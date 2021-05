[La settimana 10 al 16 maggio ] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 09 maggio 2021 | 14:00

L

Oroscopo dal 10 al 16 maggio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) NOVITA’ RISOLUTORIE Aspettati, in campo economico, novità tanto belle quando risolutorie.. Mentre nel Terzo Settore, quello della comunicazione e dei rapporti sociali , la combinazione delle presenze di Venere e Mercurio comporta simpatiche situazioni di intesa con clienti, fornitori e collaboratori già noti e con la concreta bella possibilità di riuscirà a farsene di nuovi…. Nel gruppo di riferimento Marte ti spinge a riprendere il bastone del comando.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

METE FINALMENTE IN VISTA… C’è la annuale Luna Nuova nel tuo bel Segno, con la presenza di Urano nei pressi dell’evento celeste e con l’incoraggiamento di un Nettuno forte, poiché posizionato nel SUO segno: nei Pesci! Le conferme che ti aspettavi avvenissero sono adesso molteplici e gratificanti: le mete che ti stanno a cuore sono in vista, e la speranza che le raggiungerai in un battibaleno non è un azzardo ma la previsione di una tua bella conferma con forti certezze.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

MOMENTO VIVACE E SPIGLIATO

Appagante l’attuale presenza di Venere e Mercurio nei Gradi Zodiacali che ti riguardano, e stimolante il bel trigono positivo fra Mercurio e Saturno, che ti porta fermezza nelle idee e lucidità nei seri ed impegnativi itinerari da seguire. La tua sarà allora, con la complicità di Saturno, una saggezza spigliata, assolutamente non parruccona ma molto libertaria, per la quale è certo che ti farai notare negli ambienti che ti ora t’interessano.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

UNA GRINTA DETERMINATA

Il massimo della forza offensiva, Marte, adesso è positivamente di stanza nel tuo Segno e per di più entra in un contatto super positivo con il determinato e volitivo Urano, il quale ora abita nel cocciuto Segno dl Toro… Di conseguenza farti cambiare idea in una determinata situazione, farti recedere dalla tua imperativa linea di condotta, pare un impegno che non sarà facile da portare a termine! Clienti e fornitori sono avvisati: inutilissimo insistere!





Leone (23 luglio - 23 agosto)

SOBRIETA’ IN TUTTI I SETTORI

Saturno in netta opposizione dal contrapposto Segno dell’Acquario non deve esser preso alla leggera. Personalmente porta forse qualche problemino alle giunture, comporta rigidità sia negli atteggiamenti e sia nella postura fisica. Ora eccessi nel consumo di proteine potrebbero dare il via nel fisico a formazioni cristalline e alla comparsa di concrezioni e calcoli; e nel comportamento ad una certa piccata e cocciuta puntigliosità.









Vergine (24 agosto - 22 settembre)

VERIFICA DI PERSONA!

Occhio a non perdere di vista le uscite finanziarie, le spese necessarie per una scorrevole quotidianità, gli investimenti cospicui e le condivisioni nelle decisioni che implicano uscite di denaro. Tenere tutto sotto controllo probabilmente non sarà facilissimo, ma secondo le stelle per te si tratta di una faccenda di assoluta priorità e del tutto necessaria. Attrezzati e preparati a non fidarti di quel che ti viene detto: verifica di persona.







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

UN MERAVIGLIOSO EQUILIBRIO

Ad appoggiarti ora c’è Saturno nell’Aquario e la confortante presenza di Venere e Mercurio nei Gemelli. Da una parte dunque la sobrietà lungimirante saturnina, severa ma giusta, e dall’altra in contrapposizione le gioiose e divertenti situazioni che la scherzosa natura gemellare assicura, e stimola parecchio…Hai allora a disposizione saggezza e ironia, concretezza e dinamica e non inutile dispersione: insieme creano un meraviglioso equilibrio.







Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

LIMPIDA LUCIDITA’ MENTALE

Giove e Nettuno, entrambi ora di stanza nel loro Segno, i Pesci, agevolano la sensibilità, la intuizione spinta adesso fin quasi alla più acuta preveggenza, promuovono una lucidità mentale quasi magica e assolutamente reale, aderente ai fatti e ai loro più che possibili sviluppi. Le situazioni di lavoro diventano di facile decifrabilità, chiare e nette ai tuoi occhi, così che le delicate decisioni inerenti saranno facili e immediatamente sostenibili!







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

CLIMA CORDIALE E PARTECIPE

Le tue capacità di capire meglio certe circostanze pratiche che stanno riempiendo il tuo cielo di letizia sono sostenute adesso da una Luna Nuova molto vivace, illuminata, assai adattabile alle circostanze e assai intuitiva, la quale si svolgerà nel Segno amico del Toro. Anche la possibilità di far capire a chi ti agevola e ti aiuta veramente come sia intensa la gratitudine che avverti adesso è a portata di mano: non peccare di ritrosa timidezza.





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

BASTERANNO POCHE PAROLE…

Venere, prima di passare nei Gemelli il giorno 9, stuzzica, intriga e corteggia Plutone, procurandoti molti incentivi nella volontà di aver partita vinta in situazioni di confronto. Ma la sua azione di aperte blandizie su Plutone durerà poco, quindi ora preparati a cogliere l’attimo. Quindi non ti far distrarre da nulla e attizza l’attenzione di chi vorresti raggiungere con qualità ammalianti più rimarchevoli che mai. Adesso hai un potenziale da urlo!





Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

PRENDI DELIBERE SULL’UNGHIA

Giove, nella sua attuale sosta in Pesci sarà utilissimo perché, in combutta con Nettuno, si occuperà in maniera redditizia di finanze, di beni al sole, di occasioni di acquisto e di vendita, di investimenti probabilmente di carattere immobiliare. E, a parere di un Marte che incoraggia entrambi, sia Giove e sia Nettuno, le decisioni che in codesti argomenti prenderai di getto, su due piedi tanto per intenderci, ora si riveleranno le più redditizie…





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

EPOCALE INGRESSO DI GIOVE

Ci siamo, il 13 Giove raggiunge il Segno e si ricompone quindi la dualità dei pianeti dominatori del Segno, per l’appunto Giove e Nettuno. La situazione potrebbe tradursi in una spinta celeste a incentivare la creatività, lo spirito intraprendente, l’intuizione e la capacità di capire le esigenze del pubblico con svelta immediatezza. Il periodo, che durerà da ora fino a fine Luglio, verrà identificato con un moltiplicarsi di occasioni, eventi, vantaggi.











