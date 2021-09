La settimana dal 20 al 26 settembre Oroscopo del cibo di Susy Grossi

L'Oroscopo del cibo di Susy Grossi





Oroscopo dal 20 al 26 settembre



Ariete (21 marzo 20 aprile) PER FAR SVANIRE I CONTRASTI… Molte delle discussioni e dei confronti che sono stati di stretta attualità ora che pure il Sole andrà a far compagnia a Marte e Mercurio in Bilancia sembrano puntualizzarsi, e prendere dei connotati precisi… Forse in qualche caso porgere il rametto di ulivo per far pace è nelle esortazioni delle stelle. E perché allora non proporre ai contenenti un pranzetto a base di bistecche di mucca chianina, cucinate alla brace ma prima marinata per un paio d’ore nella birra scura?





Toro (21 aprile - 20 maggio)

VENERE SFIDA URANO. Urano, che occupa da tempo il tuo ben Segno è più attento alle nuove tecnologie, più accorto nello scegliere materiale informatico moderno. Venere, in Scorpione, ora lo sfida, e in qualche caso per procedere ad un acquisto importante potrebbe essere saggio informarsi davvero a fondo. Attenersi a prodotti di ultimissima generazione vorrà dire spendere poi meno per l’aggiornamento comunque necessario: cioè esattamente quello che Venere suggerisce a Urano!

BUTTATI A PESCE…

Si intensifica la tua popolarità che le stelle comportano anche per il fatto che il Sole raggiungerà la Bilancia, Segno amico perché della stessa valenza d’Aria del tuo, andando a far buona compagnia a Marte e Mercurio. Anche Giove e Saturno hanno in serbo protezione, incitamento e quel pizzico di fortuna che a volte è la ciliegina sulla torta…In certe faccende devi gettarti subito a pesce, sicura che le conseguenze non potranno che essere super positive.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

DAI UNA OCCHIATA AI DINTORNI…

Le situazioni di promozione dell’inizio della settimana sono molto promettenti. Risolvono, semplificano, aggiustano e in parecchi casi potresti anche intravvedere la possibilità di qualche giorno meno impegnativo ed affannato del solito… Potrebbe essere il momento giusto per piccole incursioni enogastronomiche nei paraggi di dove abiti: conosci tanti luoghi ma stai trascurando le mete più facilmente raggiungibili. E hai sentito dire che in quel posto cucinano il pesce in maniera davvero incredibile…

SCEGLI PIATTI PIU’ SFIZIOSI…

Giove e Saturno, contrari in questi frangenti perché di stanza nell’opposto Aquario, sono del parere che dovresti portare in tavola piatti meno spartani bensì più gustosi, più elaborati, magari non troppo grassi (come lo stesso Giove in vero ti suggerisce), ma in grado di soddisfare il tuo esigente palato. La gamma dei cibi lessati e ripassati poi in padella con qualche spezia, con la giusta scelta di erbe aromatiche e arricchita alla fine con un tocco sapiente di salse leggere e saporite, potrebbe essere proprio il consiglio giusto per te!



Vergine (24 agosto - 22 settembre)



È IL CASO DI PROMUOVERE EVENTI

Marte, Sole e Mercurio in Bilancia, cioè nel settore che per te si lega all’immagine, al successo personale, al mostrare di te il lato migliore sono propensi a darti una scintillante visibilità. Partecipare, farsi vedere, frequentare ed essere al posto giusto al momento giusto è un compito celeste che non dovresti affatto disertare, anzi potrebbe essere il caso di promuovere in prima persona eventi e incontri nei quali, fra una tartina e un aperitivo, accennare a vincenti prossime prospettive…



Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

IL SEGNO PIU’ VIVACE E VITALE!

Ho davvero buoni motivi per pensare che sei il Segno più interessante e ben coinvolto della intera settimana: ti raggiungerà il Sole poiché ora la sua luce e la sua calda energia saranno sempre a tua disposizione! E il Sole si unirà al volitivo Marte, e sarà reso disinvolto e scherzoso da Mercurio, e la settimana per muoverti, per organizzare cose divertenti ma anche assai interessanti pare perfetta! Domanda qualche spunto a chi ha già compiuto le visite che ti aggrada fare: ti darà spunti preziosi!



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

IL BENESSERE TE LO PORTA VENERE.

Il benessere fisico adesso che Venere abita i tuoi Gradi e verrà ben sollecitata da Nettuno è una meta alla quale arrivare assai agevolmente. E allora riequilibra un tantino la proporzione fra grassi, proteine, carboidrati incrementando carne, magari possibilmente bianche, e intensificando la cottura di pesce e uova mentre pasta, pane, patate e anche il riso bianco dovrebbero essere limitati nelle quantità e pure nel consumo. Verdura cotta, insalate e frutta fresca consumale invece a volontà.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

RITENZIONE IDRICA? SI VINCE COSÌ…

La Luna e Nettuno nei Pesci quando la settimana inizia possono infastidirti, e nello specifico possono causarti una certa ritenzione idrica nei tessuti. Portare in tavola dei finocchi cotti al vapore, condendoli solo con un filino d’olio e con poco sale, potrebbe essere un rimedio naturale tanto semplice quanto efficacie, molto valido ma per casi del genere le nostre nonne avevano un magico segreto: mangiavano una cipolla piccola, cotta e scondita, ad ogni pasto e perdevano il troppo peso.

CASSA IL SUPERFLUO!

Plutone nel Segno vuole che tu viva da protagonista in ogni esperienza che ti piacerà fare e anche in questo periodo, con valori celesti nella Bilancia che potrebbero darti qualche motivo di preoccupazione, è bene che sia tu a stabilire regole, a dare disposizioni, a tener tutto sotto la tua egida... Nei viaggi e negli spostamenti del tuo gruppo potresti accorgerti che qualcuno di essi non è per il momento necessario, e magari deciderai di rimandarne la data a periodi successivi…

TI SERVONO ALIMENTI CON IL RAME.

La tensione che Venere adesso alimenta nei confronti del tuo Segno potrebbe mettere in risalto la forte necessità del rame nell’ organismo. Il rame è presente in quantità limitata nel corpo da 50 a 120 Mg, ma è indispensabile. In cibi come i frutti di mare, i crostacei, nei limoni, nell’uva, nel cacao, nelle arachidi e nei semi di girasole se ne trova una soddisfacente quantità, in particolare se nello stesso pasto ne affianchiamo più di uno. E non farti mai mancare l’uva passa, le noci, il cocco e la papaya.

PETTO DI POLLO ALLE 4 VERDURE.

Ed è una semplice ricetta per una pietanza da mangiare senza patemi d’animo e senza rischi di eccessi. Prendi 150 g di rucola, 150 gr di spinaci in foglia, 150 gr di Broccoli e 150 g di cavolfiore bianco. Nel contempo avrai affettato e infarinato un pezzo di tacchino, che cuocerà con una noce di burro e due dita di vino bianco. Affianca ai pezzetti del volatile le verdure che avrai prima lessato in poca acqua salata. Condisci con olio evo e limone non trattato, e il tuo pasto sarà nutriente e leggero.