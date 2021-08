[La settimana dal 16 al 22 Agosto] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

L'Oroscopo del cibo di Susy Grossi





Oroscopo dal 16 al 22 Agosto



Ariete (21 marzo 20 aprile) ESPRIMI IL TUO APPREZZAMENTO

L'attuale settimana è piena di avvenimenti celesti e la condizione della quale le stelle ti vogliono rendere edotta è che dovresti dare cure e attenzioni ben più rimarchevoli alle persone che sono state operative con te per il buon successo della tua impresa. Riconoscimenti, ringraziamenti, attestazioni di stima sarebbero davvero indicati, appunto perché vengono dette a chi collabora con te in una fase di ristoro dalle solite incombenze. E pensare a prossime vincenti strategie non è poi così in anticipo…





Toro (21 aprile - 20 maggio)

COLPA DI MARTE E MERCURIO…

Il giorno 20 Urano, nel Segno, inizierà una fase in moto retrogrado, cioè visto dalla nostra Terra sembrerà tornare sui suoi passi. Ciò vorrà dire che sarà meno precipitoso nelle sue azioni e che quindi gli stimoli di Marte e Mercurio vicinissimi fra loro e di stanza entrambi in Vergine non cadranno nel vuoto. La velocita e un sentiero che batterai ripetutamente in ogni campo ma, occhio, a tavola non sarà affatto ben recepita dal tuo delicato organismo. Non dico masticare 30 volte ogni boccone, però quasi…

TRIGONI PROMETTENTI

La serietà di intenti voluta dalla positività che ti esprime Saturno dall’Acquario, la apertura al sociale proposta da Giove di nuovo acquariano, e l’apertura a ottimi contatti che per te Venere nella Bilancia sotto intende complottano insieme per darti una bella fase comunicativa, alla quale anche il Sole ora collabora attivamente. Ampliare il parco delle amicizie si rivela ora una possibilità interessante e dove farlo in un posto che sia migliore della tavola. Ti aspettano dunque incontri al vertice al desco.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

INTUIZIONE DA PETENZIARE

Nei rapporti con gli altri, ora che Plutone è ben disposto perché stimolato da Marte e Mercurio dalla Vergine, hai una altra e diversa incisività e una lucida chiarezza di idee. Capire, intuire e afferrare subito elementi che ad altri sfuggono ora per te verrà esaltato dalle amiche stelle. Incentiva la intuizione non appesantendo la fase digestiva e attenendoti ad una dieta leggera, composta di ortaggi e di frutta, evitando cibi troppo elaborati e cotti il meno possibile. Magari preparati al cartoccio oppure al vapore.

PROGRAMMA LA PUBBLICITÀ

È l’ultima settimana di permanenza dell’energetico Sole nei Gradi Zodiacali che ti appartengono, quindi per te adesso passare dal detto al fatto, dal piano teorico al piano veramente pratico è facile e naturale. Marte e Mercurio spingono perché tu realizzi progetti interessanti in campo concreto e Venere agevola il settore comunicativo, quindi questo periodo e adatto a farti programmare future fasi di intensa propaganda, di una pubblicità che sarà incisiva a non lascerà il tempo che trova.



Vergine (24 agosto - 22 settembre)



ASSECONDA L’ATTIVITÀ CELESTE

È appunto nel tuo Segno l’attività celeste più incisiva della settimana: il 19 Mercurio è congiunto al vulcanico Marte, il 20 fa un trigono incalzante con l’esuberante Urano, trigono che verrà replicato da Marte il gg 22, giornata che vedrà anche l’ingresso del Sole in Vergine! Un turbinio di eventi puntella la tua attivissima settimana e l’appetito ti farà continuamente compagnia visto che consumerai giornalmente montagne di calorie. Fai colazioni pantagrueliche, pranzi sontuosi e cene assai parche.







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

IL SEGRETO DELLA DISPONIBILITÀ

Il fatto eclatante della settimana è che giusto alla fine Venere entrerà nel tuo bel Segno, situazione celeste che le calza a pennello poiché appunto in Bilancia ha il suo domicilio! L’armonia, la scorrevolezza degli eventi, la gentilezza armoniosa nei rapporti interpersonali sono di nuovo potenzialità da gestire con generosa partecipazione, per arricchire il campo di chi sappia apprezzare te e il tuo prodotto. Venere sarà il tacito segreto della tua avvolgente disponibilità, che ti farà apprezzare davvero tantissimo.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

OPPORTUNITÀ DA VAGLIARE

Secondo la Luna proprio ad inizio settimana ti capiteranno per le mani parecchie occasioni di indirizzare bene acquisti e vendite: si presenteranno forse opportunità che dovresti cogliere al volo! Potrebbero essere occasioni davvero appetibili le quali ora sono senza meno da valutare con calma, rimandando comunque ogni azione concreta a dopo le vacanze. Se cerci locations nuove dove esercitare il tuo lavoro le stelle hanno in serbo per te opportunità con i fiocchi, decisamente alla portata delle tue tasche.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

CONOSCI LUOGHI MAGICI…

Con la solita generosità che caratterizza il tuo Segno nella quotidianità ti sei presa parecchi compiti che non è poi facilissimo portare al loro naturale compimento. Ma il Sole positivo testimonia che adesso niente e nessuno potrà farti recedere dalla volontà di esplorare, conoscere, apprezzare ben bene le località nelle quali stai trascorrendo le tue vivaci vacanze e soprattutto gli insospettabili e splendidi tesori artistici che vi si celano… Saranno tutti spunti originali per render più belli i tuoi prodotti!

Il fascino magnetico che sai esprimere con la tua carismatica personalità è molto acuto visto che a stuzzicare Plutone nel tuo Segno ci sono Marte e Mercurio, fra loro vicinissimi, nel Segno amico della Vergine. I suggerimenti vivaci e incalzanti dei pianeti in Vergine ti metterà nella condizione mentale di voler allungare i giorni di riposo, ma non per oziare bensì per approfondire una realtà produttiva del posto che ti interesserebbe conoscere meglio. Da cosa di solito nasce cosa: potrebbe risuccedere…

2° LUNA PIENA NEL SEGNO

In questi prossimi giorni avverrà la Luna Piena nel tuo Segno e si tratta di un avvenimento davvero straordinario! La Luna Nuova si era già verificata nel primo Grado del tuo Segno durante la lunazione precedente, e ora si svolgerà nell’ultimo Grado ei 30 che hai a disposizione! La visibilità, la fama, l’essere al centro di ammirazione, considerazione e apprezzamento è iscritta ora nelle intenzioni celesti che dovresti assecondare in tutto e per tutto! Goditi questa bella fase di vistosa evidenza pubblica. E privata…

ACCORDO DA MIGLIORARE

Marte e Mercurio sono nel Segno contrario della Vergine e insistono perché tu acceleri nelle cose che stai facendo e che attualmente non conduci forse con la necessaria urgenza. Con soci e collaboratori, che ora rivedrai in codesta fase di ripresa delle attività, l’intesa sulle cose fondamentali è buona, ma potrebbe essere oggetti di miglioramenti. La comunione di idee scivola un tantino sulle considerazioni minute e sulle questioni marginali. Chiedi alla Luna e a Nettuno di agevolare l’accordo.