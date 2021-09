La settimana dal 13 al 19 Settembre Oroscopo del cibo di Susy Grossi

L'Oroscopo del cibo di Susy Grossi





Oroscopo dal 13 al 19 Settembre



Ariete (21 marzo 20 aprile) NESSUNO TI CORRE DIETRO, QUINDI…

Nelle situazioni che adesso vorresti velocemente risolvere in 4 e 4 otto, sia Mercurio bilancino e sia Marte, che sarà in Bilancia da lunedì, ti raccomandano di non avere eccessiva fretta di arrivare ad una definitiva conclusione. La verità è che per ora NON hai tutte le informazioni utili al fine di prendere giuste determinazioni! Aspetta, attendi, informati e valuta solo dopo le azioni possibili e augurabili. Usa prudenza con i tutti mezzi di trasporto.





Toro (21 aprile - 20 maggio)

ELIMINA IL SUPERFLUO.

Le alleanze del Sole e quella di Plutone, entrambi in Segni di Terra come il tuo, ti suggeriscono i giusti escamotages per ben uscire da situazioni delicate che si trascinano da troppo tempo. Venere, opposta nello Scorpione, pensa che certe alleanze non sono più di attualità e che potrebbero essere rivisitate, riviste con criteri di convenienza, se non addirittura cancellate… Devi aver cura di te in tutto, anche nell’ alimentazione regolata e accuratamente pesata…

OBBIETTIVI CONCRETI.

Marte, entrando in Bilancia a far compagnia a Mercurio, diventa un altro determinatissimo sponsor della tua attuale forte e lucida capacità decisionale. Saprai prendere in mano ogni situazione ti riguardi e saprai portare a termine operazioni complesse e faticose. Ti servono alimenti ricchi di vitamina B9, l’acido folico, che serve per la sintesi dell’emoglobina e si trova in spinati, broccoli, asparagi rucole e verze, nei legumi, nei pomidori e nella frutta secca.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

VENERE LAVORA A TUO VANTAGGIO.

La complicità segreta, poco evidente ma fermissima con la quale Venere dal Segno amico dello Scorpione ti intriga e ti seduce, si rivela un incentivo formidabile a intriganti situazioni di accordi che non compaiono, che riguardano solo i protagonisti ma ora si potranno determinare concretamente. Fare silenzio sulle proprie iniziative coraggiose e magari rischiose sarà d’obbligo, ma lo sarà anche il portarle avanti con cristallina lucidità. Il cielo ti premia…

UNA RIMONTA SPECIALE!

È in campo economico che per te la settimana potrebbe esprimersi, perché il Sole agevola la tua sicurezza finanziaria. Ma ciò sarà possibile dopo che avrai superato un gradino, un intoppo inaspettato che sarà bene prevedere ed evitare, e che si deduce dall’opposizione di Sole e Nettuno. Comunque il successivo bel trigono che lo stesso magnanimo Sole compirà con Plutone troverà la maniera di ridarti slancio, fiducia e ottimi interessi.



Vergine (24 agosto - 22 settembre)



SOSTITUZIONI ALIMENTARI.

Secondo il Sole nel Segno che incontra la opposizione di Nettuno nella tua quotidianità ci sono elementi da cambiare, sostituire, modificare e aggiungere, e contratti da non rinnovare. Occorre abbandonare una vita già seguita per inaugurare nuovi e più appropriati percorsi. Vecchie abitudini alimentari sono da sostituire con proposte diverse: avena, miglio, grano saraceno e segale dovrebbero sostituire spessissimo grano a mais sulla tua tavola.







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

BRIOSA ALLEGRIA E ADATTABILITÀ.

Alla presenza nei Gradi Zodiacali che ti interessano del dinamico e vivace Mercurio si aggiungerà, dal 15, quella del vulcanico ed intraprendente Marte! Chi ti tratterrà più dal puntare direttamente alle cose che ti sta a cuore realizzare in men che non si dica? Ora briosa allegria, velocità e una adattabilità super attiva sono gli elementi si cui potrai contare. E la voglia di conoscere posti sconosciuti potrebbe iniziare dagli splendidi e magici dintorni di dove vivi…



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

VENERE SEMPLIFICA TUTTO!

La presenza nei Gradi che ti riguardano del pianeta delle semplificazioni e del benessere, Venere, ti porta una fase nella quale tutto scorre su binari ben oliati dalla sorte. Ogni iniziativa parte con il piede giusto della riuscita, e lo farà essenzialmente senza darti troppi affanni. Inquadra bene che cosa vuoi, dove vorrai arrivare e lascia che sia il destino stesso, il fato e le stelle a scegliere le modalità con le quali darti il verso di realizzar per bene ciò che desideri…







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

IMMAGINA UN PROSSIMO VIAGGIO…

L’incoraggiamento che comporta il primo Quarto di Luna che si svolgerà nel tuo Segno il gg 13, nel 21° grado del Sagittario, collabora moltissimo a farti sentire un soggetto attivo, capace, vittorioso a redini basse su ogni eventuale disagio che il tempo attuale, ahimè, sta ancora comportando… Pensare a uno spostamento importante nei mesi prossimi vorrà dire impegnarsi nell’immaginare, nell’organizzare mentalmente delle possibilità forti di arricchimento mentale e spirituale.

ALLEANZE FORMIDABILI.

Il Sole nella Vergine sarà un alleato formidabile perché proprio in questa settimana incoraggerà Plutone a manifestare tutta la sua segreta ma potente energia… I piani per ora solo teorici e alquanto fantasiosi (vedi il rapporto Plutone Nettuno…) avranno ottime chances di diventare realmente concreti: le potenzialità capricornine di conseguenza ne saranno subito assai ringalluzzite! Nello svolgere i tuoi affari e gli interessi del gruppo ti senti di essere protettivo e accudente nei confronti di chi si sta fidando di te e della tua imprenditorialità.

DIMOSTRA ATTENZIONE E GIOVAMENTO.

Se il solo Mercurio nella Bilancia faceva fare a Saturno e Giove nel tuo bel Segno delle ipotesi interessanti e dinamiche, ora che in Bilancia si è aggiunta la presenza del vulcanico Marte, passare ai fatti non sarà più un problema! Venere però, dall’inizio dello Scorpione, consiglia Saturno di non essere distratto e di dare alle persone che hai intorno la sicurezza della tua attenzione, e ella cura delle cose in comune. Dai comunque e sempre ampie dimostrazioni di convincente giovamento.

INTEGRA PER BENE LA VITIAMINA D.

Nettuno e il Sole contrario tendono a darsi fastidio, ed infatti il 14 si scontrano in una opposizione che non è da trascurare. Ti serve dare all’organismo una sferzata di energia che la vitamina D potrebbe assicurargli. Oltre che lunghe esposizioni al sole, introduci giornalmente nei tuoi cibi il salmone, le sardine, gli sgombri, in tonno naturale, il tuorlo dell’uovo oppure il burro e l’olio di fegato di merluzzo in pillole. E anche due belle pillole di Omega 3 o di Spirulina.