tua, per non rischiar di vanificare l’intera operazione.









Vergine (24 agosto - 22 settembre)

COMUNICATIVA POTENZIATA

Con i consigli attivi di Marte dal Cancro, con lo sprone di Plutone nel Capricorno e con l’accumulo di pianeti positivi nel Segno amico del Toro, è certo che in settimana farai quei passi in avanti che ti consentono di arrivare in vista del traguardo che ti eri prefissata… Una specialissima abilità comunicativa è un altro elemento per cui congratularsi: la affabile cordialità, il novero degli amici e delle conoscenze potrebbe risultarne potenziato.







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

ATTENZIONE ALLE ALTRUI NECESSITÀ

Quando una settimana inizia con la presenza della Luna nei Gradi di competenza ci si aspetta che siano i sentimenti, la tenerezza, l’affiatamento emotivo ad avere più attenzione e più spazio… Per te è proprio così perché, più attenta alle necessità di conferme e appoggio delle persone con cui tratti saprai sfidare mille peri-coli e mille avversità per portare solida concretezza nei vs rap-porti. Saturno e Giove nell’Aquario ti danno bella concretezza.







Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

LUNA PIENA E POPOLARITÀ

L’evento più significativo della settimana è senza dubbio la Luna Piena del gg 27, nel grado 7° del Segno. E’ vero che nel contrapposto Toro sostano adesso Sole, Mercurio, Venere e Urano, ma è altrettanto vero che la popolarità e il consenso di cui godi, con il consistente favore che sai suscitare nel tuo ambiente ti consente di poter dire esplicitamente quello che ti serve nelle circostanze che ti riguardano da vicino. Usa però più comprensione.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

LUNGAGGINI BUROCRATICHE?

Gli sviluppi lavorativi che pensavi fossero lì lì per caderti nel piatto, potrebbero subire ritardi. Le situazioni che aspettavi in effetti sono sostanzialmente mature per soddisfare le tue speranze ma intoppi provocati probabilmente da lungaggini burocratiche, e in verità pure da un Saturno ostile alla massa di pianeti che si occupano di lavoro e professione, allungano le tempistiche… Non crucciarti: tutto si risolverà senza strascichi.





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

PLUTONE MANIPOLA E SUGGERISCE!

È vero che il tuo pianeta guida, Saturno, ora se la vede con le tensioni che Sole, Mercurio, Venere e Urano gli indirizzano dal Toro, ma la presenza di un Plutone nel Segno e la sua ardita, vigorosa e abile capacità manipolatoria sono degli alleati formidabili per bypassare ogni eventuale inconveniente! Agli intoppi hai la giusta soluzione, ad ogni scoglio sai come aggirar l’ostacolo, ad ogni gradino sai come procedere senza lasciare nulla al caso!





Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

TROPPO RIGORE…

Forse il rigore al quale vorresti che si uniformasse tutto il tuo ambiente, forse la eccessiva fermezza che ti sembra giusto adoperare, forse i suggerimenti severi di Saturno non si adattano alle nuove circostanze. Le tensioni che per l’appunto ora s’indirizzano verso il saggio e razionalissimo Saturno lo affermano a chiare lettere. Dovresti dar più retta a Giove, al suo elastico possibilismo, alla adattabilità che saprebbe usare…





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

VOGLIA DI RIPRENDERE LA NORMALITÀ

Per la chiusura degli ultimi periodi, il fatto che hai visto e frequentato pochissime persone e che indubbiamente la solitudine ti è stata costante compagna, rischi di strafare in questa fase nella quale si potrà azzardare qualche apertura. La tua fame e sete di nuovi contatti, di voci e di presenze è un incentivo importante per reimpostare la socialità, ma rammenta che Saturno è ostile ai molti pianeti nella tua casa comunicativa.









CONCEDITI PIÙ TEMPO