[La settimana dal 05 all’11 Aprile] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 05 aprile 2021 | 06:30

L

Oroscopo dal 05 all’11 Aprile



Ariete (21 marzo - 20 aprile) FINALE OTTIMO! E’ il Sole congiunto alla propositiva Venere a dominare l’inizio della tua settimana: legandosi a Saturno nell'Acquario e a Marte che ora percorre il duplice segno dei Gemelli smorza di certo certe situazioni di tensione. Quindi con atteggiamenti morbidi, benevoli, permissivi e tolleranti che non ti sono proprio abituali, terrai a bada condizioni che non avevi previsto e che sono da gestire con somma prudenza. Con un finale comunque Ottimo



Toro (21 aprile - 20 maggio)

L’IMPERATIVO E’ CONCILIARE… Urano e Saturno fra loro sono ancora in tensione, e molte cose le quali avrebbero dovuto incastrarsi alla perfezione ancora non trovano una soluzione e un abbinamento che sia valido e ne assicuri la continuatività. Il desiderio di fare in fretta insito nei consigli uraniani trova invece una controparte saturnina cui piacerebbe ponderare senza troppe spinte! Conciliare le due tendenze sarà il compito per casa che ti stanno affidando le stelle.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

CAMBIA LA TUA POLITICA

Che tu debba cambiare atteggiamento ti è suggerito da più parti nello spartito celeste che gli astri suonano ora per te: Marte, nel Segno, è appoggiato da un Sole volitivo ma disponibile mentre Nettuno, in quadratura dai Pesci, ti fa ragionare sul fatto che il tipo di comportamento che hai tenuto finora non ti ha portato a raggiungere le mete prefissate. Quindi: dando spago alla pacatezza e alla calma, è ben tempo di cambiare tutta la tua politica.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

USA LUCIDA FILOSOFIA…

E’ primavera, il ciclo vitale dello Zodiaco è ricominciato e tu adesso dovresti curare per bene la tua efficienza, il benessere psicologico, la forma, eliminando i motivi di incertezza e inquietudine che hai ha accumulato nei periodi precedenti. Anche il Sole con Mercurio e Venere, nella loro attuale posizione arietina, sono del parere che sarebbe importante rilassarsi un poco, covid permettendo, e procrastinare certe cose con lucida filosofia.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

SAGGI E VALIDI ESCAMOTAGES

Rasserenanti i consigli che ti vengono dal Segno amico dell’Ariete: la fusione attuale di Sole e Venere comporta una più appagante situazione generale. Pure Mercurio, ora nei primi Gradi Ariete, ti incoraggia ad essere dinamicamente attivo e assai più propositivo che in precedenza. Quindi alla opposizione di Saturno e Giove nell'Acquario le stelle stesse ci mettono una pezza a colore, e sanno proporti degli escamotages saggi, più che validi.









Vergine (24 agosto - 22 settembre)

LA LUNA SMUSSA GLI ANGOLI

I suggerimenti celesti di codesta settimana puntano sulla disponibilità e sulla comprensione: non solo il Sole si trova a veleggiare in congiunzione alla dolce e suadente Venere ma, quando il periodo inizia, è la Luna a dare i suoi intuitivi e magici consigli al determinatissimo Plutone capricornino, la cui severa imperatività verrà allora smorzata. Largo alla capacità di ascolto e alla tua disponibilità ad adottare delle utili procrastinazioni.







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

DIMOSTRATI DISPONIBILE

Potresti renderti conto che certi tuoi atteggiamenti hanno un poco ferito certe persone che ti si sono rivolte per lavoro e che, magari senza accorgertene, hai omesso parole, atti, condivisioni che la controparte ritiene necessarie in codesti difficili frangenti. Fai ammenda, ammetti la tua distrazione, porta acqua al mulino della solidale intesa, senza dimenticare che non è facendo valere certi innegabili diritti che sapresti salvar capra e cavoli…



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

HAI UN ASSO NELLA MANICA!

Ti vengono chieste decisioni sull’unghia, delibere che invece presupporrebbero una più capillare ricerca e una ben più ponderata decisionalità. All’interno del gruppo e del team che a te fa capo pare non ci sia, per ora, la collaborazione che ti servirebbe, e ciò ti pesa un tantino perché sottolinea il fatto che devi essere tu, in primissima persona, a prenderti certi carichi. Ma l’aiuto di Nettuno ora è l’asso da calare per vincere la mano…







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

DINAMICA TENEREZZA A DUE

La straripante armonia con i soci e i collaboratori importanti è modulata non solo sulla reciproca solida fiducia, ma anche su una speciale identità di vedute la quale ti accomuna in tutto e per tutto a chi da tempo è nel novero delle persone che stimi. Sole, Venere pure Mercurio, nell’Ariete tutti e tre, appoggiano la vs complicità e l’alleanza positiva resta in positivissima fase. La tua capacità comunicativa ti farà capire pure cose non pronunciate…





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

COMUNQUE HAI UN OTTIMO FIUTO…

Inizialmente sarà la Luna, di passaggio in Capricorno, a suggerire a Plutone atteggiamenti meno cattedratici e maggiormente quanto morbidamente disponibili. Nel campo economico e delle attese riscossioni meglio non farsi ispirare da una frettolosità da evitare, come Saturno al quadrato di Urano comporta, che non ti porterebbe a quei validi risultati che hai in mente. Ma il fatto che hai saputo individuare ottimi affari è indiscutibile.







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

CONFIDENZA INCENTIVANTE

una certa innata tendenza al riserbo, e dando spago alle indicazioni estroverse di Marte nei Gemelli, parlare con la chi intrattiene con te legami di affari e di amicizia insieme, per opportune condivisioni risulta parecchio più probabile che nei periodi passati. Una corrente più intensa di reciproca comprensione e gli stessi obiettivi sono alla base della attuale capacità di venirsi incontro, limitando per bene danni e preoccupazioni.





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

IMMEDIATE SERIE VALUTAZIONI

E’ con il passa parola che verrai a conoscenza di situazioni assai interessanti sotto il profilo degli investimenti e degli acquisti vantaggiosi. Individuare condizioni e situazioni che anche nel futuro aumenteranno la loro appetibilità economica, è nelle tue corde e delle tue migliorate potenzialità: in effetti ora ti basta uno sguardo per avere ben chiaro il quadro della situazione. Per vedere, valutare, constatarne le prossime possibilità di riutilizzo.