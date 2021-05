[La settimana 03 al 09 maggio] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 02 maggio 2021 | 16:30

L

Oroscopo dal 03 al 09 maggio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) PREOCCUPAZIONI AL TERMINE Esasperanti intoppi finanziari sembrano volersi risolvere, dandoti il là per una più capillare comunicazione con le persone che ti interessa coinvolgere nei tuoi affari. Intensa la intesa, facilitata dalle stelle, con le persone che prenderai a frequentare con l’avvallo di Venere e Mercurio passati in Gemelli. L’intesa di lavoro è talmente intensa e simpaticamente trainante, che potrebbe pure tracimare anche in situazioni più persponali…



Toro (21 aprile - 20 maggio)

ATTENZIONE ALL’IMMAGINE La settimana nasce con il predominio del tuo Segno che però si andrà illanguidendo ora che Mercurio e Venere passeranno al Segno successivo. Il Sole e Urano, vicinissimi, però ti daranno il massino della determinazione e anche (perché no?) nella cocciutaggine nell’ impegnarti per ottenere ciò che desideri. Fai molta attenzione alla tua immagine pubblica, a dare di te la versione migliore e più adatta ad essere ben apprezzata dal contesto.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

PRESENZE ASTRALI PROVVIDENZIALI

Sarà migliore la seconda parte della settimana piuttosto che nei suoi primi giorni. Andrà decisamente meglio quando Mercurio e Venere raggiungeranno i tuoi Gradi Zodiacali. Le intenzioni che avevi covato a lungo allora si potrebbero realizzare con dinamica immediatezza, e con risultati davvero appaganti! La lucidità che ti viene dalla presenza di Mercurio, il TUO pianeta guida, e le agevolazioni volute da Venere saranno ambedue provvidenziali.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

SICUREZZA E AUTOREVOLEZZA!

Ti sarà davvero molto utile l’attuale brillante energia, un pochino saccente e magari pure un po’ spacconcella, portata dalla presenza dell’ardimentoso Marte nei tuoi Gradi. Se ne accorgerà, e molto chiaramente, chi per caso volesse avere la meglio su di te e sulle tue tesi…Marte nel Segno ti galvanizza e ti da quelle sicurezze che di solito latitano, consentendoti atteggiamenti che possono sottolineare la tua autorevolezza.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

TI SERVONO SUGGERIMENTI!

Hai bisogno di interventi che vengono dall’esterno, dal tuo ambiente: in soldoni hai bisogno di lucidi consigli in una delicata questione che implica l’economia, il prestigio personale e l’ascendente che eserta la tua saldissima personalità sugli altri… In codesta fase, con Giove e Saturno opposti non riesci per ora a vederci sufficientemente chiaro, e perciò una indicazione che facesse luce sul qui, come, dove e quando sarà la benvenuta!









Vergine (24 agosto - 22 settembre)

APPROFITTA DELLE STELLE

Prendere il toro per le corna, come recita il famoso proverbio, e dimostrarsi decisa in una trattativa complessa è la cosa migliora per portare a casa una bella vittoria! Approfitta delle positive indicazioni che ti vengono dal Toro, prima che il suo patrimonio di presenze planetarie diminuisca, e punta sulla positività di Plutone capricornino per indirizzare al meglio le tue speranze e le tue aspirazioni. E metti limpida chiarezza in ogni rapporto.







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

NETTI MIGLIORAMENTI!

Per te le cose vanno di bene in meglio: non solo hai l’appoggio incondizionato di Giove e di Saturno dal Segno amico dell’Acquario, ma in settimana anche Mercurio e Venere si dimostreranno molto positivi nei tuoi confronti, scollinando appunto in Gemelli! Le occasioni di netti miglioramenti ti cadranno da sole nel piatto, e le opportunità di raddrizzare imbarazzanti torti e colmare certe lacune saranno numerose e gratificantissime.







Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

COLLABORAZIONI FATTIVE

Si allenta la tensione che ti contrapponeva a collaboratori importanti e a persone sulle quali facevi riferimento. Il fatto che Mercurio e Venere lasciando il contrapposto Toro e non ti ostacolino più, ti consente di collimare visioni d’insieme con chi ti sta intorno e di lavorare, quindi, con molta maggiore sintonia. Avere progetti similari, che non presentino le asperità di pareri diversi sarà la base di una collaborazione fattiva e sostenibile.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

PREPARA PURE UN PIANO B…

Stai facendo progetti senza mettere forse in conto che le persone che vorresti coinvolgere possano avere altre mete, altri tempi e altre intenzioni… Stai facendo i conti senza l’oste, mentre dovresti appurare se chi ti interessa potrebbe, o meno, vederla alla tua stessa maniera… La discrepanza di mete comuni viene adesso segnalata dalla opposizione in via di formazione con Mercurio e Venere, che consigliano un vero e alternativo piano B.





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

POTENZIALE AMOROSO DA URLO!

Venere, prima di passare nei Gemelli il giorno 9, stuzzica, intriga e corteggia Plutone, procurandoti molti incentivi nella volontà di aver partita vinta in situazioni di confronto. Ma la sua azione di aperte blandizie su Plutone durerà poco, quindi ora preparati a cogliere l’attimo. Quindi non ti far distrarre da nulla e attizza l’attenzione di chi vorresti raggiungere con qualità ammalianti più rimarchevoli che mai. Adesso hai un potenziale da urlo!





Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

CHIAREZZA E LUCIDITA’

Il Giorno 3 avverrà l’ultimo Quarto di Luna nel tuo Segno, proprio nello stesso grado dove ora risiede Saturno. La Luna quindi, più saggia e più lucida del solito, ti aiuta ad eliminare false speranze e ad essere razionale, pacatamente capace di evitare i voli pindarici della fantasia e dell’eccessiva fiducia negli attuali eventi… I pianeti Mercurio e Venere, nel loro ingresso nei Gemelli sono un altro bel tassello di adamantina chiarezza.





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

MARTE FAVOREVOLISSIMO

Dato che ora Marte sosta nella Prima Decade del Cancro l’energia marziana è a tua disposizione allo scopo di attuare concreti cambiamenti dettati da una ferma volontà. Comunque viaggi e spostamenti saranno da rimandare di un pochino, specialmente se pensassi di raggiungere una riunione di personaggi del tuo ambiente. Meglio attendere congiunture astrali adatte, consone e migliori che avverranno solo poco più avanti.











CONCEDITI PIÙ TEMPO