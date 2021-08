[La settimana dal 23 al 29 Agosto] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

L'Oroscopo del cibo di Susy Grossi





Oroscopo dal 23 al 29 agosto



Ariete (21 marzo 20 aprile) SETTIMANA PLASMABILE…

Se dovessi descrivere una settimana nella quale riprendere le file delle molte ose lasciate in sospeso prima delle vacanze, la immagineresti esattamente così come si presenta il periodo che adesso si inaugura: senza fasi lunari e con pochissimi aspetti celesti al suo attivo! Neutra, plasmabile, tutta da inventare… Ed è appunto la sua disponibilità ad assecondare i tuoi desideri che è il meglio che le stelle ti stanno chiaramente indicando.





Toro (21 aprile - 20 maggio)

DINAMICO SLANCIO

Urano, nel Segno, è incoraggiato da Marte e Mercurio (i quali stanno insieme nel Segno amico della Vergine) a varare progetti assai stimolanti per i giorni a venire, giorni nei quali una feconda e solida concentrazione sarà una guida sicura e ben tracciata dalle stelle. Pure il Sole verrà a confermare i disegni che ora hai chiari in mente, dandoti le energie giuste per realizzarli al meglio e per procedere a tambur battente e con grande slancio.

VENERE RILANCIA L’AMORE

Per te in questi giorni sarà l’amore a rappresentare l’argomento principale e la più bella cosa del mondo, ma la spiegazione celeste è subito individuabile nella calorosa protezione di una Venere nella Bilancia, preziosa, decisa ad accasarti, avventurosamente e maliziosamente interessata a intriganti progetti a due. Giove e Saturno chiudono il triangolo positivo che adesso lega fra loro i segni d’Aria a cui appartieni, confermando la gioia del momento.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

SERENISSIMO RIENTRO

Rientrare nel proprio accoglientissimo nido, ritrovare con immediata naturalezza e subito subito abitudini, usanze e domestiche risapute consuetudini è ancora più bello e più facile del previsto. Rivedere visi noti, riascoltare voci amiche e conosciute, muoversi in un ambiente ben noto ha il suo peso rassicurante: anche se la pausa in luoghi diversi dai soliti è stata molto coinvolgente, ora la dolcezza dei soliti ritmi ti piacerà in maniera particolare.

RINNOVA LA TUA IMMAGINE

Rimettersi in moto per dare una nuova dimensione e nuovo slancio alla tua immagine e alla tua popolarità potrebbe essere una mossa davvero tanto saggia quanto acuta. Rilanciare in maniera luminosa e efficiente la nomea che circonda il tuo nome e la ferma presa che le tue qualità ed i tuoi talenti hanno sulle persone del tuo ambiente è il suggerimento celeste che ti regala valide motivazioni e una consistente linea di comportamento.



Vergine (24 agosto - 22 settembre)



RISOLUTORIA CONCRETEZZA

Gli unici aspetti planetari che si possono osservare nella settimana si volgono per l’appunto nel tuo bel Segno: Mercurio si opporrà a Nettuno il gg 25, ma farà un trascinante trigono con Plutone il giorno successivo. Riuscire a liberarti di una situazione pesante cambiando le carte in tavola, sapendo tirare una definitiva riga e ricominciare da capo è adesso nelle tue precise possibilità e di certo nelle occasioni di risolutoria concretezza.







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

VENERE HA IL BASTONE DEL COMANDO

Venere addolcisce, abbellisce, semplifica ed illanguidisce la tua situazione attuale, in generale in precedenza un pochino tesa nei legami domestici e ora invece piena della necessità di portare caterve di amorosa tenerezza nelle relazioni d’amore, di bella simpatia, di identità di vedute… È anche tempo di occuparsi di sé, del proprio aspetto, di cambiare qualche dettaglio nel guardaroba e di curare a fondo aspetto, benessere e salute.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

POSPONI I TUOI PIANI

Forse certe azzardate e rischiuse iniziative dovrebbero essere posposte perché il tempo stringe e non ci sarebbe onestamente la possibilità di svolgere tempestivamente tutte le incombenze che i tuoi progetti impongono. Almeno così è che la pensa Urano contrari, nel Toro, cui piace fare le cose di corsa ma non in maniera così sommaria e approssimativa come invece oggi rischi di fare. Conta pure sulla attiva protezione di Nettuno.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

RIMPINGUA IL TUO SOCIALE

Esamina attentamente il campo delle amicizie storiche che ora vorrai integrare con i nuovi personaggi che ti piacciono e ti interessa facciano parte del tuo sociale. Ti piacerà riorganizzare il tuo gruppo rinnovato, speciale e pieno di dinamico spirito in una compagine divertente e ricca di un clima di coinvolgenti opportunità di stare bene tutti insieme. La tua benevola generosità farà bene a te e agli amici che ti sanno circondare.

FORTI APPOGGI CELESTI

Stai infilando un successo dietro l’altro, come le perle di una splendida e preziosa collana ora che Mercurio e Marte sostengono vivacemente il bel Plutone cioè il forte pianeta che sosta nella Terza Decade del tuo Segno. Anche il Sole, recentemente di stanza nei Gradi Zodiacali che sono dedicati alla Vergine della stessa valenza di Terra ha il proposito di intensificare la positività che già ti sostiene. In amore devi essere ben più generosa…

RECUPERI SPECIALISSIMI

Giove e Saturno in Aquario, anche se sono entrambi in moto retrogrado, imposteranno l’ultima settimana di agosto sul recupero di occasioni che sono state neglette e trascurate e che invece, adesso, hanno l’opportunità davvero incisiva di ripartire con il piede giusto della piena riuscita. Venere, amica e forte per la sua posizione bilancina, sarà un supporto agevolatore che ti consentirà di non sbagliare un solo obbiettivo. Giornate liete.

ASPETTA GLI ALLINEAMENTI GIUSTI…

Un pizzico attuale di stanchezza non deve essere confuso con la una aperta e spiazzante demotivazione, perché i motivi di essere attente e attive sono parecchi e tutti coinvolgenti. Per inquadrare meglio le questioni di ti imbarazzano meglio saper attendere e non voler a tutti i costi accelerare i tempi. Tutto quanto sta andando nella direzione giusta e serve solo aspettare che le cose si allineino nella maniera più adatta a farti felice!