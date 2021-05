[La settimana dal 1 al 5 giugno] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 07:30

Oroscopo dall'1 al 5 Giugno



Ariete (21 marzo - 20 aprile) GRANDI CAPACITA’ COMUNICATIVE

Gli aspetti di codesta settimana fanno in maniera che codesto sia allora un momento importante per le capacità comunicative in grado di coinvolger-vi fortemente, e che con ogni probabilità vengono molto più spontanee e decisamente più naturali rispetto ad altri precedenti momenti. Attenzio-ne però perché certi partner di affari potrebbero essere segnati da un certo spiritello competitivo. Forse potrà risultare quindi un tantino poco disponibile, piccato verso speciali qualità e dei brillanti talenti della tua azienda…





Toro (21 aprile - 20 maggio)

E’ URANO CHE REGGE IL GIOCO

Devi comunque regolare il tuo modo di agire sulla presenza nei Gradi che lo Zodiaco ti riserva di Urano. Anche se in codesta fase dobbiamo ritenerlo un poco disturbato da un Saturno forte, perché si trova in uno dei Segni che domina, l’Aquario, Urano comunque ti sta dando quella capacità luci-damente tecnica, quella costanza e quel magico genio improvvisatore che al Toro serve appunto per applicarsi con passione, e esercitarsi nell’usare tecniche nuove: quelle che ora devono essere capite e ben padroneggiate









Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

INSISTENTE INTESITA’

Quello presente si rivela un momento importante, non solo grazie alla presenza del Sole in Gemelli, ma anche perché vi è la contemporanea presenza di Mercurio. Venere in settimana scollinerà proseguirà il suo cammino. Sei sotto l’influenza del dinamico Mercurio, che ti dà una ottima capacità di scambio, una capacità di capire immediatamente, una capacità di essere vulcanicamente attento e reattivo alle circostanze e ai singoli eventi, i quali senz’altro si presentano con insistente intensità.







Cancro (22 giugno - 22 luglio)

VENERE E MERCURIO SI ALLEANOLa settimana che ora si apre offre molto anche ai nativi del Cancro per il fatto che all’interno del Segno non ci sarà solo Marte, ma anche Venere. Venere il gg 09 raggiungerà il Segno, e quindi si andrà instaurando tutta una situazione nella quale il benessere a la dinamica immdiatezza saran-no in primissimo piano. E’ un momento bello anche perché questo Marte e questa Venere, insieme, contrastano con la loro lucida dolcezza la trop-pa durezza di un Plutone posizionato nel segno opposto, nel Capricorno









Leone (23 luglio - 23 agosto)

OCCORRE ATTENERSI ALLE REGOLE!

Per il Leone, cioè in soldoni per il quinto Segno Zodiacale, la spinta che la posizione antitetica del forte Saturno, in Aquario dunque in un Segno di cui è solido dominatore celeste, comporta precise prese di posizione. Il nativo del Leone in certe questioni ora lascerebbe perdere, come Urano nel Toro, e quindi in una complessa quadratura, sotto sotto gli suggerisce. Però la fermezza razionale che Saturno vuole imporgli porterà, chi sia nato o abbia forti valori nel Leone, ad attenersi alle ineluttabili regole vigenti!



Vergine (24 agosto - 22 settembre)



INCORAGGIANTI ALLEANZE CELESTI

La Vergine sta continuando in silenziosa concentrazione un processo che ha iniziato tempo addietro e anche adesso, aiutata da pianeti importanti come Plutone nel Capricorno e come Urano nell’altro Segno dell’Elemento Terra del Toro, sta procedendo verso i suoi conclamati obbiettivi. La sua intenzione di essere assolutamente creativo, concretamente costruttivo e di puntare ai risultati pratici è particolarmente facile, appunto perché agevolata dalla concretezza delle vigenti e incoraggianti alleanze celesti.









Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

LUCIDA INTRAPRENDENZA

Ci sono aperture davvero stimolanti, in particolare vi saranno, inaspetta-tamente, delle nuove possibilità in circostanze che già conoscete ma che presentano ora sfumature diverse e innovative. In verità sia Saturno dall’ Aquario e sia i pianeti che ora transitano nei Gemelli, cioè Sole e il vivace quanto dinamico Mercurio, sono nella condizione di dare alla Bilancia quel guizzo, quello slancio speciale, quel desiderio di portare a conclusione ciò che si è iniziato, che esaltano e completano la loro lucidissima intrapren-denza.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

FAVORITI SENTIMENTI E CREATIVITA’

La fase è davvero straordinaria: ed è nel campo della riuscita, in quello creativo ed emozionale che il Segno riceve uno sprone ed un aiuto formidabile dall’accoppiata di Giove e Nettuno, insieme nel segno amico dei Pesci. I Pesci, per lo Scorpione, ricoprono un significato creativo molto coinvolgente e il duo dei pianeti che sommano le loro potenzialità ne rilanciano le intriganti indicazioni. Ma va benissimo pure per coloro che si occupano d’ arte, di creatività e di ispirazione: ora inventiva e talentuosa.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

PROSPETTIVE CHE SI PERFEZIONANO

A te Sagittario adesso serve constatare che molte delle situazioni che ti stavano a cuore sono finalmente cresciute, maturare, e appunto in codes-ta fase si stanno perfezionando. Adesso allora occorrerà non soltanto prenderne atto, ma serve altresì attenersi al programma più giusto ed indovinato per imboccare la direzione, la direttiva e la strada più logica e redditizia in termini di resa che la Luna Piena nel Segno di qualche giorno addietro ti ha permesso d’individuare. La Luna crescente sarà di aiuto!





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

GLI SI PRESENTANO MILLE DUBBI…



Il Capricorno adesso è tempestato da mille dubbi… Perché desidererebbe consolidare una situazione dove sia evidente la dominante qualità impo-sitiva che adesso vorrebbe esprimere, come il Plutone posizionato nella Terza Decade del Segno suggerisce e detta. Però l’opposizione di Marte in primis, e in particolare quando a questa si aggiunga la opposizione del pianeta Venere, essodubita delle sue pulsioni e adotta di conseguenza un atteggiamento che lo renderà decisamente più morbido e più disponibile.





Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

ORA SI PUNTA AL SODO!



Certamente l’Aquario non è un Segno che si possa definire morbido ma la per sua natura è intraprendente, molto aggiornato a livello tecnico e senza meno capace di realizzare molte delle sue aspirazioni. Ora che è per l’appunto abitato dal saggio e razionalissimo e disciplinatissimo Saturno, la sua lucidità è molto più pronunciata del solito. Chi abbia forti valori natale nell’ Aquario vive una fase di crescita importante, nella quale si lasciano fronzoli e infrastrutture, per puntare direttamente al sodo!!!





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

MOMENTO DOLCISSIMO E PREMIANTE!

Non c’è momento più dolce negli ultimi periodi di come si presenta codesto, nel quale Nettuno e Giove sono insieme all’interno dei Gradi che lo Zodiaco ti dedica. Essi, Giove e Nettuno, sono entrambi dominatori di questo ultimo Segno Zodiacale, il più riassuntivo di tutti e 12, e per te ora è come se le cose cui tieni si colorassero, se andassero da sole al loro posto e il puzzle allora si ricomponesse, completandosi…E’ come se l’at-tualità fosse un premio a periodi precedenti, forse non tutti luminosissimi!







