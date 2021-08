[La settimana dal 30/8 al 05/9] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

L'Oroscopo del cibo di Susy Grossi





Oroscopo dal 30/8 al 05/9



Ariete (21 marzo 20 aprile) PRENDITI I TUOI GIUSTI TEMPI

Non sempre fare svelti vuol dire fare bene… Prendere le cose con maggiore leggerezza, senza affanni, non è affatto un invito alla superficialità bensì una raccomandazione di non precipitare gli avvenimenti. Venere e Mercurio dall’opposto Segno della Bilancia ti consigliano di prendere a cuore solo ciò che vuoi portare vittoriosamente a termine, allungando i tempi di realizzo e distribuendo con attenzione la tua intelligente e briosa solerzia.





Toro (21 aprile - 20 maggio)

EFFICIENZA E SOLERZIA

che assisterai ad una ripresa molto dinamica del lavoro e delle molteplici incombenze di una quotidianità piena di costruttiva energia, compiti che devono essere affrontati con piglio sicuro e veloce. Ottimi i consigli attivi di Marte e Sole posti nell’altro Segno di Terra, la Vergine, e lungimiranti i lucidi suggerimenti dell’ambizioso Plutone dal Capricorno. Idee, progetti, intenzioni nascono sotto l’ala di una bella capacità di concretizzazione.

MANTIENITI IN FORMA

L’ultimo quarto di Luna che si svolgerà nella Prima Decade del tuo bel Segno il gg 30 segala un fatto inequivocabile: stai uscendo definitivamente da una fase impegnativa e stai per inaugurare, finalmente, un periodo diverso: maturo e consapevole. Mantieniti in forma e ben reattiva con cibi ricchi di vitamina B12, contenuta in fegato e frattaglie, nei frutti di mare, nel tonno, nel merluzzo e nelle sardine, oltre che nelle mandorle e soia.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

VAI LORO INCONTRO

In verità ti saresti aspettato appoggio, comprensione e sostegno da parte di personaggi del tuo ambiente che invece traccheggiano… Questo ti meraviglia e ti sconcerta, ma il cielo afferma che le relazioni possono migliorare: dare nuovo impulso ai tuoi legami è il compito per casa che ti danno le amiche stelle. Organizza eventi, incontri, scambi di idee, simposi e vedrai che l’affiatamento che cerchi tornerà ad essere un valore presente e valido.

FAI LE OPPORTUNE VERIFICHE

Secondo Giove e Saturno nei tuoi confronti un tantino severi ci sono forse elementi da riconsiderare, alleanze da ripatteggiare, convenienze da mettere a punto e si sta presentando la necessità di non dare NULLA per scontato. Anche le mete che volevi visitare forse sono proprio raggiungibilissime: verifica che i viaggi programmati non tocchino Paesi e località nelle quali certi problemi che sembravano superati si stiano invece, ahimè, acuendo.



Vergine (24 agosto - 22 settembre)



CHI LA DURA LA VINCE

Hai energia da vendere, hai un indomito vigore, hai una bella cocciutaggine che Marte e il Sole nel Segno ora ti stanno regalando a piene mani. Ma la opposizione di Marte a Nettuno non depone a favore di una fase scevra da complicazioni e da vigorose prove di forza. Con collaboratori e soci ci sono elementi di discussione da mettere in chiaro perché la pensate esattamente all’opposto! Ma sappi che da sempre chi la dura, la vince!







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

BISOGNO DI GIUSTIZIA

La ricerca di una situazione che sia giusta, sostenibile e ispirata da criteri di vera giustizia, come vuole anche Venere che, con Mercurio, si trova nel Segno, pare una preoccupazione e uno scopo condiviso dalle stelle. Mercurio che si lega a Saturno in un rinfrancante Trigono il gg 5, incita a comportamenti ligi, seri, ben ragionati e orientati verso equità e condivisione. Concetti un tantino difficili e ostici all’attuale clima di eventi prepotenti…



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

VOGLIA DI DISINTOSSICARTI

È il favore di Nettuno dai Pesci a darti la certezza che in certi frangenti saprai cambiar le carte in tavola e saprai quindi avvicinanti il più possibile a ciò che desideri. Cioè ad una forma fisica migliore che devi perseguire anche a tavola e dintorni. Per esempio, per disintossicarti e introdurre nell’organismo più liquidi utili e sani una serie di frullati freschi di anguria e zenzero saranno l’ideale, da preferire spesso ad altre bevande.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

ABITUDINE DA INCENTIVARE

In questo specifico periodo dovresti ricorrere di più a cibi fermentati, che facilitano da digestione perché in parte considerati “predigeriti” dal corpo rafforzando il sistema immunitario e perché sono ricchi di probiotici. Quindi introdurre nell’alimentazione giornalmente Yogurt, Kefir, sotto aceti, olive, pane a lievitazione naturale, Crauti, cetriolini, lievito madre è una precauzione che preserva la digestione. Abitudine da incentivare

CAMBIA ALLEANZE!

Se per caso in questo periodo ti servisse esercitare un potere forte conta pure sull’appoggio incondizionato di Marte e del Sole, vicinissimi nell’efficiente Segno della Vergine e in grado di tenere botta alle inclinazioni dell’ambizioso Plutone, il quale abita la Terza Decade del tuo Segno. Il legame fra Plutone e Nettuno pescino, i suggerimenti di metamorfosi che ne derivano ti avvertono che in vari campi dovresti cambiare molte delle tue attuali alleanze…

SOSTA RITEMPRANTE

Sulla spinta di Giove e di Saturno hai bisogno di concretizzare, di rendere finalmente effettivi argomenti e spunti che devono passare da mere speranze a fatti conclamati. Venere e Mercurio in una buona triangolazione sanno alleggerire e semplificare sia la tua volontà che i tuoi obbiettivi. Uno dei quali è raggiungere per una breve sosta un luogo magico, che contenga dei ricordi che ti allargano il cuore e ti danno molta energia propositiva…

AIUTATI CHE DIO T’AIUTA!

La tua psiche adesso ha bisogno di essere coccolata, agevolata, sanata, seguita passo passo e aiutata a farti sentire meglio. Sole e Marte contrari, in Vergine, ti mettono un pochino alla prova e la grande emotività che in questi giorni è stata ripetutamente smossa dagli eventi ora dovrà essere rinfrancata, rassicurata e placata. Evitare stress e troppe incombenze pratiche pesanti sarà un vero e proprio dovere: molto più che un’opzione e una scelta…